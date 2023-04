Die FR und das Museum für Kommunikation mit Deniz Ohde

Von: Oliver Teutsch

Autorin deniz Ohde 2020 in Frankfurt-Höchst. © Renate Hoyer

Lesung mit anschließende Podiumsdiskussion am Donnerstag im Rahmen von „Frankfurt liest ein Buch“.

Eine Schriftstellerin kehrt heim und zeigt sich. Noch nie war eine Autorin von „Frankfurt liest ein Buch“ so präsent wie in diesem Jahr. Auch das Museum für Kommunikation und die Frankfurter Rundschau haben das große Glück, einen Abend mit Deniz Ohde ausrichten zu dürfen. Bei der Lesung mit anschließender Podiumsdiskussion am Donnerstag, 27. April, 19 Uhr, werden die Themen Schule und Bildung im Mittelpunkt stehen. Ohde wird mehrere Passagen lesen, in denen die Ich-Erzählerin von ihren düsteren Erfahrungen auf dem Gymnasium berichtet. Von Lehrkräften, die zu Rassismus neigen und äußerst unsensibel sind. Und von einer Schülerin mit migrantischen Wurzeln, der der Spagat zwischen Elternhaus und Schule nicht recht gelingen will.

Mit auf dem Podium sitzt die Migrationspädagogin Anja Kittlitz. Mit ihrer „Schlau-Werkstatt“ setzt sie sich für Bildungsgerechtigkeit ein und wird von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen an hessischen Schulen berichten. Ein Grundproblem sei häufig, so weiß Kittlitz, dass Lehrkräfte auf eine „Erziehungspartnerschaft“ mit den Eltern setzten, die ihre Rolle aber nicht kennen würden. Wie kann die Schule kompensieren, was ein Elternhaus nicht leisten kann? Diese und andere Fragen werden gemeinsam mit Deniz Ohde erörtert.

Link zur Veranstaktung https://eveeno.com/mkf_frankfurt_liest_ein_buch_2023

Für die Veranstaltung gibt es noch wenige Karten, Tickets kosten vier Euro plus Museumseintritt (Info: www.mfk-frankfurt.de/termine). ote