Die Frankfurter Schnecken rennen wieder

Von: Thomas Stillbauer

Jetzt aber schnell, Annabelle! © Renate Hoyer

„Zweite Hessische Weltmeisterschaft“ am Sonntag im Nordpark – noch Startplätze frei.

Die Premiere im vorigen Jahr war spektakulär – jetzt kommt die Revanche: „Zweite hessische Schneckenweltmeisterschaft“ im Nordpark Bonames am Sonntag, 30. April. Siegessichere Athletinnen können noch angemeldet werden.

„Naturerlebnis trifft auf Entschleunigungssport“ schreibt das Umweltamt als Ausrichter über die Veranstaltung. Dabei geht es durchaus darum, wer zuerst ins Ziel kommt. Aber das kann dauern, denn: „Sie sind langsam und doch über Nacht oft überraschend fix. Dann fressen sie die Erdbeeren im Garten weg. Ja, sind diese schleimigen Wesen denn zu gar nichts nütze?“

Oh doch, versichern die Fachleute. Schnecken hätten ihre wichtige Funktion im Naturhaushalt und seien faszinierend zu beobachten. Besonders faszinierend, lässt sich hinzufügen, wenn sie um die Wette rennen. Am Sonntag ab 14 Uhr tun sie es wieder im „Wilden Klassenzimmer“ hinten in den Büschen im Nordpark. Höhepunkt sind die Finals der Kandidatinnen in den Kategorien „Weinbergschnecken“ und „Bänderschnecken“. Aber schon zuvor gibt es Gelegenheit für die Tiere, sich „auf professionellen Trainingsbahnen und in Relax-Zonen“ körperlich und mental für die Rennen fitzumachen. „Hierzu wird es leichte und anspruchsvolle Trainingsplätze und -hänge geben“, verspricht das Umweltamt, aber vor allem: „Die Veranstaltung läuft natürlich natur- und tierschutzkonform.“

Für die naturgeschützten Weinbergschnecken habe die Untere Naturschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung ausgestellt, die vorschreibe, dass die Tiere dorthin zurückgebracht werden, wo sie behutsam aufgelesen wurden, und in geeigneten Gefäßen auf ihren Start warten. Schon im Vorfeld „gefundene und trainierte Bänderschnecken“ dürfen auch mitgebracht und ins Rennen geschickt werden.

Anmeldung zur WM Am Sonntag , 30. April, 14 Uhr, steigt die „Zweite Hessische Schneckenweltmeisterschaft“ im Nordpark Bonames. Rennställe und Wettkampfteams (Familien, Paare oder Einzelpersonen) können sich per E-Mail anmelden: info.gruenguertel@stadt-frankfurt.de Benötigte Angaben: • Rennstallname • Name der Athletin oder des Athleten • Wunsch-Startnummer Auch ohne Schnecke und Anmeldung sind alle willkommen. Jemand muss schließlich anfeuern – und wetten.

Gibt es Favoritinnen? Unbedingt: Die Vorjahresfinalistinnen Cornu, Knoblauch und Mercedes treten wieder an, munkelt man. Aber die Konkurrenz schlafe nicht. Am Rande des Spektakels gibt es Erkundungstouren durch den Nordpark, um mehr über Leben und Werk der Weichtiere zu vermitteln.

Denn in erster Linie soll es ja um die Natur gehen – auch wenn Frieder Leuthold vom Umweltamt die Idee aus der „Sportschau“ hat. Die brachte einen kurzen Beitrag über Schnecken, die sich bei der Weltmeisterschaft im britischen Congham ein rasantes Rennen lieferten („Ready, steady, slow!“) – jährlich seit 1960. Den „Weltrekord“ hält seit 28 Jahren der Schneckerich Archie: 33 Zentimeter in 2:20 Minuten.

Herrlich ernst hätten sie es in England genommen, amüsierte sich Leuthold zur Frankfurter Premiere 2022, und es gebe dort harte Regeln, was erlaubt ist: „Auch bei der Ernährung – wegen Doping und so.“ Im Nordpark geht es etwas entspannter zu. Beispielsweise im Vergleich zu allzu verstockten Fußballfunktionären: „Die One-Love-Binde darf getragen werden!“

Siegestrophäe ist wie 2022 ein Pokal randvoll mit knackfrischem Grünzeug, ökologisch und regional erzeugt von der Solawi Maingrün in Oberrad. Auf die erfolgreichen Trainerinnen und Trainer wartet als Hauptpreis ein Grüngürtel-Stofftier.