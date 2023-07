Messe Frankfurt kommt aus dem Corona-Tief heraus

Von: Florian Leclerc

Das Geschäft auf dem Messegelände brummt nach der Pandemie wieder. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Im Jahr 2023 will die Messe Frankfurt nach dem Einbruch während der Pandemie wieder Gewinn schreiben. Neue Veranstaltungen stehen bevor.

Die Messe Frankfurt will in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Wie die Geschäftsführer Wolfgang Marzin, Uwe Behm und Detlef Braun ausführten, strebe das Unternehmen 2023 einen Umsatz von 600 Millionen Euro an (2022: 454 Millionen Euro).

„Wenn sich alles so gut weiterentwickelt, rechnen wir für 2023 wieder mit einem positiven operativen Ergebnis“, sagte Wolfgang Marzin, der Vorsitzende der Geschäftsführung. „Damit ist die Messe Frankfurt im weltweiten Wettbewerb zurück in der Top-Liga.“ 2022 hatte das Unternehmen noch knapp 26 Millionen Euro Verlust erwirtschaftet.

Messen zu Schmuck und Schädlingsbekämpfung

Weil die Geschäftsführung während der Pandemie auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet habe, könne die Messe nun „operativ aus dem Vollem schöpfen“, führte Marzin aus. In diesem Jahr seien 340 Veranstaltungen weltweit geplant. Rund 200 Messen, Kongresse, Tagungen und Events seien im laufenden Geschäftsjahr in Frankfurt zu Gast.

Im August komme die „Inova Collection“, eine Fachmesse für Schmuck, Edelsteine, Perlen und Uhren, auf das Messegelände in Frankfurt, führte Uwe Behm aus. 2024 werde die Luftverkehrsmesse „Passenger Terminal Expo“ in Frankfurt erwartet ebenso wie die Schädlingsbekämpfungsmesse „Pest Protect“.

Und 2025 wollen sich 10 000 Teilnehmende aus aller Welt beim globalen Finanzbranchentreff „Sibos“, der an wechselnden Orten stattfindet, in Frankfurt treffen. 20 neue Veranstaltungen soll es von 2023 bis 2025 im Ausland geben. Mit Wachstum rechnet das Unternehmen unter anderem in Vietnam, Dubai, den Vereinigten Staaten, China und Indien.

Die Zahlen Die Messe Frankfurt hat laut Finanzbericht im vergangenen Jahr einen Umsatz von 454,2 Millionen Euro verbucht (2021: 153,8 Millionen Euro), davon zwei Drittel in Deutschland. 2022 erwirtschaftete die Messe einen Verlust von 25,7 Millionen Euro (2021: gab es 139,2 Millionen Euro Verlust). Im Geschäftsjahr 2022 fanden 310 Veranstaltungen statt mit mehr als 46 500 ausstellenden Unternehmen und 2,4 Millionen Besucher:innen. In diesem Jahr sind 340 Messen und Veranstaltungen geplant. 2160 Menschen arbeiten für die Messe Frankfurt im Stammhaus in Frankfurt sowie für die 28 Tochtergesellschaften weltweit. Das Unternehmen ist in 180 Ländern der Welt aktiv. Anteilseigner sind die Stadt Frankfurt mit 60 Prozent und das Land Hessen mit 40 Prozent. fle

Um Geschäftsleute vor und nach den Messen zusammenzubringen, setze die Messe verstärkt auf digitale Angebote, die physische Treffen ergänzen sollen. Beispielhaft nannte Detlef Braun die Konsumgütermessen Ambiente, Christmasworld und Creativeworld, wo mehr als 80 000 Menschen das Online-Angebot „Digital Extension“ genutzt und sich gut 1000 Stunden Inhalte angeschaut hätten.

Ein Geschäftsführer zieht sich zurück

Für mehr Nachhaltigkeit will das Unternehmen bis 2040 treibhausgasneutral werden und zudem ein Wassermanagement auf den Weg bringen.

Auf dem Messegelände ist die Halle 5 seit Februar in Betrieb. Bis 2026 soll der Messeeingang an der Europa-Allee fertig sein, der von der Sparda-Bank, Eigentümerin des Grundstücks, errichtet wird. Die Via Mobile, der gläserne Rundweg mit Laufbändern, der künftig 1,7 Kilometer lang sein wird, soll bis 2026 zum neuen Eingang führen.

Geschäftsführer Uwe Behm kündigte für Mai 2024 seinen Rückzug aus dem Unternehmen an, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Ob die Stelle neu besetzt wird, ist unklar.