Das Mädchen vom Dach

Von: Thomas Stillbauer

Ist 1948 auf ein Dach geklettert, um den Festzug zur Paulskirche zu sehen: Doris Bende. © Rolf Oeser

Doris Bende war beim ersten großen Paulskirchenjubiläum 1948 dabei. Ihre Geschichte wirft ein weiteres spannendes Schlaglicht auf den Weg zur Demokratie.

Es gibt dieses eine Foto im Band über die Nachkriegsjahre aus der Reihe „Frankfurter Rundschau Geschichte“, da sind sie drauf. Doris Bende und ihre Freundin Hannelore Altstadt. Seite 43. Man erkennt sie nicht unbedingt, aber sie sind drauf. Und das ist gar nicht mal so ohne.

175 Jahre Paulskirchenparlament, die großen Feierlichkeiten sind erst einmal vorbei. Aber die ganze Angelegenheit ist ja immer noch spannend. Das war sie auch vor 75 Jahren, als das erste ganz große Jubiläum gefeiert wurde, hundert Jahre nach dem demokratischen Aufbruch. Nicht mehr viele haben Erinnerungen an die Pfingsttage im Mai 1948. Aber Doris Bende schon.

Damals, am Wäldchestag, soll es einen Festzug zur wiedererrichteten Paulskirche geben. „Ein strahlend blauer Himmel wölbte sich über der Stadt, die schon vor 100 Jahren Mittelpunkt jenes bedeutsamen Ereignisses gewesen war, das uns die wirkliche Demokratie hätte bringen können“, wird die 16-Jährige, die damals noch Doris Eisenbart heißt, später darüber schreiben. Sie schreibt auch, wie sie mit der Freundin Hannelore unbedingt zum Schauplatz der Ereignisse will, wie die beiden jungen Frauen sich einen Platz suchen – und finden: im Gebäude neben der Paulskirche, heutige Bethmannstraße 2, im dritten Stock.

Im dritten Stock, wirklich? „Da sind wir“, sagt Doris Bende, inzwischen 91, mit einem verwegenen Lächeln und zeigt auf das Notdach des Gebäudes, dem noch die Kriegsfolgen anzusehen sind. Von wegen dritter Stock – auf dem Dach sitzen sie. „Da sind wir drauf, haben die Beine baumeln lassen und zugehört.“ Aber das konnte sie damals natürlich nicht in einen Schulaufsatz schreiben, daher der angebliche dritte Stock. Sieht ganz schön gefährlich aus auf dem Foto. Eine ganze Menge Leute da oben. Niemand runtergefallen? „Jedenfalls haben wir nichts davon erfahren.“

Die 16-Jährige besucht damals die Holbeinschule, seit 1946, als es nach dem Krieg wieder losging mit dem Unterricht. Zuvor war sie in die Deutschherrnschule gegangen; die war bombardiert worden, daraufhin Evakuierung, raus aus Frankfurt, ab nach Meerholz bei Gelnhausen. Nach dem Krieg wieder heim. „Da bin ich mit dem Fahrrad zurück nach Frankfurt gefahren, mit 14“, sagt Doris Bende. „Meine Mutter war völlig perplex. Sie hätte gar nichts zu essen im Haus, hat sie gesagt.“ Vorher Bescheid geben wäre schwierig geworden. „Es gab ja keinerlei Kommunikationsmittel.“

Der Vater war im vorletzten Kriegsjahr 1944 an den langwierigen Folgen seiner Verletzungen aus dem Ersten Weltkrieg gestorben. Und es herrschte viel Mangel. Aber da ist keine Bitterkeit im Rückblick. „Wir sind gut weggekommen, wir wurden in Sachsenhausen nicht ausgebombt.“

Gute Lehrerinnen und Lehrer habe sie gehabt, sagt Doris Bende. Leute, die eine Ahnung davon hatten, die Schülerinnen und Schüler mental aus ihrer NS-Vergangenheit herauszulösen, aus den Erfahrungen in den Jugendorganisationen der Nazis, die so große Anziehungskraft ausgeübt hatten, als den Jüngsten das ganze Ausmaß des deutschen Desasters noch nicht klar war. „Wir waren ja Kinder.“ Auch die Pfarrer aus der Dreikönigsgemeinde hätten geholfen, die Menschen langsam zur Demokratie zu führen.

