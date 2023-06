Demo gegen Burschenschaften in Frankfurt

Von: Stefan Behr

Demonstriert wurde gegen die Burschenschaften auch ohne deren Treffen.

Etwa zwei Dutzend Personen protestiert gegen Burschenschaften, deren Treffen in der Paulskirche aber vorher abgesagt wurde.

Burschenschafter können einem fast leid tun. Wenn sie irgendwohin wollen, will sie da keiner haben. Wenn sie aber nicht da sind, ist das auch manchmal doof.

Wie etwa am späten Samstagnachmittag am Südbahnhof, wo vielleicht zwei Dutzend Unentwegte trotz der Paulskirchenabsage gekommen sind, um gegen Burschenschaften zu demonstrieren, was der Polizei in etwa eine Eins-zu-Eins-Betreuung der Demonstrierenden ermöglicht. Diese bestrafen die Einsatzkräfte für ihre bloße Präsenz mit dem Spielen von Musik, die ursprünglich vermutlich für Maulwurfsvergrämung komponiert worden war. Alles ganz nett, aber trotzdem muss man feststellen: Eine Demo gegen Burschenschaften wird erst durch Burschen richtig schön. Wenigstens das muss man ihnen lassen.

Tadelnd muss hingegen gerade in Zeiten des Fachkräftemangels festgestellt werden, dass zeitgleich etwa ein Dutzend Corona-Leugnende, für die sich nun wirklich niemand mehr interessiert, über den Main ziehen, aber in die falsche Richtung, nämlich gen Innenstadt. Eigentlich müssten die jetzt zum Südbahnhof, da wären ihnen Aufmerksamkeit und ein warmer Empfang sicher, aber es ist wohl leider wahr, was der Schlussläufer der Querdenkenden, ein rauschebärtiger Wutkaventsmann, sich auf seine Fahne geschrieben hat: „Ich muss gar nix!“

Am Südbahnhof sucht man derweil mangels Burschen den Kontakt zum Publikum. Zwei junge Männer in Shirts mit der Aufschrift „Germany“ beziehungsweise „Valhalla“ werden als mögliche Fressfeinde zwar begutachtet, aber als potenzielle Besucher der Darts-WM in der Eissporthalle in Frieden ihres Weges ziehen gelassen. Eine alte Frau schimpft mit einer jungen Demonstrantin, warum ist nicht ganz klar, jedenfalls kann man über die Antwort der Jungen „Danke für den Klimawandel, Olle!“ immerhin lachen, was die Alte allerdings nicht tut.

„Wir sind zwar keine Massen“, räumt eine Rednerin am Megafon ein, erklärt den Wenigen aber noch einmal, warum sie heute hier sind: Burschenschaften „praktizieren toxische Rituale“ – gemeint ist wahrscheinlich Komasaufen – und trieben auch ansonsten allerhand „Männerkacke“.

Für den anstehenden Marsch durch die Gassen hätten aber Antifa-Ortsvereine aus traditionellen Unistädten tolle Parolen zum Mitsingen geschickt, von denen sie auch gleich drei vorstellt. Nummer eins: „Lasst es blitzen, lasst es knallen, Burschis in den Rücken fallen!“. Geht leider nicht – mangels Burschis und weil die Polizei ein Böllerverbot verhängt hat. Nummer zwei: „Mensur, Männer, Heimatwahn: So fängt Nazi-Denken an“. Der ist immerhin verständlich, was man von Nummer drei nicht behaupten kann: „Kurze Röcke, harte Bässe, haut den Burschis in die Fresse!“.

Da ist Luft nach oben, und spätestens in diesem Moment wünscht man sich, das Fliegende Karaoke-Kommando der Judäischen Volksfront würde den Platz stürmen und magna cum voce „Zickezacke, Männerkacke, blast zur Burschenschaftsattacke! Bist du misogyn und toxisch werd’ ich wütend und ich box’ dich!“ intonieren, aber das bleibt leider Wunschdenken. Der anschließende Demonstrationszug bleibt friedlich und unauffällig.