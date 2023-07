Claude Monet dreidimensional in Frankfurt

Eine Ausstellung mit Wandprojektionen von Werken des Impressionisten ist von Januar 2024 an in Heddernheim zu sehen.

Die Aufgabe des Künstlers besteht darin, das darzustellen, was sich zwischen dem Objekt und dem Künstler befindet, nämlich die Schönheit der Atmosphäre“, lautet ein berühmtes Zitat des französischen Malers Claude Monet (1840-1926). Wie ihm das selbst gelungen ist, wird sich zu Beginn des nächsten Jahres auch in Frankfurt überprüfen lassen.

Die Ausstellung „Monets Garten“ eröffnet am 19. Januar 2024 in der „Eventlocation Raumfabrik“ in Heddernheim. Sie soll dort bis zum 26. April zu sehen sein.

In der Ausstellung werden keine Gemälde des Malers gezeigt. Trotzdem sei die Ausstellung, in der ausschließlich 3D-Wandprojektionen zu sehen sind, „ein Erlebnis für Jung und Alt“, verspricht Roman Barek, der Kreativdirektor der Ausstellung. Er ergänzt: „Die Besucher erleben die Welt Claude Monets, seine Farben und berühmten Werke auf wunderbare Weise so, als ob sie tatsächlich in der Szenerie sind. Farben, Licht, die Projektion des Wassers – alles wird lebendig.“

Tickets „Monets Garten“ kann vom 19. Januar bis zum 26. April 2024 täglich von 10 bis 21 Uhr besucht werden, in der Raumfabrik Frankfurt in der Heddernheimer Landstraße 155. Die Tickets kosten zwischen 9 und 24 Euro. Sie können vor Ort oder online unter monets-garten-frankfurt.reservix.de/tickets erworben werden. prsr

Damit spielt Barek auch auf auf den interaktiven Charakter der Ausstellung an. In den Projektionen von „Monets Garten“ können Besucher:innen sich aktiv bewegen und Motive, wie beispielsweise kleine Seerosen, verändern oder dazuerfinden. Außerdem sollen Besucher:innen, die sich umarmen, an Claude Monets Farbpalette drehen können.

Die Ausstellung umfasst 76 Werke des Künstlers und ist in drei Bereiche gegliedert. Die repräsentieren jeweils unterschiedliche Lebensabschnitte und -orte des impressionistischen Malers. Die erste Reisestation repräsentiert das Atelier, den Schaffensplatz des Künstlers. Vom Atelier geht es weiter zur Inszenierung von Monets Garten, der berühmten Gartenlandschaft in der Normandie. Anschließend gelangen Besucher:innen in das Haus des Malers.

Außer in Berlin war „Monets Garten“ bis jetzt in New York, Wien, Hamburg und Stuttgart zu sehen. Nepomuk Schessl, Geschäftsführer der Alegria Konzert GmbH, Kooperationspartner der Ausstellung, zeigt sich zufrieden mit der Nachfrage: „Die Ausstellung wird unglaublich gut angenommen. Das hätten wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können.“