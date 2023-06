Das Papageno in Frankfurt ist jetzt preisgekrönt

Von: Anja Laud

Die Bremer Stadtmusikanten auf der Bühne (v.l.): Christoph Winkelmann (Esel), Larissa Rexhaus (Hund), Natalie Raggi (Katze) und Semira Samar (Hahn). © Monika Müller

Das Musiktheater am Palmengarten erhält den Berg-Berndt-Preis des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt. Die Spielstätte hofft auf Spenden für die Erneuerung seines Daches.

Mit einer Fellmütze auf dem Kopf und in brauner Wollhose geht Larissa Rexhaus leise summend, singend und deklamierend vor der Bühne des Papageno auf und ab. Die Schauspielerin bereitet sich bei einer Hauptprobe auf eine ganz besondere Vorstellung vor. Am Samstag wird das Musiktheater am Palmengarten vor der Premiere der „Bremer Stadtmusikanten“ wegen seiner besonderen Leistungen bei der Vermittlung von Kunst und Kultur an Kinder und Jugendliche mit dem Berg-Berndt-Preis ausgezeichnet. Zu Preisverleihung und Vorführung kommen Claudia Müller-Proskar, Mitglied des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt (KKF), das die Auszeichnung alle zwei Jahre vergibt, und Stadträtin Rosemarie Heilig (Grüne). Sie wird die Laudatio halten.

„Wir haben uns sehr gefreut. Zumal wir uns um den Preis nicht beworben haben“, sagt Hans-Dieter Maienschein, der das Papageno-Musiktheater vor mehr als 25 Jahren mit seiner Ehefrau Renate gründete, um bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen die Liebe zum Schauspiel, zu klassischer Musik und Oper zu wecken. Die etwa 280 Vorstellungen, davon mehr als 60 an Vormittagen für Kindertagesstätten und Schulen aus dem gesamten Rhein-Main, die in dem ungewöhnlichen Theatergebäude an der Palmengartenstraße 11 jährlich von insgesamt 55 000 kleinen und großen Zuschauer:innen besucht werden, seien seit Ende der Corona-Pandemie wieder zu fast 95 Prozent ausgelastet, sagt der Theaterleiter, der schon als Frankfurter Bub die Oper lieben lernte. Die Vormittagsvorstellungen für Kitas und Schulen seien immer ausverkauft.

Den mit 3000 Euro dotierten Berg-Berndt-Preis des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt, einem Tochterinstitut der Polytechnischen Gesellschaft, erhält das Papageno auch, weil es „gezielt junge Gesangstalente“ fördert, wie Claudia Müller-Proskar ausführt. Kammersängerin June Card, die beinahe 40 Jahre lang Mitglied des Ensembles der Frankfurter Oper war und seit langem dem Papageno verbunden ist, arbeitet etwa mit Nachwuchsänger:innen, damit diese in dem Haus am Palmengarten praktische Bühnenerfahrungen sammeln können.

Um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die keine oder kaum Konzerterfahrungen haben, den Zugang zu Oper und klassischer Musik zu erleichtern, hat Hans-Dieter Maienschein, der im Laufe seines künstlerischen Schaffens mehr als 100 Inszenierungen auf die Bühne gebracht hat, eine eigene Form des „Opernschauspiels“ entwickelt. Die Handlung einer Oper wandelt er in ein Schauspiel mit Musik um. Letztere kommt grundsätzlich nicht vom Band, Musiker:innen spielen bei jeder Aufführung live.

Bei allem Erfolg drücken den Theaterleiter und seine Frau, die wie er auch auf der Bühne steht, Sorgen. Das Theatergebäude, entworfen von der Berliner Architektin Felicitas Mossmann, einer Freundin des Paares, ist in die Jahre gekommen. Als Renate und Hans-Dieter Maienschein, inzwischen Eltern geworden, sich 1997 entschieden, ihr bis dahin geführtes Tourneeleben aufzugeben, in Frankfurt sesshaft zu werden und das Papageno zu gründen, kam das Musiktheater zunächst im Siesmayer-Saal im Gesellschaftshaus des Palmengartens unter. „Der Zoo hat ein Theater, warum nicht auch der Palmengarten?“, hatte Maienschein dessen Direktor Matthias Jenny gefragt. Als der Saal nicht mehr zur Verfügung stand, bot Jenny als Sitz für eine feste Spielstätte die Fläche an, auf der das heutige Papageno steht. „Damals war da nur ein maroder Spielplatz“, sagt der Theaterleiter.

