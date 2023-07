„Die Kirche kann queer“

Von: Sonja Ruf

Stefan Diefenbach. © Christoph Boeckheler

Zwei schwule katholische Theologen haben nach der Kampagne #outinchurch ein Buch über ihre Vision eines positiven christlichen Glaubens geschrieben

Wie kann queeres Leben in der Kirche aktiv gelebt werden? Gerade nach dem Christopher-Street-Day an dem die evangelische Kirche erstmals mit einem Wagen mitfuhr, zeigt sich die Aktualität und Wichtigkeit der Frage. Zwei Herren, die sich selbst als „zwei weiße schwule Männer in Deutschland, die sich ihrer Privilegien einerseits und ihres beschränkten Horizonts andererseits durchaus bewusst sind“, haben nun ein Buch veröffentlicht, in dem sie ihre Vision einer queer-sensiblen Kirche vorstellen. Beide eint die gemeinsame Studienzeit in Münster, ihre sexuelle Orientierung und eine theologische Vergangenheit in der Kirche. Norbert Lammers ist als geistlicher Begleiter der Franziskaner in Hofheim fest in der Kirche verwurzelt, während Stefan Diefenbach seit seinem Austritt den Weltladen in Frankfurt-Bornheim leitet. Diefenbach war im Rahmen der Kampagne #outinchurch in der ARD-Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ zu sehen. In der Dokumentation outeten sich 125 Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Bereichen kirchlichen Lebens in Deutschland. Der 59-Jährige bedauert: „Nach dem Auftakt durch die ARD-Dokumentation konnten wir uns vor Beifall und Zustimmung kaum retten. Wir und unsere Themen waren dann aber schnell wieder aus dem Blick.“

Diesen Umstand wollten die beiden ändern. Das gemeinsame Schreiben des Buches sei ein spannender Prozess gewesen. Sie möchten mit ihrem Buch queeren Menschen in der Kirche, die bisher übersehen oder nicht gehört wurden, Mut machen. „Für mich ist dieses Privileg eine Verpflichtung, damit sich für queere Menschen etwas ändert. Hier in Deutschland, aber auch weltweit“, sagt Diefenbach.

Der 61-jährige Lammers wählt sehr persönliche Worte in diesem Zusammenhang: „Durch die Kampagne habe ich auch persönlich die Zeit und den Raum gefunden, mich weiter damit auseinanderzusetzen. Mein Coming-Out war nicht einfach ein Schlusspunkt. Meine Erfahrungen, meine Enttäuschungen, Hoffnungen, Wünsche und Visionen haben ihren Ausdruck im Buch gefunden.“ Er sagt: „Das Buch möchte eine Stimme sein, eine Hilfe.“

Die Kernaussage: Kirche und homosexuell sein sind und müssen keine Gegensätze sein. „Wenn Gott selbst Vielfalt ist, angelehnt an die Figur der Dreifaltigkeit – warum sollte die Vielfalt der Menschen nicht möglich sein?“, fragt Lammers. Diefenbach ergänzt: „Die Vision ist, dass Lebens- und Glaubenserfahrungen queerer Menschen in der Kirche wahrgenommen und wertgeschätzt werden und zwar so, dass sie zu Veränderungen führen, die Diskriminierung und Ausgrenzung verhindern in der Lehre wie in der Praxis.“

Wichtig dafür sei ein sensibler, aufmerksamer Blick auf Gott und die Menschen. Gleichwohl sollen Maßnahmen über die bloße Verhinderung von Diskriminierung hinausgehen. Die Wertschätzung aller Menschen mit vielfältigen sexuellen Identitäten und Orientierungen sei das Ziel. „Wir möchten mit dem Buch dazu beitragen, dass die Kirche auf allen Ebenen fein-fühlender und mit-fühlender wird, wenn es um queere Menschen geht“, sagt Diefenbach.

#OUTINCHURCH Die Kampagne #outinchurch ist im Januar 2022 erstmalig mit sieben Forderungen an die Öffentlichkeit gegangen. Die erste bereits umgesetzte Forderung bestand in einer Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts, so dass queere Angestellte in der Kirche nicht mehr fürchten müssen, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ihre Beschäftigung zu verlieren. Eine weitere Forderung der Kampagne besteht darin, die Aufarbeitung der Schuldgeschichte der katholischen Kirche in Bezug auf queere Menschen voranzutreiben. Der Verein #outinchurch wurde im Januar dieses Jahres gegründet und steht kurz vor seiner regulären Eintragung. Aktuell beteiligen sich 5 000 Menschen aus dem kirchlichen oder kirchennahen Umfeld an der Initiative. Mehr Infos sind zu finden unter www.outinchurch.de. prsr

Ihm haben besonders die Lebens- und Glaubensgeschichte anderer Menschen mit ähnlichen Erfahrungen beim Schreiben des Buches geholfen. Wichtig sei stets, nicht in der eigenen Blase zu bleiben, sondern „zuhören, zuhören und zuhören, auch wenn es zunächst manchmal irritierend und fremd erscheinen mag“, mahnt er. Auch Lammers beschreibt: „Eine wichtige, wesentliche Erfahrung: Nicht allein auf dem Weg zu sein“ und ergänzt: „Es ist ein Lernen im Zuhören und Begegnen.“

Und wie soll es mit Thema „Queer sein in der Kirche“ jetzt weitergehen? Lammers wünscht sich eine Kirche die grenzenlose, vorleistungsfreie Liebe lebt und Menschen das Vertrauen schenkt, dass sie ihr Leben und Lieben aufrecht und angstfrei gestalten können. Diefenbach bezieht sich in seiner Antwort auf die Bibel: „Was willst du, das ich für dich tue, fragte Jesus. Die Frage ‚Was brauchst du?‘ würde ich mir wünschen, statt ‚Wir wissen schon, was gut und richtig ist‘.“ Er ergänzt: „Wir brauchen keine Willkommenskultur für LGBTIQA+, sondern eine Wahrnehmungs- und Wertschätzungskultur! Wir kommen nicht von außen dazu, wir sind längst da.“

Nach der Ausstrahlung der Dokumentation und durch die Kampagne #outinchurch habe sich bereits viel verändert. Jedoch sei noch Luft nach oben und es gebe noch viel zu tun, meint Diefenbach: „Es ist gut, dass viele nicht auf Entscheidungen warten, sondern selbst aktiv werden.“

Die Kampagne #outinchurch startete im Januar 2022 mit sieben Forderungen in der Öffentlichkeit. Eine Forderung war das kirchliche Arbeitsrecht zu ändern, sodass queere arbeitende Menschen in der Kirche nicht befürchten müssen, dass sie, wenn sie sich outen, ihren Job verlieren. Eine Neufassung der kirchlichen Grundordnung ist mittlerweile von allen 27 Diözesen in Deutschland in Kraft gesetzt worden.

Aktuell beteiligen sich 5000 Personen an der Kampagne. Rainer Teuber, Pressesprecher der Kampagne berichtet: „Insgesamt bleibt viel zu tun und es ist längst nicht so, dass wir die Hände ruhig in den Schoß legen können.“ Stolz ergänzend fügt er hinzu: „Durch unserer Kampagne ist es in jedem Fall gelungen, die Themen Diversität und Sexualität innerkirchlich überhaupt erst einmal besprechbar zu machen“, sagt Teuber.

Beim CSD demonstrierten Menschen für eine diverse Kirche. © dpa

Das Buchcover. © privat

Parade beim CSD. © Renate Hoyer