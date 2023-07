Der Verein „Palästina“ feiert auf der Hauptwache sein erstes Kulturfest

Demo

Von George Grodensky schließen

Es ist ein Tag für die palästinensische Musik, den Tanz, das Kunsthandwerk, aber auch die Politik. In Palästina ist Kultur gleichbedeutend mit Widerstand.

Sie tanzen. Hin und her wogt die Gruppe Männer, sie haben sich alle untergehakt. Die Musik feuert sie an, dann fangen die Glocken an zu läuten. Ein Riesenlärm, so ein Stadtgeläut. Aber so ist das, wenn man sein Festival im Herzen der Stadt aufbaut. Am Samstag hat der Verein Palästina e.V. ein Kulturfest auf der Hauptwache gefeiert.

Es gibt einen Pavillon für Kunsthandwerk, es gibt Tanz, am Abend spielt eine Band, Ugarit aus Stuttgart. Es sei ein Festival der Kulturen, ruft der Redner auf der Bühne. Dann übersetzt er sich selbst ins Arabische. Dann wechselt er wieder die Sprache. Es gehe um Vielfalt.

So wogt er hin und her, wie später der Tanz. Was er sagt, wenn er arabisch spricht? Wer kann das schon sagen? Die Polizei greift jedenfalls nicht ein. Sie ist den ganzen Tag vor Ort. Fahnen zu verbrennen sei ohnehin verboten, so die Staatsgewalt. Dazu hat das Ordnungsamt extra fürs Fest noch verfügt, dass auch sonst nichts auf der Hauptwache verbrannt werden dürfe. Auch zu Hass oder Gewalt dürfe niemand aufrufen.

An gleichem Ort, ein paar Meter weiter auf der Hauptwache, hat der CDU-Politiker Uwe Becker im März noch Wahlkampf für seine Kandidatur als Oberbürgermeister betrieben. Im Vorfeld der Palästinafeier hat er sich nun in seiner Funktion als Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung besorgt geäußert. Die Stadt solle das Fest verbieten. „Der Verein hat in seiner Satzung klar israelfeindliche Ziele und spricht dem Staat Israel das Existenzrecht ab“, findet Becker.

Nun, heute gehe es um Kultur, sagt der Redner auf der Bühne fast trotzig. Das Fest diene als intellektuelle Anlaufstelle für Künstlerinnen und Künstler. Es gebe dem Handwerk Gelegenheit, sich zu präsentieren. Es gehe um Tanz und Musik. Aber auch darum, zu zeigen, „was in unserem Land tagtäglich schiefläuft“.

Von Aneignung ist etwa die Rede. Der Zionismus habe sich das Olivenöl angeeignet, die Weinreben, den Wein, die Kleidung, Speisen. Palästinensische Kultur sei automatisch politisch, sagt Aitak Barani. Sie ist Vereinsmitglied und kümmert sich um die Presse. Die Kultur lasse sich nicht trennen vom Widerstand. Das Land Palästina sei seit 75 Jahren besetzt. „Fast alle Symbole und kulturelle Erzeugnisse sind Zeichen des Widerstands.“

Dabei unterscheide der Verein zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Den Zionismus verurteile man. „Aber wir sind gegen jede Art von Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen Judenfeindlichkeit.“ Wie viele Palästinänser:innen in Frankfurt lebten, sei schwer einzuschätzen. Viele hätten einen anderen Pass, würden Jordanien, dem Libanon, Syrien zugerechnet. Barani seufzt. „Viele Palästinenser wurden aus ihrer Heimat vertrieben.“ Sie sollten zurückkehren dürfen, dafür setze sich der Verein ein. Von einer Zweistaatenlösung hält er dagegen nichts.