Auf einen Blick Der Berg-Berndt-Preis wird vom Kuratorium Kulturelles Frankfurt (KKF) alle zwei Jahre vergeben. Das Tochterinstitut der Polytechnischen Gesellschaft will damit Institutionen fördern, die sich durch ihre besonderen Leistungen bei der Kunst- und Kulturvermittlung an Kinder und Jugendliche hervortun. Namensgeber für den Preis sind die langjährigen KKF-Vorstandsmitglieder Günther Berg und Dieter Berndt, die mit ihren finanziellen Zuwendungen den Preis begründeten und den Stiftungszweck festgelegt haben. Wegen der Corona-Pandemie war der Berg-Berndt-Preis zuletzt 2019 an den Verein ProMusica Frankfurt verliehen worden, der Kinder für klassische Musik begeistern will. Die Auszeichnung ist mit 3000 Euro dotiert. Das Papageno Musiktheater am Palmengarten, Palmengartenstraße 11a, erhält den Preis am Samstag, 24. Juni, vor der Premiere des musikalischen Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ . Die Veranstaltung ist ausverkauft. Für die neue Spielzeit 2023/24 hat im Papageno Musiktheater der Karten-Vorverkauf begonnen. Auch im Juli und August sind noch Aufführungen angesetzt. Karten für alle Veranstaltungen können per E-Mail (info@papageno-Theater) reserviert, und unter der Telefon-Hotline 069/13 40 400 im Vorverkauf erworben werden. Die Hotline ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr besetzt. Online sind Tickets unter www,frankfurtticket.de erhältlich. Kinder, die im Herbst in der Papageno Theaterschule einen Kurs belegen möchten, können sich per E-Mail anmelden. theaterschule@ papageno-theater.de Spenden für die Erneuerung des Dachs des Theaters ,können auf folgendes Konto überwiesen werden: IBAN: DE 77 5005 0201 0200 6357 86. Auf Wunsch stellt das Papageno eine Spendenquittung aus. lad www.papageno.theater.de

Erst ließen die Maienscheins dort ein großes Zirkuszelt errichten, das sich allerdings nicht als Dauerlösung erwies – 2002 brach es unter einem heftigen Regenguss zusammen. Mit finanzieller Unterstützung der Dietmar-Hopp-Stiftung entstand das heutige, im Januar 2003 eröffnete Theatergebäude, eine stählerne Bogenkonstruktion, die aufgrund ihrer Form und ihres mit einer grünen lichtdurchlässigen Membran bespannten Dachs an eine Raupe erinnert.

Nach 20 Jahren benötigt das Dach eine neue Membran, und auch die Klimaanlage, die den Zuschauerraum mit seinen 199 Sitzplätzen kühlt, muss ausgetauscht werden. Die Dacherneuerung wird wohl 200 000 Euro, die neue Klimaanlage 170 000 Euro kosten. Viel Geld für ein Privattheater, das mit Staatshilfen gerade die Lockdowns während der Corona-Pandemie überstanden hat. Für die Finanzierung der Klimaanlage zeichnet sich immerhin eine Lösung ab. „Wir hoffen, dafür Geld von der Stadt zu bekommen“, sagt Renate Maienschein. Auf Initiative der Grünen, die einen entsprechenden Antrag eingebracht haben, wird das Stadtparlament im Juli entscheiden. Die Signale der Römer-Fraktionen seien positiv, ergänzt ihr Ehemann.

Um das Dach zu finanzieren, ist das Papageno jedoch auf Spenden angewiesen, auch wenn sich die CDU für einen städtischen Zuschuss einsetzt. Von daher ist es gut, dass das Musiktheater sich in all den Jahren ein Stammpublikum erarbeitet hat, das möglicherweise bereit ist, Geld zu geben. „Manche unserer Zuschauer:innen sind schon als Kinder zu uns gekommen, und sie tun es auch als Erwachene“, sagt Hans-Dieter Maienschein.

Der Kartenvorverkauf für die Theatersaison 2023/24 hat begonnen. Produktionen wie die „Die Schneekönigin“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen mit Musik von Edvard Grieg oder „Oliver Twist“ nach dem Roman von Charles Dickens mit Musik von Wilfried Hiller werden wieder aufgegriffen. Premiere hingegen wird „Der Räuber Hotzenplotz“ am 11. Mai feiern. „Zu Ehren des 100. Geburtstags von Otfried Preußler“, sagt Hans-Dieter Maienschein, der die Regie führt. Der Kinderbuchklassiker wird im Papageno mit Kompositionen von Johann Strauß verbunden. Und vom 19. bis 22. Dezember zieht das Papageno, wie immer in der Weihnachtszeit, für ein Gastspiel in die Alte Oper. Das Ensemble gibt dort den „Nussknacker“, ein musikalisches Märchen nach E. T. A. Hoffmanns „Nussknacker und Mäusekönig“, mit Musik aus dem gleichnamigen Ballett von Tschaikowsky.

Auch die die Erwachsenen können sich auf besondere Angebote freuen, beispielsweise auf den „Großen Puccini-Abend“, der im Februar und März nächsten Jahres anlässlich des 100. Todestags des italienischen Komponisten auf dem Programm steht. Im ersten Teil der Vorstellung sind Arien und Duette aus den berühmten Opern Puccinis zu hören, im zweiten Teil seine Opern-Komödie „Gianni Schicchi“ (Das Schlitzohr aus Florenz). Es singen Nachwuchsänger:innen. Übrigens können auch Kinder im Papageno Bühnenluft schnuppern, in der Theaterschule. Die nächsten Kurse beginnen im Herbst.

Renate und Hans-Dieter Maienschein freuen sich über den Preis für das Papageno. © Monika Müller

Das Gebäude des Papageno benötigt eine neue Dachmembran. © Monika Müller

Felipe Carillo und Renate Maienschein spielen die Räuber. © Monika Müller

Christoph Winkelmann spielt den Esel. © Monika Müller