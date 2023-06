Das gefährliche Leben der Wildblumen in Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

„Brutal abgesäbelt“, beklagt eine Anwohnerin – dabei soll doch mehr Grün in die Stadt. Ein Versehen, bedauert die FES.

Alle Jahre wieder blühen am Burgholzer Platz in Eschersheim die Blumen. Nicht nur im üppigen Oval in der Mitte des Platzes – auch an den Gehwegrändern, auf dem schmalen Streifen vor den Gartenzäunen. Etwa bei Irmgard Widdra, Hausnummer 1.

Sie hat kürzlich in der FR von der Frankfurter „Gestaltungssatzung Freiraum und Klima“ gelesen, die seit dem 10. Mai gilt. Um Entsiegelung geht es darin, um mehr Grün in der Stadt, gerade auch auf Privatgrundstücken. Aber da ist Irmgard Widdra Böses widerfahren. Beziehungsweise ihren Malven.

Beliebte Blumen

„Die Mühe hat gelohnt!“, berichtet sie vom Frühjahr. Da seien ihre Malven in die Höhe gewachsen, „größer als unser Gartenzaun.“ Selbst bald achtzigjährig, hatte das Paar aus Hausnummer 1 den mit Malvensamen vermischten Erdmatsch in die Ritze zwischen der Fußgängergrenze und dem eigenen Gartenmauersockel eingedrückt. Passanten, die die jahrzehntelangen Mühen schon kannten, freuten sich mit. „Wie viel Freude und Dankbarkeit erfahren wir in jedem Jahr, wenn die Malven in vielen Farben vor dem Zaun blühen“, schwärmt die Hobbygärtnerin. „Wie viele Samen verschenke ich auf Bitten immer wieder im Herbst!“

Allein: In diesem Jahr blüht da nichts mehr, denn unlängst sei alles „brutal abgesäbelt“ worden von einem „offiziellen Saubermann“. Nicht etwa vom Grünflächenamt, wie sich auf Nachfrage herausstellt, sondern von der Müllentsorgerin FES. Die Zuständigkeiten sind mitunter verwirrend. Fürs Oval in der Mitte ist das Grünflächenamt zuständig, fürs Trottoir drumherum die FES. Und auf dem wirklich enorm schmalen Streifen vorm Zaun (Eichhörnchen müssten auf Zehenspitzen balancieren) haben beide nichts verloren – der gehört noch zum Grundstück der Widdras.

Ähnlich schwierig wird es, wenn jemand beispielsweise im Kalbach watet und mit einem Laubbläser das Ufer auspustet, dass die Kleinflora (und mit ihr auch das Kleingetier) nur so wegfliegt. Man versuche, so gut es gehe die Belegschaft und auch die beauftragten Fachfirmen dafür zu sensibilisieren, dass nicht drauflos gepustet wird, und wenn, dann nur mit Elektrolaubbläsern und nur dort, wo kein Kleinleben bedroht ist, sagt eine Sprecherin des Grünflächenamts. Übrigens sei für Bachläufe und etwaiges Gepuste dort die Stadtentwässerung zuständig.

Zurück zum Buchholzer Platz. „Das war unglücklich, wir haben sofort um Entschuldigung gebeten“, sagt FES-Sprecher Stefan Röttele. In der Regel seien es keine botanisch speziell geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Straßenreinigung auf Tour gingen. Der Regen und die Wärme hätten im Mai überall Wildkräuter sprießen lassen, die zwar inzwischen viele Fans haben, aber auch Beschwerden hervorriefen, wie Röttele berichtet. Im Bestreben um Ordnung habe ein Kollege offenbar die Malven der Anwohnerin Widdra erwischt.

Der FES-Sprecher empfiehlt für solche Fälle, ein Schild anzubringen, wenn es „erhaltenswerte Botanik im Grenzbereich“ gebe. Denn: „Auch unsere Mitarbeiter haben einen Sinn für das Gute und Schöne.“ In der Betriebsstätte sei jetzt jedenfalls die Belegschaft noch einmal sensibilisiert worden. „Dem Kollegen wird das nicht noch einmal passieren.“

