Der Schwerkraft trotzen

Ninja-Parcours im Sportpark Kelkheim:Wie kommt man durch diesen Plexiglas-Korridor, ohne auf den Mattenboden zu plumpsen? Sportpark Kelkheim(2) © Sportpark Kelkheim

Eine der größten „Ninja Warrior“-Hallen Deutschlands und Kletterwände sowie andere Trendsportarten warten im Sportpark Kelkheim auf die Besucherinnen und Besucher.

Beim Betreten der alten Tennishalle im Sportpark Kelkheim ist man geneigt, die Kameras zu suchen. Doch die Suche wäre vergebens. Hier wird nicht die Fernsehsendung „Ninja Warriors Deutschland“ aufgezeichnet, auch wenn man es vielleicht meinen mag. Das jüngste der zahlreichen Angebote im Sportpark sieht der Kulisse des modernen Hindernis-Parcours zum Verwechseln ähnlich. Gewollt, natürlich.

Mit dem TV-Format als Orientierung eröffnete vor gut zwei Jahren der Sportpark die futuristisch anmutende Kletteranlage. Wie in der US-amerikanischen Erfolgssendung, die es seit 2016 auch im deutschen Fernsehen gibt, beherbergt das massive Stahlgerüst in der Kelkheimer Halle zahlreiche aberwitzige Hürden. Meist nur durch reine Muskelkraft in den Armen oder Beinen müssen die Freizeit-„Ninjas“ der Schwerkraft trotzen und sich in Eigenregie einen Weg bahnen.

Wer also schon mal vor dem Bildschirm gesessen und sich beim Versuch der Kandidat:innen gedacht hat: „Das kann ich aber besser“, dem steht es nun frei, sich selbst an der berühmten „Himmelsleiter“ und Co. zu versuchen. Herausforderungen gibt es zu Genüge.

Da wären beispielsweise die an Seilen befestigen und ein wenig an Gymnastikbälle erinnernden Schwingkugeln. Oder die türknaufartigen Griffe, an denen man sich ebenfalls freischwebend entlanghangeln muss. Eine ausgeklügelte Technik – und natürlich auch ordentlich Kraft – erfordert der Tunnel aus dickem Plexiglas, der weder Boden noch Decke hat.

Hierbei müssen sich die Klettererinnen und Kletterer in bester „Mission Impossible“-Manier mit Füßen und Händen gegen die Wände stemmend Zentimeter für Zentimeter vorarbeiten. Wie die „Ninjas“ die Hindernisse überwinden und in welcher Reihenfolge, ist ihnen überlassen. Eine vorgegebene Route gibt es nicht. „Der Parcours erinnert ein bisschen an die Trimm-dich-Pfade von früher“, zieht Betreiber Gunther Habermann einen treffenden Vergleich.

Wie bei den öffentlichen Fitnessgeräten, die man aus vielen Parks und Freizeitanlagen kennt, können Sportbegeisterte im Ninja-Parcours ihre individuellen Übungen heraussuchen und dabei ihr eigenes Tempo gehen.

Einzig die „Mega-Wand“ darf als Endpunkt verstanden werden. Hier müssen die Herausforderer eine Art halbe Half-Pipe hoch sprinten, um oben den Buzzer zu drücken. Wie in der Sendung kann man auch in Kelkheim gegen die Zeit antreten. Obligatorisch ist der Wettlauf aber nicht.

Neben dem regulären Ninja-Parcours – den laut Betreiber auch Ungeübte nicht scheuen müssen, am Folgetag aber mit etwas Muskelkater rechnen sollten – gibt es auch den Profi-Parcours und im Kombi-Ticket den „Sky Ninja“-Parcours. Bei letzterem muss man nicht nur die Hindernisse überwinden, sondern auch die eigene Höhenangst. Der Parcours befindet sich in der zweiten Etage des Gerüsts, gut vier Meter über dem gepolsterten Boden. Man wird hierbei stets mit einem Klettergurt gesichert.

Die Idee zu dem „Ninja“-Angebot kam Geschäftsführer Habermann durch einen Kollegen aus der Nähe von Stuttgart. Bei ihm schaute er sich das gut angenommene Konzept ab und opferte schließlich dafür die Tennis-Halle. Sonderlich schwer fiel ihm diese Entscheidung nicht: Den kleinen gelben Ball über ein Netz zu schlagen – es hatte letztlich nicht mehr ins Konzept des Sportparks gepasst, wo generell vermehrt auf ein buntes Angebot von Trendsportarten gesetzt wird.

Besonders „König Fußball“ kann man auf der Kelkheimer Anlage in seinen wildesten Variationen frönen: Fußballgolf, Fußball-Dart, Bubble-Soccer, PoolBall (Billard) – wer das Runde ganz traditionell ins Eckige schießen will, wird im Sportpark nicht fündig werden. Hier müssen Fußbälle statt im Tor mit möglichst wenig Versuchen in größeren und kleineren Löchern versenkt oder auf eine vier mal vier Meter große Scheibe geschossen werden.

Fußball, wie man ihn kennt, gibt es bestenfalls im Sand oder in Verbindung mit riesigen Luftpolster-Anzügen.

Die Entscheidung, auch trendigere Sportarten mit ins Angebot zu nehmen, stellte sich im Nachhinein als eine gute heraus. Auch weil man die vielen Sportarten-Kreuzungen oder das moderne Ninja-Klettern vergleichsweise selten findet, trifft das Team um Habermann mit dem Konzept bei seiner Klientel ins Schwarze.

Ins Schwarze treffen kann man im Sportpark auch bei einer eher traditionellen Disziplin, die momentan aber einen deutlichen Boom erlebt – Bogenschießen. Vor allem für Firmenfeiern wird die Indoor-Anlage laut Habermann häufig gebucht. Und auch wenn nicht im Stile eines asiatischen Akrobaten-Spions - geklettert wurde schon immer gerne im Sportpark Kelkheim. Nur zwei Türen weiter von der Ninja-Anlage befindet sich mit der noch immer stark besuchte Kletter- und Boulderhalle das frühere Aushängeschild des Sportparks.

Im nächsten Jahr soll das Angebot noch erweitert werden. Womit, will Habermann nicht verraten. Doch seine Kundschaft dürfe sich auf eine „Riesen-Sache“ freuen, die es so kein zweites Mal in Deutschland und auch sonst eher selten in Europa gebe.

Bogenschießen ist besonders bei Firmenfeiern beliebt. Sportpark Kelkheim(2) © Sportpark Kelkheim