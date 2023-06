Der Lauschende in der Blauraute

Von: Meike Kolodziejczyk

Der eine sendet, der andere empfängt: „Der Lauschende“ (vorne) und der telegrafierende „Elektron“ im neuen Skulpturengarten. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Neben der Caféterrasse des Museums für Kommunikation entsteht ein kleiner Skulpturengarten. Als erstes sind ein „Lauschender“ und die Götterboten Merkur und Hermes eingezogen.

Splitternackt und mit der rechten Hand am Ohr hockt er lauschend in der Blauraute. Bienen umschwirren die lila Blüten, auch dort, wo der römische Götterbote Merkur eine Morsetaste drückt, dem Nackten direkt gegenüber. Als dritter im Bunde steht Hermes links hinter der Hortensienhecke, etwas abseits von den anderen beiden, wohl nicht ganz ohne Grund. Seit gestern lassen sich die in Bronze gebannten Männerfiguren von der Caféterrasse des Museums für Kommunikation (MfK) aus bestaunen. Sie bilden den Grundstock für einen kleinen Skulpturengarten, der am Rande der Blühwiese angelegt werden soll.

Dieser sei gedacht als „Bereicherung dieser wunderbaren Pflanzenwelt“, die im Zuge der noch bis August laufenden Ausstellung „Klima_X“ im Herbst 2022 kreiert wurde, sagt MfK-Direktor Helmut Gold. Die Skulpturen seien bewusst gewählt, um „Gesprächsanlässe zu schaffen“ und die Geschichte der Kommunikation auch im Außenraum des Museums zu reflektieren. Alle stammen aus der Sammlung der Museumsstiftung in Heusenstamm, zu der neben etwa 400 Gemälden auch rund 150 Skulpturen zählen. „Wir haben so die Möglichkeit, Teile unserer Kunstsammlung zu zeigen, die ansonsten im Depot schlummern“, sagt Pressereferentin Regina Hock.

Der telegrafierende Merkur war anno 1895 ein Geschenk zur feierlichen Einweihung des neu erbauten Frankfurter Hauptpostamtes auf der Zeil. „Elektron“ heißt die Statue von Emma Cadwallader-Guild. Die in Ohio geborene Bildhauerin, die seit 1887 in Deutschland arbeitete, gehörte zu den wenigen Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts als Künstlerinnen erfolgreich waren. Derlei Informationen sind auf den begleitenden Tafeln zu lesen.

Für Gesprächsanlässe dürfte dabei besonders „Hermes“ sorgen. „Wir haben lange überlegt, ob wir diese Skulptur wirklich ausstellen wollen“, sagt Frank Gnegel, Leiter der Sammlung Heusenstamm. Denn Schöpfer der Götterboten-Figur, die über dem Portal des Mitte der 1980er Jahre abgerissenen Paketpostamtes in Köln thronte, war Willy Meller, einer der bekanntesten und meistbeschäftigten Bildhauer der NS-Zeit. Seine Formensprache entsprach der Ästhetik der Nationalsozialisten, die ihn zahlreiche Kriegerdenkmäler gestalten ließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er seine Arbeit quasi bruchlos fortsetzen. „Meller ist durchaus eine belastete Persönlichkeit“, sagt Gnegel, darauf werde hingewiesen. Sein „Hermes“ allerdings entstand bereits 1929, „war also ideologisch unbelastet“. Nichtsdestotrotz erinnert seine Kopfbedeckung entfernt an einen Stahlhelm.

Aus gänzlich anderer Epoche hat es der „Lauschende“ auf die Blühwiese des Museums geschafft, wo er anmutet, als empfange er die Morsezeichen seines Gegenübers „Elektron“. „Oder als würde er den vielen Bienen hier lauschen“, meint Corinna Engel, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Wer die Bronzefigur, die zu DDR-Zeiten im Hof der Übersee-Empfangsstation Beelitz nahe Berlin stand, in den 1960er Jahren geschaffen hat, ist jedoch unbekannt, das sei in den „Wirren der Nachwendezeit“ leider untergangen, sagt Frank Gnegel.

Der Leiter der Sammlung Heusenstamm kündigt drei weitere Skulpturen an, die voraussichtlich im Herbst den Skulpturenpark ergänzen werden: Ein Putto mit Posthorn, eine Büste von Generalpostdirektor Heinrich von Stephan sowie die jahrelang zur MfK-Dauerausstellung gehörende Skulptur „Call from Africa“ des Bildhauers Henry Munyaradzi. Wie viele Werke danach folgen werden, sei noch nicht klar. „Unser Plan ist im Prinzip, so viel wie möglich nach draußen zu stellen.“

Nicht im Bilde ist der Götterbote Hermes des umstrittenen Bildhauers Willy Meller. Renate Hoyer © Renate Hoyer