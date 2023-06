Der Mainkai in Frankfurt ist bis Anfang September gesperrt

Von: Florian Leclerc

Der Mainkai in Frankfurt wird über das Museumsuferfest (25. bis 27. August) hinaus bis 1. September gesperrt sein. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

In Frankfurt ist der Mainkai für etwa zehn Wochen gesperrt. Geplant ist das Programm „Sommer am Main“ mit Sport, Bildung und Kultur.

Die Stadt Frankfurt hat die nördliche Mainuferstraße zwischen Untermainbrücke und Alter Brücke wieder gesperrt – wie bereits im Sommer 2022 und von Sommer 2019 bis 2020. Angekündigt wurde die Sperrung, die am Dienstag begann und knapp zehn Wochen lang bis 1. September dauern soll, lediglich auf dem städtischen Verkehrsportal Mainziel.de

Ausgeschildert sind demnach Umleitungen für Autos und Lastwagen: Autos sollen nordmainisch über Cityring, Anlagenring und Alleenring fahren und die Berliner Straße meiden. Für Laster ist eine südmainische Umfahrung über Friedensbrücke, Stresemannallee, Mörfelder Landstraße, Gerbermühlstraße und Lindleystraße vorgesehen – nicht durch die Wohngebiete in Sachsenhausen oder über den Schaumainkai. Der gesperrte Mainkai ist den Menschen zu Fuß, auf dem E-Roller oder dem Fahrrad vorbehalten.

„Sommer am Main“ von 5. Juli bis 20. August

Das begleitende Veranstaltungsprogramm „Sommer am Main“ beginnt offiziell am Mittwoch, 5. Juli, im Beisein von Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Es endet am 20. August mit einem Musikfestival, bei dem „Afro-Latin-Sounds“ gespielt werden.

Der Sportkreis Frankfurt lädt zu sportlicher Aktivität in der „Main Arena 2023“ ein – dazu zählen Tennis, Tanz, Jogging und Yoga.

Das Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen“ veranstaltet von 12. bis 23. Juli Mitmachaktionen für Schülerinnen und Schüler. An jedem Vormittag behandeln die teilnehmenden Schulklassen Themen wie Ernährung, Mobilität oder Energie.

Das Schülerprogramm startet am 12. Juli, 9 bis 13 Uhr, mit einem Rennen selbstgebauter solarbetriebener Modellautos und Modellboote. Etwa 800 Schüler:innen nehmen teil. Zum Abschluss am Sonntag, 23. Juli, veranstaltet das Netzwerk ein Programm mit Workshops, Infoständen, Musik und Diskussionen.

Mehr Gastronomie und Plätze im Schatten

Beim „Sommer am Main“ soll es in diesem Jahr mehr Beschattung, Sitzmöglichkeiten und Gastronomie geben. Das hatte sich die Mehrheit der 1400 Menschen gewünscht, die bei der Umfrage zum „Sommer am Main 2022“ teilgenommen hatten.

Sonnenschirme und orangefarbene Sitzmöbel werden zu „Schatteninseln“ aufgestellt, die im Nachgang zu der Veranstaltung am Mainkai auf verschiedenen Schulhöfen in der Stadt weiter genutzt werden sollen. Es gibt darüber hinaus weitere Verschattungselemente mit integrierten Möbeln.

Der Frankfurter Kiosk Yok Yok und ein Streetfood-Anbieter verkaufen Essen und Getränke auf der Höhe der Leonhardskirche und nahe des Historischen Museums. Der Kiosk der Schifffahrtslinie Köln-Düsseldorfer am Eisernen Steg wird geöffnet sein.

Forschungseinrichtung stellt Ideen für Umbau des Mainkais vor

Die Forschungseinrichtung „Urban Land Institut“ will am Donnerstag, 6. Juli, gemeinsam mit Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne) und Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) die Ergebnisse ihrer Tagung zur künftigen Nutzung des Stadtraums Mainkai vorstellen.

In der Ankündigung heißt es, der Mainkai solle zunächst in Richtung Ostend mit „Freiräumen und innovativer Gestaltung neu belebt werden“. Bei einer dauerhaften Umgestaltung werde ein „lebenswerteres Umfeld mit mehr Grünflächen, Spielplätzen, Kunst- und Kulturangeboten und Begegnungsräumen“ angestrebt. Für den motorisierten Verkehr, 20 000 Fahrzeuge am Tag, soll es ein Verkehrskonzept geben.

Das Deutsche Architekturmuseum zeigt von Freitag, 7. Juli, an die Ausstellung „Zukunft Innenstadt“ auf dem Mainkai; von 11. bis 30. August ist die Ausstellung auf der Hauptwache zu sehen. Für den 7. Juli rufen Fridays for Future Frankfurt zu einer Demo unter dem Motto „Verkehrswende selber machen“ auf, die ab 16 Uhr vom Goetheplatz zum Mainkai führen soll.

Das Programm findet sich auf der Website: sommerammain.de