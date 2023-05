Der Frankfurter Grüngürtel wird gefeiert

Von: Thomas Stillbauer

Das Grüngürteltier kommt auch zum Fest. © Michael Schick

Das Fest steigt am Wochenende auf dem Alten Flugplatz. Viele Aktionen - und zum Abschluss ein Besuch bei den Fledermäusen.

Militär weg – Natur her: Seit 31 Jahren ist der Alte Flugplatz Kalbach/Bonames ein Vorbild für solch eine friedliche Entwicklung. 1992 gab die US-Army den Hubschrauberlandeplatz auf, und seither siedelten sich ganz andere Flieger an: Nachtigall, Teichrohrsänger, Pirol, Zilpzalp und Fledermaus. Einige werden am Sonntag, 14. Mai, bestimmt dabei sein, denn dann ist Grüngürtelfest auf dem Alten Flugplatz: von 11 bis 17 Uhr.

Thomas Hartmanshenn, Leiter der Projektgruppe Grüngürtel, bietet dann eine Führung an, bei der er den Wandel am Alten Flugplatz bis hin zum geplanten Bildungszentrum erläutert. Weitere Führungen übernehmen die vielen Akteurinnen und Akteure, die sich um die Natur im Frankfurter Norden kümmern.

Die Aeronauten-Werkstatt, im alten Hangar ansässig, stellt ihre Arbeit zum Thema regenerative Energie vor. Das Senckenberg-Naturmuseum bringt seine „Aha?! Forschungswerkstatt“ mit.

Die vogelkundliche Beobachtungsstelle Untermain zeigt, wie Vögel fachgerecht beringt werden und informiert über die Vogelwelt, die Naturlots:innen führen durchs Gelände.

Mit dabei sind auch der Verein Junior Slow Mobil mit gesundem Essen für Kinder, der Naturschutzverein Bonames, das Jugendhaus am Bügel und das Feuerwehrmuseum. Die Untere Naturschutzbehörde stellt das Arten- und Biotopschutzkonzept der Stadt vor.

Der ADFC baut wieder einen Parcours für Fahrräder und Tretroller auf. Um 20 Uhr schließt eine Fledermausführung den Tag ab. Anmeldung dazu per Mail an: info. gruenguertel@stadt-frankfurt.de