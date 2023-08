Die Mainmetropole von oben

Von: Michael Theil

FOTO TAGESSATZ © Rolf Oeser

Frankfurt ist die einzige deutsche Stadt mit einer Skyline / Manche Orte bieten einen besonderen Ausblick auf die Hochhausmeile

Neben Apfelwein, Römer und Mainufer ist Frankfurt bei Touristinnen und Touristen vor allem wegen seiner Skyline ein beliebtes Reiseziel. „Frankfurt ist die einzige deutsche Stadt mit einer Skyline“, sagt Sabine Gnau von der Frankfurter Tourismus- und-Congress GmbH. Wegen dieses Alleinstellungsmerkmals spiele sie für die touristische Vermarktung der Stadt eine besonders große Rolle.

Gerade was die „erlebbare Skyline“ angeht, habe sich in den vergangenen Jahren viel getan, sagt Gnau. Heute gebe es Restaurants und Bars mit „gigantischer Aussicht“ aus verschiedenen Blickwinkeln. Ihre persönliche Lieblingsaussicht biete „Frankfurts ältester Wolkenkratzer“, der Domturm. Wer sich einen guten Überblick über die Stadt am Main verschaffen will, hat diese, aber auch einige weitere Möglichkeiten.

Hier folgt eine kleine Übersicht.

Der Kaiserdom war mit einer Höhe von 95 Metern bis 1961 das höchste Gebäude der Stadt. Auch heute bietet er mit seiner Aussichtsplattform auf 66 Metern Höhe eine eindrucksvolle Aussicht auf die neue Altstadt und die Skyline. Nach oben gelangen Besucher:innen nur zu Fuß über eine enge Wendeltreppe. Derzeit kann man den Domturm von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr besichtigen, am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Der Goetheturm in Sachsenhausen ermöglicht einen Ausblick über den Stadtwald bis hinter die Skyline. 2017 brannte der 43 Meter hohe Holzbau vollständig nieder. Bis 2020 wurde er wieder aufgebaut und ist derzeit für Besucher:innen von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Main Tower an der Neuen Mainzer Straße verspricht mit seiner Aussichtsplattform auf 200 Metern Höhe einen einzigartigen Rundumblick auf die Stadt. Besucher:innen gelangen mit einem Aufzug nach oben. Die Plattform ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 23 Uhr.

Das Dach der Galeria Kaufhof an der Hauptwache ist mit einer Rooftop-Bar und einem Restaurant mit vielen Sitzgelegenheiten ideal für einen spontanen Besuch. Geöffnet ist die Dachterrasse montags bis samstags von 9.30 bis 20 Uhr.

Der Lohrberg in Seckbach bietet mit seinen 185 Metern Höhe ebenfalls einen eindrucksvollen Ausblick auf die Skyline und grüne Landschaften. Er ist der letzte verbliebene Weinberg im Frankfurter Stadtgebiet.

Wer sich für die Frankfurter Skyline , Neubauten und weitere Aussichtspunkte interessiert, findet im Internet unter www.skylineatlas.de weitere Informationen.

