Da hingehen, wo in Frankfurt NS-Opfer einst lebten

Von: Anja Laud

Teilen

Bei „Denk mal am Ort“ öffnen sich an diesem Wochenende in Frankfurt Häuser und Orte, die von den Schicksalen NS-Verfolgter erzählen.

Mit einem Glockenhut auf dem Kopf, wie er damals modern war, schaut Nelly Ginsberg auf einem Foto aus besseren Zeiten selbstbewusst lächelnd in die Kamera. Sie wohnte einst in Frankfurt in der Kantstraße 6 – allerdings nicht freiwillig. Das Haus war während der Zeit des Nationalsozialismus ein „Ghettohaus“, in dem Jüdinnen und Juden bis zu ihrer Deportation leben mussten. Helga Irsch-Breuer hat das Schicksal von 32 Hausbewohner:innen aus dieser Zeit erforscht. Wer mag, kann das heutige Mietshaus besuchen und mehr über diese Menschen erfahren. Bei „Denk mal am Ort“ öffnen sich am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, Häuser und Orte, um an die zu erinnern, die in der NS-Zeit verfolgt wurden.

Eine Broschüre des Jüdischen Museums mit dem Titel „Vergessene Nachbarn“ über jüdische Menschen, die im Dritten Reich in Bergen-Enkheim lebten, brachte Helga Irsch-Breuer vor 15 Jahren dazu, mit der Erforschung der Geschichte ihres Wohnhauses zu beginnen. „Ich stieß dort wiederholt auf meine eigene Adresse. Das hat mich sehr aufgewühlt“, erzählt sie. Sie nahm Kontakt zu der Stolperstein-Initiative um Hartmut Schmidt auf und erfuhr, dass sie in einem früheren „Ghettohaus“ lebt. Schmidt gab ihr eine Liste mit den Namen von Bewohner:innen, die dort zwangsweise eingewiesen worden waren. Bei ihren Recherchen stieß sie dann noch auf weitere Namen.

Das Haus in der Kantstraße 6 öffnete sich schon im vergangenen Jahr für „Denk mal am Ort“. Die Idee, in Häusern und Wohnungen, in denen im Dritten Reich Verfolgte lebten oder arbeiteten, an diese zu erinnern, kommt aus den Niederlanden. Die Amsterdamerin Denise Citroen initiierte 2012 in ihrer Stadt unter dem Titel „Open Joodse Huizen“ eine Veranstaltungsreihe, bei der Besucher:innen um den 5. Mai, dem „Bevrijdingsdag“, dem Tag der Befreiung von der deutschen Besatzung, herum diese Orte besuchen können. Die Kulturwissenschaftlerin Marie Rolshoven hörte davon. Gemeinsam mit ihrer Mutter, der Künstlerin und Historikerin Jani Pietsch, holte sie das Projekt 2016 nach Berlin. „Durch das gemeinsame Erinnern an die früheren Bewohner:innen an deren authentischen Lebensorten entsteht eine besondere Intimität, die eine Verbindung schafft für alle Besucher:innen, die Nachkommen und die Aktivist:innen. Die Vergangenheit wird so mit der Gegenwart für die Zukunft verbunden“, begründet sie ihr Engagement. Weil „Denk mal am Ort“ in Berlin auf großes Interesse stieß, gibt es die Veranstaltungsreihe auf ihre Initiative inzwischen auch in München, Hamburg und Frankfurt, immer an einem Wochenende, das auf den Jahrestag folgt, an dem die jeweiligen Städte am Ende des Zweiten Weltkriegs kapitulierten.

Eine Besonderheit von „Denk mal am Ort“ ist, dass auch Nachfahr:innen von NS-Verfolgten sich beteiligen. Wie der Frankfurter Filmemacher Heiko Arendt berichtet, wird Ruth Oswalt, die Nichte von Ernst Ludwig Oswalt, nach Frankfurt reisen, um von ihrer Familie zu erzählen. Arendt, der zuletzt mit „Katzbach“ einen Dokumentarfilm über das Leben der Häftlinge im Konzentrationslager in den Adlerwerken im Gallus drehte, hat 2019 unter dem Titel „Meinen Freunden zum Abschied“ einen sehenswerten Dokumentarfilm über das Schicksal von Ernst Ludwig Oswalt, auch „Lux“ genannt, gemacht. Er war der Sohn von Wilhelm Ernst Oswalt, dem Mitinhaber des Verlages Rütten & Loening, in dem der berühmte „Struwwelpeter“ von Heinrich Hoffmann erschien. Der Film ist am Samstag im Nordend im Kino „Mal Sehn“ in der Adlerflychtstraße zu sehen.

