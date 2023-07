Das Evangelische Jugendwerk vermittelt seit 125 Jahren Glauben und Gemeinschaft

Von: George Grodensky

Zusammen singen geht auch gut tagsüber, ohne Lagerfeuer. © EJW

Freizeiten, Andachten, Pfadfinder-Abenteuer. Acht Ortsvereine und der Dachverband unterstützen Kirchengemeinden im Rhein-Main-Gebiet bei der Jugendarbeit.

Der designierte Frankfurter Stadtdekan Holger Kamlah erinnert sich gerne an seine Abenteuer mit dem evangelischen Jugendwerk (EJW). Im August tritt er seinen neuen Posten an, am Donnerstag legt er einen Besuch beim EJW in Eschersheim ein, um zu gratulieren: Das Werk feiert vom 14. bis 16. Juli 125 Jahre kirchliche Kinder- und Jugendarbeit im Rhein-Main-Gebiet.

„Es war die Organisation, mit der ich zum ersten Mal ohne Eltern in Urlaub gefahren bin“, erinnert er sich an Freiheit in geschütztem Rahmen. Seine Peer Group habe sich dort getroffen. „Daraus entstanden langjährige Freundschaften“, die längste begleite ihn seit 40 Jahren.

Das EJW biete jungen Menschen Heimat und Gemeinschaft, nebenbei könnten sie entdecken, was Glauben bedeute, wie er im Leben helfen könne. Das ist auch für die Kirche interessant. „Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder Begegnungen mit christlichem Leben haben.“

„Das Jugendwerk ist eine wichtige Säule der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der evangelischen Kirche“, findet auch Kirchenpräsident Volker Jung in seinem Grußwort, am Sonntag wird er das beim Sommerfest im Haus Heliand in Oberursel persönlich übermitteln. In der vielfältigen Gesellschaft brauche es vielfältige Wege, um den christlichen Glauben an die nächste Generation weiterzutragen.

Das klingt staatstragender, als es in der Praxis zugeht, wie Lisa Schäfer vermittelt, eine von rund 550 ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen. Sie werde oft gefragt, was sie da eigentlich tue und warum sie sich das neben ihrem Vollzeitjob auch noch aufhalse. Dann verweise sie auf das Motto des EJW: Glaube, Gemeinschaft, Begeisterung.

Wie Kamlah schwärmt sie von Erlebnissen in der Gruppe, von Ausflügen, von den strahlenden Augen der Teilnehmerinnen irgendwelcher Freizeiten, die sie noch Jahre später aus heiterem Himmel in der U-Bahn anquatschen: „Weißt du noch, damals?“ Der Glaube schwingt eher beiläufig mit.

„Wir machen Angebote“, sagt Schäfer. Andachten etwa. Oder Gespräche über Lebensfragen. Das interessiere viele junge Menschen. Annehmen müsse man das nicht, mitmachen dürfe, wer möchte, auch ohne Glaube.

Zurück zum Kirchenpräsidenten: Er freue sich darauf, am Festwochenende Erinnerungen auszutauschen, lässt Jung ausrichten. An den ersten Bibelkreis, das erste Jugendlager, Pfadfinderfahrten. Die heiklen Punkte möchte Jung nicht ausklammern. „Das EJW setzt sich kritisch mit der eigenen Geschichte auseinander.“ Etwa mit der schnellen Eingliederung in die Hitlerjugend und das lange Festhalten an autoritären Strukturen.

Die Wurzeln des Werks liegen in Albert Hamels Bibelkreisen, der 1898 zunächst in Bockenheim jungen Männer die Heilige Schrift näherbringt. Der Bedarf scheint vorhanden, ein Werk wächst heran.

Das übernimmt 1923 der 20-jährige Paul Both, eine schillernde Figur, schon zu Lebzeiten umstritten. Both vermag es wie kaum ein anderer, eine Gemeinschaft zu formen. Allerdings leitet er nach Führerprinzip streng und hierarchisch. Visionär erweitert er die Struktur des Werks, gliedert Pfadfinder ein. In der NS-Zeit unterliegt er aber der Fehleinschätzung, er könne christliche Gedanken ins System hineinbringen – was nicht so gut läuft. Both reibt sich zwar am Regime, wird gar von der Gestapo wegen Wehrmachtzersetzung inhaftiert, weil er Bibelverse an die Front schicken lässt. Letztlich trägt er es aber mit.

Dennoch darf er das Werk nach dem Krieg bis zu seinem Tod 1966 weiterführen. Nur passt sein Führungsstil immer weniger zur Jugend, schon gar nicht in den 60er-Jahren.

Nach seinem Tod befreit sich das Werk schnell vom Ballast. „Die Einsicht, selbstständige, selbstbewusste und teamfähige Menschen zu erziehen, ersetzte Einordnung und Gehorsam“, sagt der heutige Leiter Piet Henningsen. Heute verstehe sich das EJW als Zusammenschluss von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der seine Arbeit eigenverantwortlich, ohne staatliche Einflussnahmen und mit demokratischen Entscheidungsstrukturen leiste. Und seit 1970 dürfen auch Mädchen mitmachen.