Design soll Frankfurt und der Region eine gemeinsame Identität geben

Der Werkstattwagen hat im vergangenen Jahr an etwa 20 Orten in der Region Halt gemacht, um für das Motto „Design for Democracy“ zu werben. Museum Angewandte Kunst/ Valentine Brasser © Museum Angewandte Kunst/Valentine Brasser

Die Bewerbung des Ballungsraums zur Weltdesignhauptstadt 2026 hebt die Geschichte, Gegenwart und Zukunft von kulturellen Entwicklungen hervor.

Die Stadt Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet heißen zwar Metropolregion, als eine von elf in Deutschland. Aber eine gemeinsame Identität haben die 5,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern nicht. „Ich bin ein Rhein-Mainer“ käme niemandem über die Lippen, während „Ich bin ein Berliner“ zum geflügelten Wort geworden ist.

Mit der Bewerbung von Frankfurt, Mainz, Offenbach, Wiesbaden, Darmstadt und weiteren Städten und Landkreisen zur World Design Capital 2026, also zur Weltdesignhauptstadt, soll es eine neue Erzählung geben. Matthias Wagner K, Leiter des Museums für Angewandte Kunst in Frankfurt, der die Bewerbung koordiniert, fasst das so zusammen:

Das Werk des berühmten Designers Dieter Rams zeigt aktuell das Stadtmuseum Wiesbaden. Hoyer © Renate Hoyer

Durch die Bewerbung sei „eine Bewegung entstanden“, in der es darum gehe zu zeigen, „wie wir leben wollen. Der Designbegriff erweitere sich dabei um die wichtigsten Themen unserer Zeit: Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir bauen, wie mobil sein? Wie denken wir angesichts des Klimawandels um? Um nur einige Fragestellungen zu nennen.

Vom Buchdruck zu den Ernst-May-Siedlungen

Bei der Bewerbung zur Weltdesignhauptstadt 2026 konkurriert die Metropolregion Frankfurt/Rhein mit Riad, Hauptstadt von Saudi-Arabien. Dabei hält es die Jury der World Design Organization (WDO), die den Titel im Oktober in Tokyo verleihen will, mit Gegensätzen: Frankfurt /Rhein-Main haben ihre Bewerbung unter dem Stichwort „Design for Democracy“ eingereicht. Das Königreich Saudi-Arabien ist nicht als Speerspitze der Demokratie bekannt. Bei der Pressekonferenz erinnert ein Kollege an den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018.

Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet legen in ihrer Bewerbung, die in einem sechsminütigen Video und einer 152 Seiten langen „Vision“ zusammengefasst ist, einen Schwerpunkt auf die kulturelle Entwicklung, die identitätsstiftend wirken soll: von den Erfindern der beweglichen Lettern zum Buchdruck durch Johannes Gutenberg um 1450 in Mainz über den Aufstieg des Bürgertums und die Aufklärung, das erste gesamtdeutsche Parlament in der Paulskirche, den Jugendstil auf der Mathildenhöhe und den Aufbruch in die architektonische Moderne unter Stadtbaumeister Ernst May in Frankfurt.

WELTDESIGHAUPTSTADT Der Titel „World Design Capital“ wird alle zwei Jahre verliehen. Auf der Shortlist zur Weltdesignhauptstadt 2026 stehen Frankfurt/Rhein-Main sowie Riad in Saudi-Arabien. Die Jury der World Design Organization (WDO) mit Sitz im kanadischen Montreal gibt ihre Entscheidung im Oktober bekannt. Die Bewerbung von Frankfurt/Rhein-Main steht unter dem Motto „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“ (Design für Demokratie, Atmosphären für ein besseres Leben). Die WDO würdigt seit 2008 Städte oder Regionen für ihren Einsatz von Design in der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Entwicklung. Bislang wurden Turin (Italien), Seoul (Südkorea), Helsinki (Finnland), Kapstadt (Südafrika), Taipeh (Taiwan), Mexiko-Stadt (Mexiko), Lille (Frankreich) und Valencia (Spanien) ausgezeichnet. 2024 werden San Diego (USA) und Tijuana (Mexiko) gemeinsam Weltdesignhauptstadt. fle

Ina Hartwig, Frankfurter Kulturdezernentin der SPD, hatte in der vergangenen Woche Vertreter:innen der WDO durch die Paulskirche geführt. „Uns war wichtig zu vermitteln, dass wir eine gebrochene Demokratiegeschichte haben“, das lasse sich am Beispiel der Paulskirche gut zeigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in einem anderen Design wieder aufgebaut wurde.

Pfiffig; Design und Kunst an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Zum Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg gehören laut Bewerbung auch das Design der Firma Braun aus Kronberg mit Designer Dieter Rams, die Umwandlung der Werkkunstschule Offenbach in die Hochschule für Gestaltung, das Design von Universitätsbaumeister Ferdinand Kramer in Frankfurt sowie das Museumsufer mit dem Ansatz einer Kultur für alle.

Bei der Bewerbung wollen Frankfurt und die Region zehn „Highlight-Projekte“ hervorheben. Frankfurt und Offenbach stehen dabei im Zentrum: mit den „Designkiosken“ wie dem Fein und dem Gudes in Frankfurt, dem Neubau der Städtischen Bühnen Frankfurt, dem geplanten Haus der Demokratie nahe der Paulskirche, dem Kulturcampus in Bockenheim, dem Neubau der HfG und der Neugestaltung der Offenbacher Innenstadt mit einer Stadtbibliothek und einer Seilbahn von Offenbach-Kaiserlei nach Frankfurt.

Herausragend: die Darmstädter Mathildenhöhe. Peter Jülich © Peter Jülich

Wiesbaden ist mit dem Kulturcampus nahe dem Hauptbahnhof vertreten, Mainz mit dem Biotechnologiezentrum „Life Science Hub“, Darmstadt mit den Feierlichkeiten im Jahr 2026 zu 125 Jahren Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe. 2026 soll es auch einen „Monat des Designs“ geben, an dem sich die Region beteiligt.

Die Kommunen, die mitmachen, liegen von West nach Ost zwischen Oestrich-Winkel und Hanau und von Nord und Süd zwischen Bad Homburg und Darmstadt. Aschaffenburg wird zwar auch zur Metropolregion gezählt, ist aber nicht mit dabei. Noch nicht, betont Karin Wolff, die Geschäftsführerin des Kulturfonds Frankfurt/Rhein-Main, Gespräche mit den Zuständigen aus der Politik habe sie schon geführt.

Im Weltmuseum der Druckkunst in Mainz. Michael Schick © Michael Schick

Ein Veranstaltungsprogramm liegt der Bewerbung nicht bei, dafür ist es vor der Entscheidung der Jury zu früh. Die Bewerbung versammelt aber eine große Zahl an möglichen Kooperationspartnern und Projekten, die Design der Gegenwart und der Zukunft gestalten. Sei es das „Danzig am Platz“ im Frankfurter Ostend, der Hafentor-Komplex in Hanau, das ehemalige Dyckerhoff-Areal in Wiesbaden oder das Allianzhaus in Mainz. Für weiterbildende Schulen in Hessen und Rheinland-Pfalz schlägt die Bewerbung vor, ein Fach „Design“ einzuführen.

Im Kulturausschuss des Frankfurter Römers hatte es bei einer ersten Vorstellung der Bewerbung Kritik von der linken und rechten Fraktion gegeben, die nach dem Mehrwert gefragt hatten. Kulturdezernentin Ina Hartwig betonte nun, es gebe die Chance, mit Design eine Klammer zu finden, welche identitätsstiftend auf die Region wirke.