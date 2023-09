„Die Angehörigen psychisch Erkrankter sind für uns essenziell“

Von: Steven Micksch

Sibylle C. Roll (58) ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet seit November 2020 die Klinik für psychische Gesundheit am Klinikum Frankfurt-Höchst. © Rolf Oeser

Psychiatrieleiterin Sybille Roll erklärt im Interview, warum die Verwandten von psychisch Erkrankten für die Therapie wichtig sind und wie man den Angehörigen künftig helfen will.

Die Frankfurter Psychiatriewoche beginnt am heutigen Donnerstag mit der Auftaktveranstaltung in der Klinik für psychische Gesundheit am Klinikum Frankfurt-Höchst. Der thematische Schwerpunkt soll dabei auf den Angehörigen psychisch erkrankter Menschen liegen. Die Klinikleiterin Sybille Roll erklärt im Interview, welchen Herausforderungen sich Psychiatrien stellen müssen und wieso das Konsultieren von Angehörigen so wichtig ist.

Frau Roll, gibt es Erkenntnisse, dass die psychische Belastung der Menschen in letzter Zeit zugenommen hat?

Ja. Es gab von vielen Krankenkassen für das Jahr 2022 schon Erhebungen dazu. Demnach kann man sagen, dass die psychischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen und Angsterkrankungen, zugenommen haben. Je nach Erhebung zwischen 16 und 22 Prozent.

Hat das was mit den Krisen der letzten Jahre zu tun?

Sicherlich hat das auch mit der Pandemie zu tun. Die hat sehr vielen Menschen sehr zu schaffen gemacht. Gerade bei den depressiven und Angstpatienten, die schon erkrankt waren, hat die Symptomatik deutlich zugenommen. Das ist auch etwas, was wir hier in der Klinik beobachten konnten.

Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Zunächst einmal bekommen wir sehr viele Anfragen. Sowohl in der Ambulanz als auch teilstationär und stationär. Wir sind nicht die einzige Klinik, der es so geht. Auch in den psychiatrischen und psychotherapeutischen Praxen sind zur Verfügung stehende Plätze rar.

Wären die Plätze denn da, wenn es die Krisen nicht gegeben hätte?

Nein, das sah schon vor der Pandemie kritisch aus und hat sich jetzt noch mal deutlich zugespitzt.

Zu welchen Problemen führt das?

Meine Befürchtung ist, dass wir die schwer erkrankten Patienten nicht ausreichend gut behandeln und versorgen können. Ein reales Problem ist bereits jetzt, dass die Nachsorgeeinrichtungen nicht genügend Kapazitäten haben. Dadurch werden Menschen zu uns in die Klinik eingewiesen, die gar keine psychiatrisch-medizinische Krankenhausbehandlung benötigen.

Was ist die Lösung für das Dilemma?

Wir brauchen bundesweit einfach mehr Plätze. Vor allem eben auch Wohnplätze in der Nachsorge. Dort braucht es mehr Einrichtungen, die niedrigschwellige Angebote machen. Manche wollen einfach nur einen Ort zum Schlafen und Essen, wo sie so sein können, wie sie sind.

Hilfestellen Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen bietet unter www.bapk.de Informationen und eine Liste mit Selbsthilfeangeboten. Beim Seele-Fon finden Angehörige von Betroffenen Hilfe: 0228/71 00 24 24. Betroffene finden Hilfe beim Psychosozialen Krisendienst unter 069/61 13 75 oder beim Sozialpsychiatrischen Dienst 069/212 333 11. Auf der Internetseite der Psychotherapeutenkammer Hessen, ptk-hessen.de, gibt es eine Psychotherapeutensuche mit Fachleuten im Umkreis. Frankfurter Angebote können beim Selbsthilfe-Telefon 069/55 94 44 oder bei der Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen Frankfurt per E-Mail an kontakt@angehoerige-frankfurt.de erfragt werden. mic

Wie können diese Plätze geschaffen werden?

Dazu müssen wir uns mit den zuständigen Institutionen zusammensetzen und den Bedarf noch mal eruieren. In Hessen sind das vor allem das HMSI (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration) und der Landeswohlfahrtsverband. Die Psychiatrie wird bei der Vergabe von finanziellen Mitteln leider oft stiefmütterlich behandelt. Daher ist es schön, dass es momentan in diesem Bereich Förderprojekte des HMSI gibt.

Welche neuen Therapieansätze nutzen Sie momentan in Ihrem Haus?

Aktuell ist es die Beteiligung von Genesungsbegleitern im Akutbereich, die durch das hessische Sozialministerium gefördert wird. Das sind Menschen, die selbst schon einmal in Behandlung waren und Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung haben. Mit einer speziellen Ausbildung werden sie dann zu Genesungsbegleitern. Die Patienten fühlen sich bei ihnen sehr gut aufgehoben. Zudem haben wir im Akutbereich das Sportprogramm massiv intensiviert und haben Musiktherapie eingeführt. Und wir etablieren ein milieutherapeutisches Konzept namens „Safewards“ im Akutbereich, das eine ruhige Stationsatmosphäre bewirkt und zur Reduktion von Zwang und Gewalt beiträgt.

Was bringt das alles?

Durch die verschiedenen Maßnahmen ist es bei uns im Akutbereich gelungen, eine deutlich entspanntere Atmosphäre zu generieren und Zwangsmaßnahmen auf die Hälfte zu reduzieren. Darüber sind wir sehr froh und auch stolz, denn Zwangsmaßnahmen sind etwas sehr Traumatisierendes – für die Patienten, aber auch für das Personal. Generell sind Zwangsmaßnahmen immer Ultima Ratio und kommen nur dann zum Einsatz, wenn Leib und Leben der Patienten oder von anderen geschützt werden müssen.

Welche Rolle spielen Angehörige bei der Therapie von psychisch kranken Menschen?

Angehörige sind für uns essenziell, weil sie uns Informationen geben können, die wir sonst überhaupt nicht bekommen würden. Es ist wichtig, dass wir die Wahrnehmung der Angehörigen über den Betroffenen erfahren, um etwa auch bessere Entscheidungen zu treffen. Das Einbinden der Angehörigen ist aber nur möglich, wenn die Betroffenen zustimmen. Wir respektieren, wenn Patienten das nicht wollen, auch wenn es hilfreich wäre.

Gibt es auch Fachleute, die Angehörige nicht einbinden wollen?

Ja, das gibt es sicherlich noch, aber immer weniger. Denn in der S3-Leitlinie für Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen haben sowohl die Angehörigen als auch die Selbsthilfe einen Platz gefunden. Die große Bedeutung ist mittlerweile bewusster geworden.

Was können Sie denn für die Angehörigen tun?

Ab Mitte September bieten wir erstmals auch Angehörigensprechstunden in unserer Institutsambulanz an. Das ist ein ganz wichtiges Unterstützungsangebot. Dort können Angehörige mit ihren eigenen Nöten kommen. Und es wird dann nicht über den Betroffenen gesprochen. Wir geben aber Tipps im Umgang mit ihm.