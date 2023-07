Das Ende der Demokratie

Von: Meike Kolodziejczyk

Teilen

Die Zukunft vor den „Ruinen der Demokratie“. Marc Behrens © Marc Behrens

Eine Performance begibt sich im Frankfurter Römer auf die Spuren unserer Staatsform – und entwirft eine dystopische Vision unserer Zukunft

Es mutet an wie eine düstere Dystopie in gar nicht so ferner Zukunft: „Wir schreiben das Jahr 2038, die Theater und Parlamente stehen schon lange leer.“ Die repräsentative Demokratie werde in den Schulbüchern im Kapitel „Herrschaftsformen des 19. und 20. Jahrhunderts“ aufgelistet. So beginnt der Ankündigungstext für die Performance „After Democracy“, die kommendes Wochenende an fünf Terminen Publikum durch den Frankfurter Römer führt, durch diese „vergessenen Ruinen der Demokratie“.

Die Produktion der Frankfurter Künstler:innengruppe andpartnersincrime sowie des Offenbacher Kunstvereins Mañana Bold sollte in ähnlicher Form eigentlich schon 2020 in Kooperation mit dem Mousonturm uraufgeführt werden, konnte wegen Corona jedoch nur online im Video-Stream laufen. „After Democracy“ sei im Prinzip eine abgeänderte und aktualisierte Wiederaufnahme und gleichzeitig eine Fortsetzung dieser Version, erläutert eine Sprecherin der Gruppe. Was zum Zerfall der Demokratie führte, „ist unklar“, heißt es im Text zur „performativen Führung“, die nun im Kontext des 175. Jubiläums der Nationalversammlung in der Paulskirche aufgeführt wird. War es die Pandemie? War es der „freie“ Markt schon viel früher? Waren es der Rechtsruck und der Aufstieg autoritärer Parteien in Deutschland und anderswo, wie sich just am Erstarken der AfD beobachten lasse? Auf den Spuren dieser Fragen wandeln die „Geschichtsprofessorin“ Shahrzad Osterer und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Marc Behrens durch den Römer.

Wer dabei sein möchte, muss sich schnell anmelden, die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Premiere am Freitag, 28. Juni, um 15.30 Uhr, ist bereits ausgebucht.

After Democracy am Historischen Museum Frankfurt, Saalhof 1, beginnt am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, jeweils um 12 und um 15.30 Uhr. Um Anmeldung per Mail an anmeldung@mananabold.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei. Informationen unter andpartnersincrime.org