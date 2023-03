Der Ramadan beginnt auch für rund 120 000 Gläubige in Frankfurt

Von: Timur Tinç

Gemeinsames Fastenbrechen gehört zum Ramadan dazu. © Andreas Arnold

Der muslimische Fastenmonat beginnt am 23. März dieses Jahr. Ohne Corona-Beschränkungen wird es vermehrt wieder gemeinsame Fastenbrechen geben. In türkischen Gemeinden wird Geld für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe gesammelt.

In den vergangenen Jahren kam es unter den muslimischen Gemeinschaften auf der ganzen Welt immer wieder zu Unstimmigkeiten, wann der Ramadan und damit die Fastenzeit beginnt. Die einen gehen nach dem Mondkalender, die anderen nach der Sichtung des Mondes. Je nachdem woran man sich hält, wurde entweder ein Tag früher oder später mit dem Fasten begonnen. In diesem Jahr fangen alle Muslime auf der Welt am 23. März an. 30 Tage verzichten sie im neuten Monat des Mondkalenders von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr und Rauchen. Das dreitägige Fest nach Ende des Ramadans, wird ab 21. April gefeiert.

In Frankfurt leben rund 120 000 Menschen muslimischen Glaubens. „Für Muslime ist der Ramadan eine besondere Zeit, in der sie sich auf Besinnung, Gemeinschaft, Solidarität und Spiritualität konzentrieren“, schreibt der Vorstand der Abu-Bakr-Gemeinde im Stadtteil Hausen. Wie in allen Moscheen wird bereits am Vorabend des Ramadan das erste Tarawih-Gebet vor dem Nachtgebet verrichtet. Es begleitet die Gläubigen durch den ganzen Monat.

Ab Donnerstag wird es in vielen Gemeinden auch gemeinsame Fastenbrechen geben. In den vergangenen Jahren wurde wegen Corona darauf weitestgehend verzichtet oder es wurden stattdessen to-go-Pakete auch an Bedürftige verteilt. In einigen türkischen Gemeinden wird Geld für das Essen gesammelt, aber letztlich nicht verkocht, sondern für die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet, berichtet Hüseyin Kurt. Er ist Koordinator der Arbeitsgemeinschaft der Türkischen Moscheevereine. „Es wird auch weitere Hilfsaktionen geben“, sagt Kurt. Der Ramadan ist der Monat, in dem Muslime besonders viele Spenden und ihre jährliche Pflichtabgabe an Bedürftige, die Zakat, entrichten.

„Achtsamkeit und Reflexion des eigenen Handelns sind zentrale Werte des Ramadans, und sie sind für uns alle von Bedeutung“, sagt Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne), Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin in einer Grußbotschaft vor Beginn des Ramadans. Im vergangenen Jahr hatte Eskandari-Grünberg erstmals zu einem gemeinsamen Fastenbrechen in die Mainarcaden eingeladen. „Mit ihrem Engagement in vielen Bereichen, wie aktuell in der Ukraine-Hilfe oder der Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien, erreicht die islamische Community viele Menschen in Frankfurt und weit darüber hinaus“, teilte Eskandari-Grünberg mit.