„Da war das Gefühl, eine neue Zeit bricht an“, sagt Doris Bende. „Wir konnten selbst mitentscheiden!“ Viel hätten sie von den Amerikanern gelernt. Und aus Büchern. Die Mutter, die um die Existenz der Familie kämpfte, führte die Tochter an die öffentliche Bibliothek heran. „Da habe ich mir die Welt erlesen.“

Oberbürgermeister Walter Kolb lässt die Paulskirche wieder aufbauen. „Ich hab den dicken Mann gern gesehen“, sagt die Pensionärin. „Er hat viel für Frankfurt gemacht. Wir wussten, hier wird etwas entstehen.“ Während das Neue wächst, arbeitet Doris Eisenbart an ihrer Abschlussarbeit für die Realschule, einem ganzen Geschichtsheft, heute noch bestens erhalten – natürlich hat sie es all die Jahre aufbewahrt. Ein Kapitel zur Lage in Europa hat sie 1948 hineingeschrieben, beispielsweise eins zum Freiheitskampf in Nordamerika, eins zur Nationalversammlung von 1848. Alles ohne Internet. Und eins zur 100-Jahr-Feier. Den Text sehen wir hier im Bild, er gab den Anlass für diese schöne Begegnung. Was für eine akkurate Schrift. Es sei die beste Arbeit des Jahrgangs, attestiert eine Notiz aus Lehrerhand, mit einer Büroklammer am Heft befestigt, seit 75 Jahren.

Und danach? Die junge Realschulabsolventin macht eine Lehre zur Fotolaborantin, holt dann das Abitur nach – und studiert, obwohl anfangs niemand weiß, wie sie das finanzieren soll. Sie schafft es mit Arbeit in den Semesterferien und Jobs vom legendären „Schnelldienst“ der Goethe-Uni. Geschichte interessiert sie, seit sie denken kann. „Viele haben mich auf diesem Weg bestärkt“, sagt sie heute. „Solche Leute gab es, viele von ihnen. Ich glaube, das ist es auch, was geholfen hat, die Demokratie zu bewahren.“

Außer Geschichte studiert sie Deutsch und Theologie und wird schließlich Lehrerin am Schiller-Gymnasium. Sie habe in ihrer aktiven Zeit dort nie Schülerinnen oder Schüler erlebt, die die Demokratie abgelehnt hätten, sagt sie. Umgekehrt habe ihr eine ehemalige Schülerin gesagt, sie, Frau Bende, sei die einzige Lehrerin der Stufe gewesen, die in den 60er Jahren die Frankfurter Auschwitz-Prozesse im Unterricht thematisiert habe. „Das habe ich sehr intensiv gemacht“, erinnert sie sich. „Das kommt davon, wenn man selbst mitdenkt.“

An dem Tag, den sie in ihrem Abschlussheft beschreibt, sei sie nicht in der Paulskirche gewesen, sagt Doris Bende. Später schon. „Ein imposantes Gebäude. Wir kannten es ja als Ruine.“ Die 17-jährige Enkelin will jetzt auch mal in dem Heft von 1948 lesen. „Es interessiert sie, was die Oma damals gemacht hat.“

Als es losging mit dem Jubiläum, jetzt, 2023, hat Doris Bende ihre Freundin Hannelore angerufen, die Komplizin vom Dach in der Bethmannstraße. Es ging niemand ans Telefon. Später rief die Freundin zurück. „,Ich weiß genau, warum du angerufen hast!‘, hat sie gesagt. Da war schon immer ein Gleichklang zwischen uns.“

Eine Schulaufgabe zum 100-jährigen Bestehen der Paulskirche. © Privat