CSD in Frankfurt: so politisch wie lange nicht

Von: George Grodensky

Am Samstag hissen die Stadtoberen die Regenbogenflagge auf dem Balkon des Römers. Hier ein Bild aus dem vorigen Jahr. © Michael Schick

Parteien, Verbände, Kirche und Institutionen bekennen sich beim Frankfurter CSD zur Vielfalt unterm Regenbogen.

Der Christopher Street Day hat begonnen. Also, das Fest drumherum. Noch bis Sonntag leuchtet die Stadt in Regenbogenfarben. Auch das Bermudadreieck gehört diesmal zur Festmeile. Partyzentrum bleibt die Konstablerwache. Dort hat sich die Community am Donnerstag schon mal warmgelaufen, mit einem Talk, bei Drinks und dem Film „Meine Freundin Volker“ auf der Leinwand des Open-Air-Kinos.

Die große Parade ist für Samstagmittag geplant. Starkes Signal: Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) und der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) hissen um 11 Uhr gemeinsam mit dem Verein CSD Frankfurt auf dem Römerbalkon die Regenbogenflagge. Der Umzug beginnt um 12.30 Uhr.

Und dafür haben sich mehr Menschen angemeldet als je zuvor. 116 Gruppen nehmen an der Demonstration teil, im Vorjahr waren es 67 Anmeldungen. „Der massive Anstieg des Interesses an der Demonstration zeigt uns wieder einmal, dass es sich beim CSD Frankfurt nicht nur um ein buntes Rahmenprogramm und Partymachen auf der Konsti handelt, sondern wir nach wie vor im politischen Interesse zusammenkommen“, schreibt der Verein auf seiner Website.

„Gott fragt bei der Liebe nicht nach dem Geschlecht“ – so überschreibt die evangelische Kirche in Frankfurt und Offenbach ihre erste Teilnahme mit einem Laster (dem Fahrzeug!) am CSD. Die Friedens- und Versöhnungsgemeinde aus dem Gallus ist ja schon lange Teilnehmerin und vor Jahren auch mal mit einem Truck angetreten. Das hatte sich aber als zu teuer erweisen. Jetzt finanziert die Stadtkirche den Auftritt.

Demonstrieren für eine Stadt, ja, für eine Welt der Toleranz. Mit Blick auf geschlechtliche Orientierung, hinsichtlich gefühltem oder gelebtem Geschlecht. Für ein Christentum, das genau für diese Akzeptanz steht, zählt Pfarrer Nulf Schade-James auf.

„Gott hat eine bunte und vielfältige Welt geschaffen“, betont Prodekan Holger Kamlah, der von August an als Stadtdekan von Frankfurt und Offenbach fungieren wird. Die evangelische Kirche habe nur etwas Zeit gebraucht, um das zu verstehen. „In Anerkennung der schwierigen Erfahrungen, die queere Menschen mit Kirche gemacht haben, ist es gut und richtig, dass wir endlich aufgehört haben, Unterschiede zu machen.“

Programm Abfahrt , so lautet das Motto am Freitag auf der Konstablerwache. Feeby Fergison und Ivo aus dem Lucky’s moderieren, die Berliner Popsängerin Hanna Batka und die Frankfurter Nachwuchsindieband sun’s sons unterbrechen sie musikalisch. Abends führen Jonny von youfm und Kriwoe durchs Programm. Die Band Power Plush ist Headliner. Anschließend gibt’s Tanzmusik von Laurine Philippe und Bambi Mercury. Der Samstag beginnt mit Fahnenappell am Römerberg und Kundgebung um 11 Uhr. Abmarsch für die Demo durch die Innenstadt ist um 12.30 Uhr. Nach der Parade am Samstag stehen Frankfurts heißeste Drag-DJ-Newcomerin Robin D’Show und Szeneikone DJane Käry bei Moderator Tim Frühling auf der Bühne. Danach gibt’s Krachpop von „ELL. Badabumm!“. Die Sizzling Sisters der Frankfurt School of Burlesque tanzen. Abends übernehmen Giselle Hipps mit LUDI und sagen DJ Julian Smith an oder Drag-Artist LéLé Cocoon, die inzwischen bundesweit Aufsehen erregt. Gefolgt von der Einhornrockband aus Mannheim, Frau Laura (elektronische Tanzmusik) und dem Showgirl und Aktivistin Electra Pain. Anschließend übernimmt Eingrooven (Tanzhaus West). Am Sonntag wird weiter getanzt: Der Mittag beginnt verhalten unter dem Titel Tanztee. Die Frankfurter Drag-Icons Cimberly Clark und Jazz Cortes gestalten den Nachmittag, Julia Wendel und Benjamin Näßler den Abend. Jessica Walker und DJ Dirk Vox treten auf ebenso die Swinging Lions, Part of the Art, Tante Gladice, die Frankfurter Tanzgruppe The Flexer, die ABBA-Coverband Agnetha’s Affair. Festplatz ist die Konstablerwache , von der Großen Friedberger Straße bis zur Alten Gasse verläuft die Infostraße. Die Brücke zwischen den Straßen bildet der Regenbogenkreisel mit Kulturbühne und alternativem Programm aus Kleinkunst, Poetry Slam und Liveradio. Am Ende der Meile gibt es eine Tanzbühne. In der Alten Gasse gibt es auch eine Jugend-Safe-Zone: In diesem geschützten Raum können sich Queers austauschen, die sich noch nicht so recht im Getümmel zurechtfinden. sky www.csd-frankfurt.de