Der Ort ist nicht zufällig ausgewählt. „Lux“ besuchte die nahe gelegene Musterschule, durfte aber, weil er Jude war, dort nicht das Abitur machen. Sein zwei Jahre älterer Bruder Wilhelm Heinrich, der Vater von Ruth Oswalt, ging zum Studium in die Schweiz und überlebte. „Lux“ und seine Eltern blieben in Frankfurt, sie wohnten zuletzt in der Bettinastraße 48. Die Mutter Wilhelmine starb 1938 an Leukämie, der Vater wurde 1942 verhaftet und kam im Konzentrationslager Sachsenhausen um. „Lux“, der seit 1941 Zwangsarbeit in Frankfurter Betrieben leisten musste, erhielt am 7. Juni 1942 den Deportationsbefehl. Am 10. Juni, dem Tag vor seiner Deportation, schrieb der später ermordete 19-Jährige, an den auch in der Gedenkstätte in der Großmarkthalle erinnert wird, einen Abschiedsbrief mit den einleitenden Worten „Meinen Freunden zum Abschied“. Diese wählte Heiko Arendt als Titel für seinen Dokumentarfilm. „Der Brief ist ein berührendes Dokument“, sagt der Filmemacher, der für seinen Film auf Fotos und Briefe zurückgreifen konnte, die im Besitz von Ruth Oswalt sind.

Wenn Cilli Kasper-Holtkotte am Samstag durch das Diplomatenviertel führt, um auf Jüdinnen und Juden aufmerksam zu machen, die dort bis 1938/39 lebten, wird auch sie von einer Nachfahrin und zwar von Stephanie Apt, der Enkelin des Ehepaares Ludwig und Elli Beckhardt, begleitet. Ihre Großeltern lebten in der Zeppelinallee 77. Was die Aufarbeitung der Verfolgung jüdischer Menschen angehe, sei das Diplomatenviertel ein „unbeleuchteter Stadtteil“, sagt die Geschichtswissenschaftlerin. die das mit ihrer Arbeit zu ändern sucht.

Veranstaltungen Die Initiative „Denk mal am Ort“ erinnert am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, mit Führungen, Vorträgen und einer Filmvorführung an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden. Alle Veranstaltungen können kostenlos besucht werden. Samstag, 1. April: 10 bis 11.30 Uhr: „Auf Spuren jüdischen Lebens im Diplomatenviertel“, Rundgang mit der Geschichtswissenschaftlerin Cilli Kasper-Holtkotte, Treffpunkt Zeppelinallee 47. 11 bis 14 Uhr: „Die Villa 102: Ein Gebäude als Zeitzeugin“, Führung durch die Villa, Bockenheimer Landstraße 102, Anmeldung: www.kfw-stiftung.de/ veranstaltungen. 13 Uhr: „Meinen Freunden zum Abschied: Erinnerung an Ernst Ludwig Oswalt“, Filmvorführung im Kino Mal Sehn, Adlerflychtstraße 6, anschließend Gespräch mit dem Filmemacher Heiko Arendt und Ruth Oswald, der Nichte von Ernst Ludwig Oswalt. 14 bis 15.30 Uhr: „Boykottiert – Arisiert – Enteignet – 90 Jahre Aprilboykott 1933“, Führung über die Zeil zur Geschichte einiger Kaufhäuser und den Lebenswegen ihrer jüdischen Besitzer, Anmeldung per E-Mail an: angelika.rieber@t-online.de 15 Uhr: „Ein ehemaliges ,Ghettohaus’ öffnet seine Türen: Hier wohnte die Familie Stern“, Ausstellung mit Fotografien, Dokumenten und biographischen Notizen im Treppenhaus der Kantstraße 6, die an Fam ilie Stern und die 32 Menschen erinnern, die dort lebten. 16 Uhr: „Der Rechtsanwalt Dr. Julius Meyer schrieb im Exil über die November-Pogrome“, Lesung mit dem Schauspieler Jochen Nix, Autorenbuchhandlung Marx & Co, Grüneburgweg 76. Sonntag, 2. April: 11.30 Uhr: „ Aus dem Altenheim vertrieben – Elise Hofmann und ihre Mitbewohner:innen“, Café Anschluss, Hansaallee 150, Vortrag der Historikerin Gudrun Jäger mit anschließendem Gespräch. 14 Uhr: „Doppel-Grab ohne Inschrift: Erinnerung an Siegmund und Rosette Una und ihre Familie“, Jüdischer Friedhof, Rat-Beil-Straße 10. Vortrag und Gespräch mit Peter Lobbenberg, ein Verwandter von Siegmund und Rosette Una, der Historikerin Christine Hartwig-Thürmer und Majer Szanckower, Verwalter der jüdischen Friedhöfe in Frankfurt. lad www.denkmalamort.de

