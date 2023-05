Die dunkle Seite des Rock in Frankfurt

Roger-Waters-Konzert

Von Thomas Stillbauer

Roger Waters – ein genialer Musiker mit höchst umstrittenen Überzeugungen soll am Sonntag in Frankfurt auftreten.

Da hast du dann gesessen, als Pimpf, vielleicht zehn, elf Jahre alt, Kopfhörer auf. Und diese Musik. Die Eltern waren sonntagnachmittags bei Freunden eingeladen, langweilige Erwachsenengespräche. Der Hausherr, ein Mann mit exzellenter Hifi-Anlage, erkannte die Situation, setzte den Pimpf in einen bequemen Sessel und sagte: „Willste mal richtig gute Musik hören, aber nix Bay City Rollers?“ Dann der Kopfhörer, dann diese Musik. „The Dark Side Of The Moon“ von Pink Floyd. Der Klang. Der Stereoeffekt. Hubschrauber flogen dir quer durch den Kopf. Wecker klingelten scheinbar überall im Raum. Schreie, verrücktes Gelächter. Die Instrumente, die Stimmen, eine Offenbarung. Ein unvergessliches Erlebnis.

Texte über den Krieg

Roger Waters war der Kopf dieser fantastischen Band. Er spielte den Bass, er schrieb in den 70er Jahren, als Pink Floyd nach der eher psychedelischen Frühphase einen neuen Stil fand, die Texte. 1943 in der britischen Grafschaft Surrey geboren, verlor Waters früh seinen Vater, der im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht fiel.

Ein Architekturstudium, das er als 19-Jähriger in London aufnahm, wurde bald zur Nebensache – die Musik forderte die ganze Aufmerksamkeit. Waters’ Texte handelten häufig von Krieg, da verarbeitete er den Tod des Vaters, und von gesellschaftlichen Fragen, etwa mit dem Großprojekt „The Wall“ (1979), das ein Album, eine extrem aufwendige Bühnenshow und einen Film umfasste. Das Jahr 1979 war aber auch der Wendepunkt für Pink Floyd; die Band zerbrach an Streitigkeiten über die Ausrichtung.

Schon seit dem Album „Animals“ im Jahr 1977 arbeitete Pink Floyd mit einem riesigen aufblasbaren Schwein fürs Plattencover und die Shows. Waters behielt das Spektakel für Auftritte nach der Trennung von der Band bei. 2013 führte das erstmals zum Eklat: Die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf rief zum Boykott des Konzerts auf, weil das Schwein unter anderem einen Davidstern trug. Waters verteidigte sich, wie auch später immer wieder, mit dem Hinweis, das Schwein mit Stern sei nicht antisemitisch gemeint, sondern richte sich gegen die israelische Außenpolitik.

Holocaust-Vergleiche

Da war er längst als Unterstützer der antiisraelischen Kampagne „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS) in Erscheinung getreten. Waters machte sich für einen kulturellen Boykott Israels wegen dessen Palästina-Politik stark. Er versuchte Kolleginnen und Kollegen von Auftritten in Israel abzuhalten; mal mit Erfolg, etwa bei Stevie Wonder 2012, mal ohne Erfolg: Die Band Radiohead spielte 2017 trotzdem in Tel Aviv.

Waters’ Haltung ist bei Fans, Konzertagenturen und Sendeanstalten umstritten. Er selbst blieb stets bei seinen Vorwürfen gegen Israel, schreckte auch vor Vergleichen mit dem Holocaust nicht zurück („nur dass es jetzt die Palästinenser sind, die ermordet werden“) und verstieg sich 2019 zu der Aussage, sein Engagement für die BDS-Kampagne gleiche dem Kampf der Geschwister Scholl und ihrer Widerstandsgruppe „Die weiße Rose“ gegen den Nationalsozialismus.

Roger Waters hat fünfmal geheiratet und ist Vater dreier Kinder. Viele seiner frühen Fans, die sich etwa nach einem gewissen Sonntagnachmittag nichts sehnlicher wünschten als einen eigenen Kopfhörer und die „Dark Side Of The Moon“, waren schon tieftraurig über die endlosen Streits rund um das Zerbrechen Pink Floyds. Waters’ Anti-Israel-Kampagne erschüttert sie heute noch mehr.