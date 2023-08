Der Westend-Verlag verlässt Frankfurt und zieht nach Neu-Isenburg

Von: Florian Leclerc

Andreas Horn ist Geschäftsführer des Westend-Verlags und für den Vertrieb zuständig. Verlag © privat

Der Geschäftsführer Andreas Horn begründet den Umzug aus der Frankfurter Altstadt mit dem Bedürfnis nach Ruhe.

Der Westend-Verlag zieht aus der Frankfurter Altstadt an den Stadtrand von Neu-Isenburg. Am Freitag beginne der Umzug aus der Neuen Kräme 28, von Montag an seien die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Waldstraße 12a in Neu-Isenburg erreichbar, kündigt Geschäftsführer Andreas Horn an.

Damit nimmt ein weiterer Traditionsverlag Abschied von Frankfurt – nach Eichborn und Baumhaus, die von Bastei-Lübbe in Köln übernommen wurden, und dem Suhrkamp-Verlag, der nach Berlin ging. In der Hauptstadt baut die Frankfurter Verlagsgruppe S. Fischer derzeit ein zweites Standbein auf.

Westend-Verleger Horn will den Umzug aber gerade nicht so verstanden wissen, als kehre sein Verlag der Mainmetropole mit Absicht den Rücken. Die Straßenbahnhaltestelle Neu-Isenburg-Stadtgrenze, die auf Frankfurter Gebiet liegt, sei nur wenige Laufminuten vom neuen Verlagshaus entfernt. „Neu-Isenburg ist sozusagen ein Vorort von Frankfurt“, sagt er. Das neue Verlagshaus habe mit 250 Quadratmetern Fläche mehr Platz als die bisherigen Räume.

Der Westend-Verlag war bislang in der wuseligen Altstadt untergebracht. An der Neuen Kräme ziehen täglich Touristenströme entlang auf dem Weg von der Innenstadt zur Paulskirche und zum Römer. Auf der anderen Seite des Verlagsgebäudes treffen sich samstags an der Kleinmarkthalle oft Hunderte Menschen, um ein paar Gläser Wein zu trinken.

Edition W zieht auch von Frankfurt nach Neu-Isenburg

„Wir haben nun schöne, neue Räume gefunden, in denen man vergleichsweise ruhig arbeiten kann“, sagt Horn. Mit nach Neu-Isenburg ziehe auch das Tochterunternehmen Edition W unter Leitung von Verleger Rainer Weiss, das sich auf Belletristik spezialisiert hat.

Der Westend-Verlag wurde 2004 in Frankfurt von Markus Karsten und Michael Morganti gegründet und wird mittlerweile von Markus Karsten und Andreas Horn als Geschäftsführer geleitet. Die meisten Titel haben einen gesellschaftskritischen und progressiven Ansatz. Das Programm beinhaltet Sachbücher zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, Satire, Krimi sowie Essen und Trinken.

Der erste Titel war „50 einfache Dinge, die Sie tun können, um die Welt zu retten“ von Andreas Schlumberger. Zu den Autoren und Autorinnen zählen der Linguist und Kapitalismuskritiker Noam Chomsky, die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht (Linke), der TV-Wettermoderator Sven Plöger sowie der Frankfurter Regisseur und Verkehrsfachmann Klaus Gietinger. Auch die früheren FR-Redakteure Claus-Jürgen Göpfert und Stephan Hebel haben im Westend-Verlag veröffentlicht.

Bei der Frankfurter Buchmesse vom 18. bis 22. Oktober will der Verlag wieder dabei sein, kündigt Horn an. Vorgestellt würden unter anderem aktuelle Bücher von Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck, Krebsspezialist Volkmar Nüssler, Oskar Lafontaine und Noam Chomsky.