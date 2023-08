Countdown zur EM in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Team Frankfurt: Deborah Levy, Albärt und Mike Josef. © privat

Im Römer macht sich Vorfreude breit. Auch die Diskussion über das Maskottchen hat schon begonnen.

Ein bisschen ist es ja wie damals im Jahr 2005. Nun gut, Mike Josef ist nicht mehr Studentenführer, sondern Oberbürgermeister, er trägt jetzt Anzug (ohne Krawatte) und nicht mehr wie damals diese gelben Protestshirts (auch ohne Krawatte). Aber ansonsten erinnert vieles an die Zeit ein Jahr vor der Fußball-WM in Deutschland.

In 317 Tagen beginnt die Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in München, und damit das niemand vergisst, steht im Foyer des Römer seit Dienstag ein überdimensionaler EM-Pokal auf einem Podest mit einer Uhr, die die Zeit bis zum Anstoß herunterzählt. Die Tage, die Stunden, die Minuten und Sekunden. Wobei die EM in Frankfurt ja erst drei Tage später startet. Mit dem ersten Spiel im Waldstadion.

Fußball-EM: Wer spielt in Frankfurt?

Die Fragen, die jetzt gestellt werden, erinnern sehr an die Themen, die vor 18 Jahren vor der WM besprochen wurden. Zum Beispiel: Was ist vom Maskottchen zu halten? Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und EM-Botschafterin Deborah Levi (Olympiasiegerin im Zweierbob), die den Pokal am Dienstag vorstellten, finden „Albärt“ jedenfalls super und kickten im Foyer eine Runde mit ihm. Andere sagen, das Beste am Maskottchen sei, dass es eine Hose trage – anders als der Löwe Goleo im Jahr 2006. Was wiederum die Frage aufwirft, wieso es eigentlich an Löwen und Bären den Anspruch gibt, Hosen zu tragen, aber das ist nun zu philosophisch.

Konkreter sind die Überlegungen, wer in Frankfurt spielen soll. Auch das war vor der WM 2006 ein großes Thema. Vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale werden im Waldstadion ausgetragen. Klar ist, dass die deutsche Mannschaft ihr letztes Gruppenspiel in Frankfurt austrägt. Und sonst? Deborah Levi fände es schön, Spanien oder Portugal im Stadtwald spielen zu sehen. Oder die Engländer? In jedem Fall dürften außer Deutschland noch weitere Top-Teams nach Frankfurt kommen, so viel geht aus den Konstellationen im Spielplan schon hervor. Ausgelost werden die Gruppen am 2. Dezember.

Bleibt die letzte wichtige Frage: Was ist von der zuletzt schwächelnden deutschen Mannschaft zu erwarten? Vor der WM 2006 habe auch kaum jemand etwas aufs deutsche Team gegeben, sagt da Mike Josef, „aber dann haben die ein tolles Turnier gespielt.“ Bleibt zu hoffen, dass auch hier die Analogie zu 2006 passt.