Clowns und Müll-Helden

Von: Alexandra Flieth

Wilmaa März und Elfie Effeff begleiteten die Müllsammlung. flieth © Alexandra Flieth

Kinder und Erwachsene putzen Griesheim-Mitte raus.

Die kleine Gruppe, die am Samstagnachmittag durch die Straßen von Griesheim-Mitte zieht, fällt auf – nicht nur, weil sich sowohl Kinder als auch Erwachsene mit Müllzangen und -beuteln daran machen, achtlos weggeworfene Zigarettenkippen und Verpackungen aufzusammeln. Sondern vor allem, weil zwei weibliche Clowns ihren Weg begleiten. Wilmaaa März und Elfie Effeff, so die Künstlernamen der beiden, führen die Kinder spielerisch und auf humorvolle Art und Weise an das Thema Müll heran. Sie suchen gemeinsam auf den Grünflächen nach Abfall oder entdecken Kuriositäten im Straßenbild, wie etwa einen alten Kaugummiautomaten.

Ob er noch funktioniert? Sein süßer Inhalt jedenfalls ist wegen zahlreicher Aufkleber auf dem Fensterchen kaum noch zu erkennen. „Da muss man Geld hineinwerfen“, ruft ein Mädchen den beiden zu, während Wilmaaa und Elfie den Automaten pantomimisch „unter die Lupe nehmen“ und sich wundern, dass da nichts rauskommt.

„Spielend sauber – Wir putzen Griesheim raus“ heißt die Aktion, deren Initiatorin Ursula Kunzler ist, die Leiterin der Stadtteilbibliothek Griesheim. Unterstützt wird die Idee vom Stadtumbaumanagement Griesheim-Mitte. Dieser Abschnitt nördlich der Bahnstrecke und südlich der Mainzer Landstraße ist im November 2016 in das Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ aufgenommen worden, durch das die Voraussetzungen geschaffen werden können, das Viertel sowohl wirtschaftlich zu stärken als auch das Wohnumfeld dort zu verbessern.

Es gebe auch Projekte, die auf Ideen zurückgehen, die von Bürgern oder Bürgerinnen eingebracht worden sind, erklärt Isabell Richter vom Stadtplanungsamt, die bei der Müllsammel-Tour dabei ist. Der Aktionstag sei ein solches Projekt.

Mit dabei sind auch Mitglieder der Bürgervereinigung Höchst, die mit ihrer Gruppe „Höchst sauber“ dort regelmäßig Müll aufsammeln. „Wir möchten die Aktion gerne unterstützen“, sagt Wolfgang Reinhardt vom Vorstand, der den Austausch guter Ideen in den Stadtteilen fördern möchte. Außerdem beteiligen sich mit Manfred Schulz und Christian Groß zwei Sauberkeitsbotschafter von „#cleanffm“, der 2017 ins Leben gerufenen Sauberkeitskampagne der Stadt, an der Aktion.

Ursula Kunzler ist als Bibliotheks-Chefin im Stadtteil bekannt. Immer wieder spricht sie Mütter und Kinder an, die ihr während der Aktion auf der Straße begegnen, und fragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Nicht alle haben Zeit, einige aber schließen sich der Gruppe tatsächlich spontan an. Carina Schuh zum Beispiel ist mit ihrer siebenjährigen Tochter dabei. „Wir waren gestern in der Stadtteilbibliothek, um Bücher zurückzubringen, und wurden dort auf die geplante Aktion aufmerksam“, sagt sie. Es sei wichtig, schon die Kinder mit dem Thema Müll zu konfrontieren, schließlich gehe es dabei letztlich um die Zukunft der Erde und somit die Zukunft der Menschen.