Die Kunstpädagogik der Goethe-Uni lädt zur Werkschau

Von: George Grodensky

Die Studierenden freuen sich über Besuch und Aufmerksamkeit, die Gäste staunen Bauklötze. © Monika Müller

Es ist der erste öffentliche Rundgang im neuen Zuhause, bei den Sprach- und Kulturwissenschaften auf dem Campus Westend

Das ist mal wieder typisch. Man wirft 20 Cent in den Kaugummiautomaten und bekommt weder den bunten Plastikring, noch die giftgrüne süße Kugel, vor der uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Sondern Ramen. Eine japanische Nudelsuppe. Davon allerdings nur ein Foto. „Mit diesen Automaten ist ja immer eine gewisse Enttäuschung verbunden“, tröstet Vanessa Mariam Schmitt den Besucher. Sie allerdings sei glücklich, denn jedes der Fotomotive im Automaten sei eine kleine Alltagsentdeckung, die sie entzückt hätte. Die Künstlerin strahlt. Und das ist tatsächlich irgendwie ansteckend.

Es gibt sehr viele solche entzückenden Ecken zu entdecken im Neubau der Sprach- und Kulturwissenschaften auf dem Campus Westend der Goethe-Uni. Die Kunstpädagogik lädt zum öffentlichen Rundgang. Noch bis Donnerstag stellen die Studierenden Werke aus dem Sommersemester aus. Das ganze Gebäude pulsiert förmlich vor Kunst, vor Aufregung, vor Stolz – zur Eröffnung kommen auch Eltern.

Es ist der erste Rundgang im neuen Umfeld. Selbst die Professorinnen wirken erstaunt über die Flure und Räume, die sich in ungewohnter Festlichkeit präsentieren. Überall Bilder, Installationen, Plastiken, Videos. Bilder an der Wand, Haken in der Decke, Grafiken am Gerüst. Die Werke sind so vielfältig, wie die Fachrichtungen des Instituts. Plastiken und Raumkonzepte, Grafik und Malerei, Neue Medien, visuelle Kultur. „Das wollen wir der Welt zeigen“, sagt Kerstin Gottschalk, Professorin für Malerei und Grafik.

„Kunst lebt davon, dass sie betrachtet wird“, sagt Gottschalk. Das sei ganz tief in die Kultur eingebettet. Zeigen und Schauen. Und es motiviert die Studierenden enorm, sagt Leunora Salihu, Professorin für Plastik und Raumkonzepte. Die Aussicht auf eine richtige Ausstellung.

Junge Kunst 60 Jahre lang fand das künstlerische Schaffen von Studierenden am Institut für Kunstpädagogik (IfK) der Goethe-Universität in der ehemaligen Dondorf-Druckerei am Campus Bockenheim statt. Nach dem Umzug auf den Campus Westend in den Neubau der Sprach- und Kulturwissenschaften im vergangenen Jahr lädt das Institut nun zum ersten öffentlichen Rundgang im neuen Gebäude ein. Präsentiert werden die Ergebnisse des Sommersemesters aus Übungen, Grundlagen und Schwerpunkten der Bereiche Grafik/Malerei, Plastik und Neue Medien. Am IfK lernen Studierende des Lehramts sowie Bachelor- und Masterstudierende zusammen. Im Neubau sollen nun verstärkt interdisziplinärer Austausch und gemeinsames künstlerisches Werken möglich sein. Öffentlich zugänglich ist die Werkschau noch am Mittwoch, 12. Juli, von 12 bis 18 Uhr, und Donnerstag, 13. Juli, von 10 bis 15 Uhr. Zwei Standorte gibt es zu erkunden: die Sprach- und Kulturwissenschaften, Campus Westend, Rostocker Straße 2. Und das Studierendenhaus, Campus Bockenheim, 2. Stock, Raum K4, Mertonstraße 26. sky www.kunstpaed.uni-frankfurt.de

Im dritten Stock zeigt Nina-Maria Noll gerade ihr Bild. Sie hat den Grundlagenkurs hinter sich, 30 bis 40 Bilder malen die Studis da. Für die Schau hat sie einen blauen Baum gewählt. Ihrer Mama gefällt das. Die ganze Schau hat es Petra Noll-Alzenau angetan. Staunend steht sie vor den Bildern. „Das regt die eigene Kreativität wieder an“, lobt sie. Regelrecht inspiriert fühle sie sich.

Dabei ist Maria Nolls Baum kein gerader, hochgewachsener Waldriese. Sondern ein verästeltes Gebilde, Wurzeln ranken sich wild über die Leinwand. Gefühle hat sie darstellen wollen, Verwirrung. Im zweiten Semester stürzt eben viel Neues auf die Studierenden ein. Wobei davor auch die fortgeschrittenen Semester nicht gefeit sind. Antonia Kleboth stellt einen Gipskopf aus, der von äußeren Kräften auseinander gerissen wird. Im wahrsten Sinn, ein Motor bewegt die zwei Kopfhälften hin und her, sie reißen immer wieder auf. „Man muss den äußeren Einwirkungen eben widerstehen“, sagt Kleboth. „Sich zusammen reißen.“ Die Belohnung ist: „Ein tolles Gefühl.“ Ein eigenes Kunstwerk auszustellen, für das sich Menschen interessieren, die es anschauen und Fragen stellen. „Das ist für viele hier einzigartig.“ Auf dem inzwischen fast verwaisten Campus Bockenheim ist auch etwas zu entdecken. Linda Enseroth zeigt ihre Abschlussausstellung. Einen ganzen Raum bespielt sie im Studierendenhaus, zweiter Stock.

Das macht schon ein bisschen schwindelig, nicht nur metaphorisch gesprochen. Die Künstlerin hat die grässlichen Deckenleuchten überall im Raum verteilt, gespiegelt. Schnell fängt der sich an zu drehen, weil unklar ist, wo links und rechts, oben und unten ist. Überall Deckenleuchten. Enseroth hilft nicht weiter. Statt dessen überreicht sie ein blanke Visitenkarte. Wobei, ganz blank ist sie nicht. Das Wort „Kopie“ hat sie hinein gestanzt.

„Das ist der Aspekt der maschinellen Reproduzierbarkeit“, sagt sie freundlich. Was den Besucher trotzig macht. Erst gibt’s Ramen statt Kaugummi, dann eine blanke Karte. Die, das steht fest, wird er selbst bemalen. Von wegen Kopie. Vielleicht ist auch das eine Aufgabe von Kunst. Zur Rebellion gegen Normen und Vorgaben anstacheln.

Antonia Kleboth kämpft mit äußeren Einflüssen. © Monika Müller

Nina-Maria Noll malt in der blauen Phase. © Monika Müller