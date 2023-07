Depeche Mode heute in Frankfurt: Alle Infos zum Konzert im Deutsche Bank Park

Von: Christoph Sahler

Die englische Rockband Depeche Mode macht auf ihrer Welttour Halt in Frankfurt und kommt für zwei Konzerte in den Deutsche Bank Park.

Frankfurt - Nach den Auftritten von Herbert Grönemeyer und Weltstar Beyoncé, wartet auf die Musik-Fans in Frankfurt nun das nächste Highlight im Deutsche Bank Park. Depeche Mode, eine der ganz großen Bands der vergangenen vier Jahrzehnte, spielt sogar gleich zweimal in der Mainmetropole Open-Air - am Donnerstag, 29. Juni, und am Samstag, 1. Juli.

Die Synthie-Rock-Pop-Band aus England hat seit ihrer Gründung 1980 mehr als 100 Millionen Platten verkauft und ist damit eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Die Zeitschrift Q nannte Depeche Mode einst: „Die populärste Elektronikband, die die Welt jemals gesehen hat“.

Depeche Mode kommt für zwei Konzerte in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt. © Ricardo Rubio/dpa

Depeche Mode spielt zwei Konzerte im Deutsche Bank Park in Frankfurt

Aktuell befindet sich Depeche Mode mit ihrem neuen Album „Memento Mori“ auf Welttournee und kommt nach einem Konzert in Kopenhagen zunächst für zwei Auftritte nach Frankfurt, bevor es für ebenfalls zwei Live-Acts nach Berlin ins Olympiastadion geht. Zuvor war die Band auf ihrer „Memento Mori“-Tour bereits in Leipzig, Düsseldorf und München zu Gast.

Insgesamt können ihre Fans Depeche Mode in Deutschland also nur noch an zwei Orten erleben. Kein Wunder, dass die zweimal 65.000 Karten für den Deutsche Bank Park in Frankfurt sehr gefragt sind. Vor dem ersten Konzert von Depeche Mode am Donnerstag zelteten viele Fans im Stadtwald.

Depeche Mode in Frankfurt: Tickets und Anfahrt zu den Konzerten im Deutsche Bank Park

„Das Interesse an der neuen Depeche-Mode-Tour ist riesig. Innerhalb der ersten 48 Stunden wurden bereits mehr als 350.000 Tickets verkauft. Aufgrund der großen Nachfrage haben Depeche Mode einen weiteren Konzerttermin für Frankfurt veröffentlicht“, schreibt der Deutsche Bank Park auf seiner Homepage dazu.

„Memento Mori“ - Depeche Mode auf Welttournee Wo? Deutsche Bank Park, Frankfurt Wann? Donnerstag, 29. Juni, und Samstag, 1. Juli Beginn jeweils um 19 Uhr

Das Konzert von Depeche Mode in Frankfurt beginnt um 19 Uhr. Die Anfahrt zum Deutsche Bank Park ist sowohl mit dem eigenen Auto als auch mit Bus, S-Bahn oder Straßenbahn möglich. (csa)