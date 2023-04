Darts-Weltmeister „Bully Boy“ zu Gast in Frankfurt

Von: Steven Micksch

Beim Osterturnier in der Frankfurter Ballsporthalle sind auch Phil Taylor und Fallon Sherrock zu sehen. Ein Frankfurter Qualifikant wird gegen Weltmeister Michael Smith antreten.

Bereits zum dritten Mal treten namenhafte Darts-Spieler am Ostersamstag in der Frankfurter Ballsporthalle zum Turnier an. Statt Bälle in den Korb, fliegen dann die spitzen Pfeile aufs runde Board. Tausende Fans hoffen auf möglichst viele 180-er Ansagen, vielleicht einen Neun-Darter aber vor allem auf Autogramme vom prominent besetzten Teilnehmerfeld.

Der amtierende Weltmeister höchstpersönlich wird in Frankfurt an den Start gehen: Michael „Bully Boy“ Smith. Aber auch der schon längst in Rente gegangene Rekordweltmeister Phil Taylor, genannt „The Power“, wird zum dritten Mal dem Turnier beiwohnen. Mit dabei sind auch die bislang erfolgreichste Darts-Spielerin der Geschichte, Fallon Sherrock, sowie Joe Cullen und Wayne Mardle.

Den sechsten Startplatz vergibt in diesem Jahr Radio FFH. Wer versiert im Pfeilewerfen ist, kann sich beim Radiosender bewerben und hoffen, den sogenannten Wildcard-Platz zu ergattern. Wer das geschafft hat, wird in der Gruppe B auf alle Fälle zwei Spiele bestreiten. Einmal gegen Joe Cullen und direkt gegen den Weltmeister Michael Smith.

Los geht es am Samstag, 8. April, um 18 Uhr in der Ballsporthalle (Silostraße 46), Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr. Das Finale soll gegen 22 Uhr starten. Kostüme sind erwünscht. Der Zutritt in Fußballtrikots ist untersagt. Karten gibt es noch zwischen 23,15 Euro und 49,95 Euro unter www.s-promotion.de.