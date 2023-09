Friedensprotest in Frankfurt: „Wir müssen Aufstehen gegen den Krieg“

Von: Steven Micksch

Der Krieg in der Ukraine war auch in diesem Jahr das stark dominierende Thema. © Michael Schick

Die Redebeiträge beim Antikriegstag in Frankfurt weisen auf die Bedeutsamkeit von Frieden hin. Krieg schade fast allen und setze die Zukunft der Menschen aufs Spiel.

Frankfurt - Als aktueller denn je bezeichneten die Organisatorinnen und Organisatoren den diesjährigen Antikriegstag. Kriege wie jene in der Ukraine, dem Nahen Osten und Teilen Afrikas zeigten die Dringlichkeit der Friedensbewegung. Gut 250 Menschen kamen nach Angaben des Orga-Teams am Freitagabend zum Opferdenkmal in der Gallusanlage nahe des Willy-Brandt-Platzes.

Seit 1963 findet der Antikriegstag bundesweit am 1. September an zahlreichen Orten statt. Er nimmt den Beginn des Zweiten Weltkrieges durch den deutschen Angriff auf Polen am 1. September 1939 zum Anlass, um für friedliche Konfliktlösung und gegen Krieg zu demonstrieren.

Antikriegstag in Frankfurt: „Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit“

Friedenspfarrerin Sabine Müller-Langsdorf vom Zentrum Ökumene in der Evangelischen Kirche ging in ihrer Rede auf das Opferdenkmal – eine verzweifelte Frau – ein. Die Bevölkerung treffe das meiste Leid. Verluste, Entbehrungen sind an der Tagesordnung. 2022 waren so viele Menschen weltweit vom Krieg betroffen wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Kriege würden immer zurückwerfen und wirkten auch den globalen Nachhaltigkeitszielen entgegen.

„Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit“, sagte die Pfarrerin und kritisierte damit auch den Kapitalismus. Krieg werde nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Wirtschaft geführt. Diese hätte ihren Anteil an der eskalierenden Gewalt. Sie missbilligte auch die Rolle Deutschlands als Waffenexporteur. Viele Menschen würden weltweit durch deutsche Waffen sterben. „Wir müssen aufstehen gegen den Krieg“, rief sie.

Protest in Frankfurt: „Krieg ist Krieg – egal wie er tituliert wird“

Fritz Amann von den Naturfreunden erklärte, er sei ein enttäuschter Mann. Seit Jahrzehnten ist er in der Antikriegsbewegung aktiv, gebessert habe sich nichts. „Ich habe Angst, dass die Herrschenden eure Leben kaputt machen“, sagte er. Er könne nicht glauben, dass die Mehrheit der Menschen Tod und Verderben wollen. „Der Friede blüht, wenn der Mensch es will“, zitierte er und nahm die Menschen in die Pflicht, den Kriegen nicht ohne Widerworte zuzusehen.

Auch Mascha Dämkes von der Naturfreundejugend Frankfurt warnte die Anwesenden davor, sich nicht täuschen zu lassen. Es wurden und werden viele Deckmäntel über die Kriege gelegt. Sie seien notwendig, dienten dem Schutz oder der Hilfe. „Krieg ist Krieg – egal wie er tituliert wird.“ Doch Kriege seien keine Hilfe, sie verhinderten Chancengleichheit, zerstörten und nehmen den Menschen Gegenwart und Zukunft. „Frieden ist das Bindeglied“, resümierte Dämkes. Nur in Abwesenheit von Krieg gelänge es Wohlstand, gleiche Bildungschancen, Klimaschutz und ein respektvolles Miteinander zu realisieren. (Steven Micksch)

