Der Kanzler auf dem Frankfurter Lohrberg

Von: Georg Leppert

Olaf Scholz war schon 2020 bei Bernd Reisig zu Gast. © Reisig

Bernd Reisig holt Olaf Scholz in seine Show „Bembel & Gebabbel“. Die FR verlost Tickets.

Der Kanzler kommt! Früher stand das auf den Wahlplakaten der CDU, und gemeint war immer Helmut Kohl. Der stellte sich dann auf den Römerberg oder vor die Alte Oper und hielt eine Rede, und hinterher beschwerte sich die örtliche CDU, weil ein paar Eier und Tomaten aus den hinteren Reihen geflogen waren. Ärgerlich, so etwas.

Der Kanzler kommt – aber diesmal nicht in die Innenstadt. Und es ist auch nicht anzunehmen, dass Olaf Scholz mit Lebensmitteln beworfen wird. Denn bei „Bembel & Gebabbel“, der Show des Medienmanagers und Stiftungsvorsitzenden Bernd Reisig, geht es gesittet zu.

Verlosung Die Frankfurter Rundschau hat sich frühzeitig um Karten für die ausverkaufte Show „Bembel & Gebabbel“ mit dem Bundeskanzler gekümmert. Daher verlosen wir einmal zwei Tickets für den Abend. Wer mitmachen will, geht bis Montag, 7. August, 12 Uhr, auf www.fr.de/gewinnspiel.de – Lösungswort: Kanzler. Aus Sicherheitsgründen müssen wir vom Gewinner oder der Gewinnerin und Begleitung am Montag weitere Daten wie Geburtstag abfragen. geo

Das Format „Bembel & Gebabbel“ hat seit der ersten Sendung 2014 (mit Peter Feldmann, Comedian Bodo Bach und Boxweltmeisterin Regina Halmich) massiv an Popularität gewonnen. Reisigs Konzept geht auf: Er holt Prominente in die Lohrberg-Schänke, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, und lässt sie auch miteinander ins Gespräch kommen. Die Shows sind jedenfalls immer ausverkauft, und hinterher schauen sich bis zu 400000 Menschen ein Video des Abends im Internet an. Aber: Wie holt man den Bundeskanzler in diese Show?

Scholz ist fast schon ein Stammgast bei Reisig

Indem man Menschen immer wieder an ihre Versprechen erinnert. Scholz war nämlich schon einmal bei Reisig. Im Jahr 2020 war das, seinerzeit als Finanzminister. Reisig hatte leichte Zweifel, ob Scholz Kanzler werde, „da bin ich ganz ehrlich“, sagte er. Jedenfalls nahm er Scholz ein Versprechen ab: Wenn du Kanzler wirst, kommst du noch mal in meine Show. Darauf noch einmal angesprochen, sagte Scholz zu.

Am Freitag, 11. August, 18 Uhr, ist es so weit. Erstmals in der Geschichte von „Bembel & Gebabbel“ gibt es nur einen Gast. „Das ist angemessen“, sagt Reisig. Die Plätze in der Lohrberg-Schänke waren im Nu vergriffen, die Warteliste reicht bis nach Offenbach. Eine kleine Chance, dabei zu sein, gibt es noch: Die FR verlost zwei Tickets.