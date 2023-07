Debatte im Frankfurter Haus am Dom: Rassismus in der Polizei

Von: Gregor Haschnik

Eine Veranstaltung im Haus am Dom in Frankfurt beleuchtet das Thema Rassismus bei der Polizei. Dabei wird es unter anderem um Racial Profiling gehen.

Rassistische Chats im Ersten Revier in Frankfurt und beim Nachwuchs in der Polizeiakademie. Rassistische Beleidigung durch die Gießener Polizei und Racial Profiling, etwa in den Jahren vor dem Anschlag von Hanau im Viertel des zweiten Tatortes. In den vergangenen Jahren kamen in Hessen einige Skandale ans Licht.

Am heutigen Donnerstagabend, 19.30 Uhr, setzt sich eine Veranstaltung im Frankfurter Haus am Dom (Domplatz 3) mit Rassismus in der Polizei auseinander. Der Eintritt ist frei; es wird um Anmeldung per E-Mail an hausamdom@bistumlimburg.de gebeten. Interessierte können den Abend auch im Livestream verfolgen, auf der Youtube-Seite des Hauses. Der Rechts- und Politikwissenschaftler Maximilian Pichl wird über institutionellen Rassismus in der Polizei sprechen, der Humangeograph Bernd Belina über Gefahrengebiete, die Humangeographin Luise Klaus über Formen und Folgen rassistisch motivierter polizeilicher Gewalt. Der Kriminologe Tobias Singelnstein widmet sich dem Thema Racial Profiling als polizeiliche Praxis. Anschließend wird in einer Diskussion mit dem Publikum unter anderem beleuchtet, was gegen Rassismus bei der Polizei getan werden kann.

Die Beiträge gehen auf den Band „Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme“ zurück, der 2022 bei „SpringerVS“ veröffentlicht wurde und online frei zugänglich ist. gha