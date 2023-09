Die Geburt des Techno-Sounds

Elektronische Musik

Von Thomas Stillbauer schließen

Eine neue „Micro-Ausstellung“ im Momem erzählt die Geschichte des Genres – mit Details, die manche überraschen werden.

Wo kommen die Technobewegung und der Technosound eigentlich wirklich her? Das Museum für moderne elektronische Musik (Momem) in der Zwischenebene der Hauptwache erweitert sein Programm im September um eine „Micro-Ausstellung“ unter dem Titel „The Birth of Techno – From Detroit nach Berlin“, die am Samstag. 9. September eröffnet.

Die Installation, von Arastu Salehi kuratiert, ergänzt die laufende Ausstellung „Milestones“ und soll eine alternative Perspektive zum häufig eurozentristisch geprägten Blick auf Entstehung und Geschichte des Technogenres liefern.

Salehi will die unterschiedlichen kulturellen Ansätze und musikalischen Philosophien der elektronischen Musik aufzeigen: etwa die afroamerikanischen Einflüsse auf Techno, die besonders im deutschen Umfeld oft unbeachtet blieben. Und er nimmt den Austausch zwischen Detroit und Berlin in den Blick, Aneignungsprozesse und Vermarktungsstrategien, die eigensinnigen Strukturen der Technoszenen beider Städte.

Techno, in Frankfurt gefeiert, seit den 1990er Jahren nicht mehr aus Berlin wegzudenken, entwickelte sich in Europa zum Massenphänomen. Noch immer herrsche die Wahrnehmung vor, elektronische Genres seien europäisch – dabei hätten die Pioniere im Detroit der 1980er Jahre bereits Technoplatten produziert und veröffentlicht – auch das will die Ausstellung zeigen, mehr Verständnis und Bewusstsein für die kulturelle Identität des Genres schaffen.

Die Ausstellung entstand mit Unterstützung des Clubs Tresor Berlin und des Goethe-Instituts. Sie wird vom 9. September an zu den Öffnungszeiten des Momem zu sehen sein: täglich außer montags von 13 bis 19 Uhr.