Sie lebt in einem Haus im Garten der Villa von Ludwig und Elli Beckhardt. Ludwig besaß zusammen mit seinem Bruder Adolf ein großes Bekleidungsgeschäft auf der Zeil, das Kaufhaus W. Fuhrländer Nachf., nach dem Krieg das Modehaus Ammerschläger. Ludwig Beckhardt kam, wie Cilli Kasper-Holtkotte erzählt, im November 1938 in das Konzentrationslager _Buchenwald. Im Dezember wurde er krank entlassen. „Er zog sich dort ein Herzleiden zu“, sagt sie. Er und sein Bruder mussten ihr Kaufhaus und die Villa weit unter Wert verkaufen.

Die Beckhardts kamen in einem „Ghettohaus“ in der Zeppelinallee 65 unter. 1941 gelang ihnen, zusammen mit ihren Töchtern Lieselotte und Helene, die Ausreise in die USA. Ludwig Beckhardt erlag in New York, wo die Familie sich niederließ, früh seinem Herzleiden. Für ihn, seine Frau und ihre beiden Töchter werden am 15. Mai vor ihrer früheren Villa Stolpersteine verlegt. „Stephanie Apt wird dann auch wieder mit dabei sein“, sagt Cilli Kasper-Holtkotte. Sie wünscht sich, dass im Diplomatenviertel eine Informationsstation entsteht, mit deren Hilfe Interessierte über die Frankfurt-History-App mehr zu den Menschen, die dort in der NS-Zeit lebten, erfahren können.

Vor der Kantstraße 6 liegen bereits drei Stolpersteine. Für Seligmann Stern, seine Ehefrau Selma und für ihre Tochter Elfriede. Sie waren die einzigen, die freiwillig in dem Haus lebten, denn sie waren schon da, bevor es zu einem „Ghettohaus“ wurde. Seligmann beging Suizid, Selma starb im Konzentrationslager Theresienstadt, ihrer Tochter gelang gemeinsam mit ihrem Ehemann Walter Knopp die Flucht nach dem damaligen Palästina.

Die Sterns lebten in der Parterrewohnung, ein Stockwerk über ihnen, dort, wo Helga Irsch-Breuer heute wohnt, zog Kathinka Altheimer, eine Bergen-Enkheimerin, nach ihrer Zwangseinweisung ein. Kathinka war erst Direktrice eines Modehauses auf der Zeil gewesen, später hatte sie eine eigene Damenschneiderei, wie Helga Irsch-Breuer recherchierte. Sie lebte mit ihrer Schwester Sofie in der Kantstraße 6. Kathinka wurde im Konzentrationslager Majdanek umgebracht, Sofie in Theresienstadt. „Von den 32 Bewohnerinenn und Bewohnern haben nur sieben überlebt“, sagt Helga Irsch-Breuer.

Ihre Enkel Moritz (17) und Lucas (18) sind stolz auf ihre Großmutter. Ihre Arbeit leiste einen Beitrag dazu, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten. „Wir bekommen ein Bild von ihnen und können einen Bezug zu ihnen herstellen“, sagt Lucas. Auch Moritz findet, dass so die NS-Geschichte gerade für seine Generationen lebendig werde. „Sie ist so nicht so trocken wie in der Schule“, sagt er. Dass Argument der Kriegsgeneration, von der Verfolgung jüdischer Menschen nichts gewusst zu haben, entbehre jeder Grundlage, sagt Julia Irsch, Helga Irsch-Breuers Tochter. In der Kantstraße habe es ein weiteres „Ghettohaus“ gegeben, in der nahen Berger Straße leisteten Verfolgte Zwangsarbeit. „Die Opfer haben mitten unter den Tätern gelebt“, sagt sie.

Helga Irsch-Breuer und ihre Familie haben freundschaftlichen Kontakt zu Yoram Knopp, dem Enkel der Sterns. Er pflanzte in Israel einen Baum für ihren Ehemann als dieser starb. „Bei einem Besuch sagte er einmal, ,was meine Mutter wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass ich hier in ihrem alten Haus sitze und Kuchen esse’“, sagt sie.

Helga Irsch-Breuer hat das Schicksal von 32-Hausbewohner:innen recherchiert. © Peter Jülich

In diesem Hefter befinden sich Informationen, die Helga Irsch-Breuer zu Nelly Ginsberg zusammengetragen hat. © Peter Jülich