Nach 20 Jahren Diskussion: Hoffnung für die Frankfurter Kleinmarkthalle

Sanierung geplant

Von Thomas Schmid schließen

Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in Frankfurt könnte nun im kommenden Jahr 2024 tatsächlich beginnen.

Frankfurt - Die Sanierung der Kleinmarkthalle - seit 20 Jahren im Gespräch - rückt in greifbare Nähe. Wenn alles glattläuft, könnten die Arbeiten laut Michael Lorenz, Prokurist der städtischen Hafen- und Marktbetriebe GmbH, 2024 beginnen. Es wird aber keine umfassende Sanierung. Geplant ist, die Gebäudetechnik zu erneuern, das Dach zu dämmen und zu erneuern, alle Leitungen (Heizung, Strom, Wasser und Lüftung) auszutauschen und eine Solaranlage auf dem Dach zu errichten. Eine Ende 2022 erlassene Richtlinie des hessischen Wissenschaftsministeriums für den Denkmalschutz macht es möglich.

Indes, die Händler:innen und die Kundschaft der Kleinmarkthalle haben ganz andere Sorgen als die Solarzellen auf dem Dach. Ihnen fehlt eine Klimaanlage in der Kleinmarkthalle. Im Sommer heize sich das Gebäude aus den 50er Jahren so stark auf, dass der Handel mit frischen Lebensmitteln kaum noch möglich sei, berichten sie.

Sanierung der Kleinmarkthalle in Frankfurt rückt in greifbare Nähe

Oben auf der Galerie sei es oft unerträglich heiß, und selbst im Erdgeschoss beschwerten sich die Kundinnen und Kunden, berichtet Händler Moh vom Feinkosthändler Alasti. Eine Händlerin stimmt ihm zu: „Bei 30 Grad Außentemperatur kochen wir im eigenen Saft.“ Auch Maici König von Teos Delikatessen fordert: „Wir brauchen eine Klimaanlage! Im Sommer mache ich Minus, weil weniger Kunden kommen.“ Ahmad Bourman, Gemüsehändler bei Müller, ist genervt: „Ich bin seit 27 Jahren hier. Seit 20 Jahren schon wollen sie hier sanieren. Es ist nichts geschehen. Seit zwei Jahren sanieren sie unten die Toiletten – die sind seit zwei Jahren außer Betrieb.“

Die Klagen der Händler:innen kennt Michael Lorenz von den Hafen- und Marktbetrieben. „Wir sprechen seit 20 Jahren darüber, aber es gab verschiedene Planänderungen. Zuerst sollte das ganze Viertel neu entwickelt werden. Danach war eine Erweiterung der Kleinmarkthalle geplant. Das hat dazu geführt, dass am Ende nichts geschehen ist, nachdem die Pläne sich nicht realisieren ließen.“

Kleinmarkthalle in Frankfurt: „Wir sehen die Probleme der Händler“

In den 60 Jahren, seit denen das Gebäude besteht, habe sich vieles geändert: „Am Anfang waren es Landwirte, die die Stände tageweise gemietet haben. Inzwischen sind es Dauermieter, es gibt Gastronomie in der Halle, und die lebensmittelrechtlichen Anforderungen haben sich verschärft.“ Daher sei das Hauptproblem die Belüftung. Die werde zusammen mit der verbesserten Bauphysik ein deutlich besseres Raumklima schaffen: „Wir sehen die Probleme der Händler“, beteuert Lorenz, wirbt aber um Verständnis: „Das Gebäude wurde 1953/54 erbaut und steht seit 2000 unter Denkmalschutz.“ Entsprechend kompliziert sei die Sanierungplanung. „Doch jetzt sind wir so weit, dass wohl noch im September die Bau- und Finanzierungsplanung fertiggestellt wird.“ Die werde den Stadtverordneten vorgelegt. Stimmen sie zu, können die Hafen- und Marktbetriebe mit der Ausschreibung beginnen.

Zuversichtlich zeigt sich Lorenz, was die Solaranlage angeht. Rund 2000 Quadratmeter Solarzellen sollen auf das sanierte und für das zusätzliche Gewicht ertüchtigte Dach kommen. „Wir sind in guten Gesprächen mit dem Denkmalamt der Stadt und dem Landesdenkmalamt.“ Mit dem selbst produzierten Sonnenstrom soll der Energiebedarf der Kleinmarkthalle zumindest teilweise gedeckt werden. Allerdings werde der Energiebedarf nach der Sanierung steigen, erwartet Lorenz – wegen der besseren Haustechnik und der Lüftungsanlage, „Dafür sinkt der Strombedarf der Händler, die nicht mehr so viel kühlen müssen.“

Zu den Kosten der Sanierung will der Prokurist noch nichts sagen. Es gebe Zahlen, doch die sollten zuerst die Stadtverordneten erfahren. „Wir sind ein Eigenbetrieb und hoffen, es aus eigenen Betriebsmitteln zahlen zu können“, sagt Lorenz. Saniert werden soll bei laufendem Betrieb. (Thomas Schmid)