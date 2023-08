Die Amigos live in Frankfurt: Alle Infos zum Open-Air-Konzert in Sossenheim

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das Schlagerduo Amigos tritt beim Sossenheim Open Air in Frankfurt auf. Alles Wichtige zum Konzert, zur Anreise und zu den Parkmöglichkeiten.

Frankfurt – In ihrer Anfangszeit tingelten die frisch gegründeten Amigos noch von Auftritt zu Auftritt durch die hessische Provinz. „Wir sind freitags von der Arbeit gekommen, haben den Anhänger mit Instrumenten und Technik vollgeladen, und dann ging‘s am Wochenende über die Dörfer zum Musikmachen“, erinnert sich Sänger Bernd Ulrich an die Anfänge der Band.

Das war Anfang der 70er Jahre. „Im Umkreis von 50 Kilometern waren wir weltbekannt“, sagt Ulrich. Inzwischen treten er und sein Bruder Karl-Heinz in einem ungleich größeren Radius auf. In Deutschland und darüber hinaus haben sich die Brüder aus dem mittelhessischen Hungen (Landkreis Gießen) einen Namen gemacht. Die Amigos sind zu einem der erfolgreichsten Schlagerduos geworden.

Die Amigos sind eines der erfolgreichsten Schlagerduos. © Bodo Schackow/dpa

Open Air in Sossenheim: Schlagerduo Die Amigos live in Frankfurt

Am Samstag, 19. August, treten die Amigos gemeinsam mit Daniela Alfinito in Frankfurt auf: in der Open-Air-Arena auf dem Kerbeplatz im Frankfurter Stadtteil Sossenheim (Sossenheim Open Air, Kurmainzer Straße, 65936 Frankfurt am Main). Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Einlass für „VIPs“ ist ab 17.30 Uhr, für alle anderen ab 18 Uhr.

Das Konzert der Amigos findet laut Veranstalter auch bei Regen statt, allerdings dürfen keine Regenschirme – auch keine Sonnenschirme – mitgebracht werden. Auch Haustiere wie Hunde seien auf dem Festivalgelände nicht erlaubt.

Tickets für Die Amigos in Frankfurt sind noch zu haben

Für das Konzert gibt es zwei Ticketkategorien mit unterschiedlichen Preisen: Standard-Ticket und VIP-Ticket. Das Standard-Ticket beinhalte laut Veranstalter einen Sitz- oder Stehplatz in der Open-Air-Arena auf dem Kerbeplatz. Eine Sitzplatzgarantie gebe es nicht. Es bestehe freie Platzwahl. Karten gibt es noch für 40 Euro. Die VIP-Tickets sind allerdings bereits ausverkauft (80 Euro). Karten können unter sossenheim-open-air.de bestellt werden. Außerdem sind Karten in Ticketshops erhältlich.

Das Ticket müsse nicht ausgedruckt werden, so der Veranstalter. Es genüge, wenn der QR-Code gescannt werden könne. Dies könne auch über das Display des Handys geschehen. „Bitte beim Scannen die Helligkeit des Handys möglichst hoch einstellen, um das Scannen zu erleichtern“, so der Veranstalter. Eine Stornierung des Tickets sei nicht möglich.

Die Amigos kommen nach Frankfurt – Schlagerduo aus dem Kreis Gießen

Die Open-Air-Arena befindet sich auf dem Kerbeplatz in Frankfurt-Sossenheim und ist laut Veranstalter aus der näheren Umgebung „bequem“ zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Vom Bahnhof Frankfurt-Höchst könne man mit der Buslinie 55 in Richtung Rödelheim fahren. Vom Bahnhof Frankfurt-Rödelheim könne man ebenfalls mit der Buslinie 55 in Richtung Sindlingen Friedhof fahren. Die Ausstiegshaltestelle sei in beiden Fällen „Am Kapellenberg“. Von dort seien es „nur wenige Meter“ bis zur Open-Air-Arena auf dem Kerbeplatz. „Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, so der Veranstalter.

Die Anreise mit dem Auto sei möglich, da vor Ort Parkplätze zur Verfügung stünden. Parktickets müssten jedoch im Voraus über die Website des Veranstalters erworben werden. Vor Ort würden keine Parktickets verkauft. (cas, dpa)