Bewährte Teilnehmerin am Demozug ist die Bernd-Reisig-Stiftung, die mal wieder einen Laster mit Promis stellt. Nancy Faeser fährt als Mitglied des Kuratoriums mit, RMV-Chef Knut Ringat, Fernsehmoderatorin Jule Gölsdorf, Fitnessmodel Rafi Rachek. Die Stiftung möchte damit ein Zeichen setzen, „dass man um Demokratie und Freiheit jeden Tag kämpfen sollte, dass nichts selbstverständlich ist“.

Auch in Deutschland nehme die Homophobie wieder zu, sagt Stiftungsvorsitzender Bernd Reisig. Wenn queere Menschen angegriffen würden, „dürfen wir nicht tatenlos zusehen“. Es müsse wieder deutlich werden, worum es beim CSD gehe, findet Reisig zudem. Die Parade ist ein Gedenken an die Stonewall-Unruhen, an den ersten großen Aufstand von LGBT-Menschen gegen Polizeiübergriffe, der am 28. Juni 1969 im Stonewall Inn, einer Bar in der Christopher Street in Manhattan stattfand.

„Bunt und gesund“ lautet das Motto des Frankfurter Gesundheitsamts beim Umzug. „Wir wollen ein Zeichen für Vielfalt in der Stadt und auch in der Stadtverwaltung setzen“, sagt dessen Leiter Peter Tinnemann. Und nebenbei Informationen verteilen. Etwa über die Impfberatung oder die Beratungsstelle, in der sich junge Leute zwischen 16 und 24 Jahren beraten und kostenlos auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen können.

„Der CSD ist eine wichtige kulturelle Institution“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Frankfurter SPD, Stefanie Mink-ley. Nicht nur als Fest für Vielfalt, sondern eben auch als politisches Zeichen gegen Gewalt und für Sichtbarkeit von Unterschiedlichkeit. Daher stellt die SPD ebenfalls einen eigenen Wagen. „Gerade jetzt, da rechtsradikale Positionen offenbar wieder lauter werden, ist es wichtig für uns als Demokrat:innen, ein Zeichen für die Vielfalt unserer Stadt zu setzen“, sagt Vorstandsmitglied Rachid Khenissi.

Angesichts der jüngsten Wahl- und Umfrageergebnisse der AfD bekomme der Christopher Street Day mehr denn je seine politische Bedeutung zurück, sagt auch Sebastian Deckwarth, Vorstandsmitglied der Frankfurter Grünen .

Dadurch sei die ewige Diskussion, ob der CSD heutzutage mehr Party oder mehr Demo sei, eindeutig beantwortet. „Der Regenbogen ist Protest gegen die Feinde der Freiheit von uns allen.“ Diversität hält Deckwarth zudem für „die Basis unserer demokratischen Volkswirtschaft“, sie sei ein Innovationsmotor und die Lösung gegen Fachkräftemangel. „Umso unverständlicher ist es, warum weite Teile der Unternehmerschaft zur Bedrohung durch die AfD schweigen.“