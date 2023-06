Die Frau hinter den Kulissen

Von: Oliver Teutsch

Justizsekretärin Julia Eckardt in ihrem Büro. Michael Schick © Michael Schick

Justizsekretärin Julia Eckardt kümmert sich um Fluggastverfahren.

Wenn am Frankfurter Flughafen gestreikt wird, weiß Julia Eckardt, dass wieder viel Arbeit auf sie zukommt. Die Justizsekretärin in der Abteilung Zivilprozess kümmert sich schwerpunktmäßig um Verkehrsangelegenheiten. Das können auch Klagen in Zusammenhang mit Verkehrsunfällen sein, aber ein Großteil der Arbeit dreht sich um den Flughafen. Oder, wie es Eckardt selbst lakonisch formuliert: „großer Flughafen, viel Arbeit“.

Vor allem die Fluggastverfahren haben in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. Diverse Internetplattformen bieten bei Flugausfällen oder Verspätungen Hilfestellungen und reichen dann Sammelklagen ein, die Eckardt viel Arbeit machen. Allein im vorigen Jahr liefen beim Amtsgericht Frankfurt 10 622 neue Fluggastverfahren auf.

Die 32-Jährige arbeitet, wie sie selbst sagt, „hinter den Kulissen“. Der Morgen beginnt mit dem Sortieren der Post. Die einzelnen Schriftstücke müssen den laufenden Verfahren, also den Akten im Bestand, zugeordnet und ins System eingetragen werden. Eckhardt pflegt den Aktenbestand einer bestimmten Richterin, das Zuordnen kann schon mal bis Mittag dauern. Etwa alle zwei Tage bekommt sie aber auch einen neuen Schwung Akten auf den Tisch. „Man arbeitet ein bisschen wie am Fließband“, sagt Eckardt.

Jede Akte bedeutet ein Verfahren. Innerhalb der Verfahren müssen Fristen gewahrt, Termine bestimmt und Anfragen beantwortet werden, die häufig telefonisch erfolgen. Vor allem Privatleute haben mitunter großen Redebedarf. „Ich bin da manchmal das offene Ohr und höre mir die halbe Lebensgeschichte an“, sagt Eckardt.

Die meiste Arbeit im Geschäftszimmer wird schriftlich erledigt. Bis die elektronische Akte auch am Amtsgericht Frankfurt eingeführt ist, muss die Beamtin zweigleisig arbeiten. Denn die Anwaltspost kommt zwar schon elektronisch, muss aber zur Weiterbearbeitung ausgedruckt und in die Papierakten eingepflegt werden. Auch die Versendung von Terminen, Urteilen, Verfügungen erfolgt noch auf dem klassischen Postweg. Eckardt geht davon aus, dass die E-Akte ihr einige Arbeit abnehmen wird. „Wenn sie so funktioniert, wie sie soll, freue ich mich eigentlich darauf.“ Auch wenn es eine Umstellung bedeute. Die älteren Kolleginnen seien daher etwas skeptischer.

Vorher im Justizvollzug

Julia Eckardt ist Quereinsteigerin. Zuvor hat die 32-Jährige schon im Sicherheitsgewerbe und im Justizvollzug gearbeitet, ist dort aber nicht so richtig glücklich geworden. Die umfassende Ausbildung in der mittleren Beamtenlaufbahn zur Justizsekretärin hat ihr dann zugesagt. Während der Ausbildung hat sie in allen Bereichen der Justiz hineinschnuppern können, im Zivilbereich hat es ihr am besten gefallen. Im Strafprozess etwa, wo es deutlich mehr Sitzungen gibt, könne es schon sehr stressig werden. Eckardt mag es, ihre Sachen eigenverantwortlich, aber ohne den ganz großen Druck abarbeiten zu können.

Außerhalb ihres Geschäftszimmers ist Eckardt „mehr so der handwerkliche Typ“. Ihre Küche hat sie selbst umgebaut, im Baumarkt ist sie Stammkundin. Auch weil sie gerne zeichnet und dafür sogar schon Kurse belegt hat.

Die handwerkliche Begabung hat die Frankfurterin von ihren Eltern, sagt sie. Auch Radio hört sie gerne. Manchmal läuft es bei ihr im Büro. Wenn sie dann wie unlängst aus den Nachrichten erfährt, dass es bei der Lufthansa eine Computerpanne mit vielen Flugausfällen gegeben hat, weiß Julia Eckardt, dass vermutlich wieder eine ganze Menge Arbeit auf sie zukommt.