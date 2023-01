Stadtkultur

Von Meike Kolodziejczyk schließen

Mehr als 30 Institutionen beteiligen sich an den Frankfurter Kulturwochen.

Unter dem Motto „Runter vom Sofa, damit der Vorhang nicht fällt!“ laufen ab sofort die „Frankfurter Kulturwochen“, um Solidarität zu zeigen mit denen, die von der Kultur leben – und ohne die es sehr viel trauriger zuginge in der Stadt. Mit der just erschienenen Journal-Frankfurt-Ausgabe ist der Startschuss gefallen für die Kampagne, die auf dem Hintergrund der Pandemie und der aktuellen Situation entstanden ist. Corona habe viele kulturmüde gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Frankfurter Medien- und Marketing-Gruppe (MMG). Inflationsangst und Energiekrise täten ihr Übriges, dass Kulturstätten vielerorts schlecht ausgelastet seien und um ihr Publikum kämpfen müssten.

In Kooperation mit etwa 35 Theatern, Museen, Kinos und Veranstaltungshäusern sei ein Kulturprogramm zusammengestellt worden, in dem immer „eine kleine, feine“ und kostenlose „Zugabe“ enthalten sei. Zum Beispiel die Begegnung mit Schauspieler:innen nach der Theatervorstellung, Führungen im Museum oder ein Menü zur Kinovorstellung. Je nach Institution gibt es Angebote bis Ende April. myk

Programm und weitere Informationen: www.frankfurter-kulturwochen.de