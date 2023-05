Clan-Krieg in Frankfurt: Ohne Rücksicht auf Verluste

Die Überwachungskamera der Polizei im Allerheiligenviertel hatte die Schießerei im Januar 2021 aufgezeichnet. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Die Frankfurter Polizei hat Schwerstarbeit bei der Befriedung eines Bandeskriegs. Soko 2804 versucht eine weitere Eskalation der Gruppierungen S. und N. zu verhindern.

Es ist eine Auseinandersetzung, die der Frankfurter Polizei einiges abverlangt. Zwei rivalisierende Gruppen bekriegen sich auf offener Straße und nehmen dabei auch Verletzungen Unbeteiligter in Kauf. Wie am 28. April, als die verfeindeten Gruppierungen im Skyline Plaza mit Messer und Reizgas aufeinander losgehen und mehrere unbeteiligte Menschen Augenreizungen erleiden und das Einkaufszentrum in der Europaallee teilweise abgesperrt werden muss. Drei Tage später wird in Niederrad am helllichten Tag auf ein Auto geschossen und die Polizei beschließt, eine Sonderkommission (Soko) ins Leben zu rufen, um die Auswüchse des offen ausgetragenen Konflikts noch gezielter zu bekämpfen. Mit schnellen Erfolgen rechnet die Polizei dabei aber eher nicht. „Das wird eine lange, zähe Nummer“, glaubt Soko-Leiter Viktor Lekic, „aber wir haben auch einen langen Atem“ schiebt er nach.

Die Auseinandersetzung tobt zwischen den Gruppierungen S. und N. Der Buchstabe S steht dabei für den Nachnamen einer Großfamilie. Der Buchstabe N steht für eine Gruppierung, die eines eint: Eine gemeinsame Jugend in Sossenheim. Die Polizei geht davon, dass diese Gruppe ihr Geld zunächst im Drogenmilieu verdiente. Ab 2019 tritt die Gruppierung S. in der Öffentlichkeit zunehmend provokanter auf. Kleinere Scharmützel mit der Polizei werden nicht gescheut. Die Großfamilie gehört ohnehin nicht zu den Leisetretern. Im Internet kursieren öffentliche Videos, in denen sie sich mit Gewalt und Ehre brüstet. Die Botschaft: Die Straße gehört uns. Im Juli 2019 kommt es bei internen Streitigkeiten in der Großfamilie zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Die Polizei reagiert und verstärkt die Maßnahmen gegen die Gruppierung. Dann kommt die Pandemie. Die Auftritte auf offener Straße werden seltener, genauso wie die Absatzmöglichkeiten im Drogenhandel. Eine alternative Einnahmequelle muss her. Beide Gruppierungen setzen dabei auf das illegale Glücksspiel in Hinterzimmern. Kartenspiele mit hohen Einsätzen. Die zahlungskräftige Klientel scheint überschaubar und wird von beiden Seiten umgarnt. Anders als im Drogengeschäft kommen sich beide Parteien nun offenbar in die Quere. Ende Januar 2021 versucht sich die Gruppierung N. mit einer Machtdemonstration: Acht Fahrzeuge fahren in der Allerheiligenstraße vor. Knapp 30 Personen steigen aus, zwei von ihnen schießen mit Pistolen in Richtung eines Kiosks der Gruppierung S. Das einzige Opfer ist ein Mann aus den eigenen Reihen, der einen Schuss in die Wade abbekommt.

Die Ballerei in der östlichen Innenstadt gilt als Auftakt einer Fehde, die im Laufe des Jahres 2021 weitere fünf versuchte Tötungsdelikte zur Folge hat. „Es ist reiner Zufall, dass dabei noch niemand umgekommen ist“, sagt Lekic. Im März 2021 wird ein 38-Jähriger im Gallus halb totgeprügelt. Ein Messerstich trifft eine Oberschenkelarterie. Ein Polizist bindet das Bein ab und verhindert das Verbluten des Mannes. Mit der Polizei reden will das Opfer trotzdem nicht. Die Polizei hält den Druck auf beide Gruppierungen mit der AG Casino hoch. Ende 2021 wird es ruhiger.

Im Juni 2022 kommt es vor dem Frankfurter Landgericht zum Prozess wegen der Schießerei in der Allerheiligenstraße. Eine Überwachungskamera der Polizei hat den Überfall aufgezeichnet. Gegen fünf Mitglieder der Gruppierung N. ergehen Haftstrafen zwischen einem Jahr und vier Jahren und neun Monaten. Das ist nicht der einzige personelle Aderlass der Bande. Ein führendes Mitglied sitzt noch für längere Zeit im Gefängnis. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe mit Sossenheimer Wurzeln neue Leute rekrutiert und Zulauf hat.

Auch die Gruppierung S. bekommt den Fahndungsdruck zu spüren. Ein Familienmitglied soll sich in die Türkei abgesetzt haben. Im März dieses Jahres wird einer der Racheakte für die Schießerei in der Allerheiligenstraße vor Gericht verhandelt. Zwei Brüder des S-Clans sollen im August 2021 in einer Pizzeria im Ostend auf Gäste mit Fäusten und einem Tischbein eingeprügelt haben. Ein Kellner, der dazwischen gehen will, erleidet eine Fraktur der Augenhöhle. Die beiden Brüder erhalten Haftstrafen auf Bewährung.

Ende April kommt es zu dem Angriff der Gruppierung S. im Skyline Plaza. Ein 40-Jähriger wird durch Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt. Auch wenn die Tatorte immer willkürlich erscheinen, für eine zufällige Begegnung hält Lekic die Auseinandersetzung im Europaviertel nicht: „Man weiß, wo man sich findet.“ Die Rache folgt auf dem Fuß. Noch am selben Tag wird in einem Kiosk der Familie S. in Höchst ein Mann verprügelt. Nur wenige Stunden später gibt es eine versuchte Brandstiftung auf einen Supermarkt der Gruppierung S. in Sossenheim. Der S-Clan betreibt im Stadtgebiet mehrere Kioske, Supermärkte und Shisha-Bars. Auch die Gruppierung N. soll im Mai ihre erste Shisha-Bar in Frankfurt eröffnet haben. Aus dem Straßenhandel hat sie sich Lekic zufolge zurückgezogen: „Dafür ist sie zu groß geworden.“

Die bislang letzte Aktion, die der Fehde zugerechnet wird, ereignete sich Anfang Mai in Niederrad mit den Schüssen auf ein fahrendes Auto. Zu den jüngsten Vorfällen hält sich die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen bedeckt. Der Zeugenaufruf, der mit der Einrichtung der Soko vor drei Wochen einherging, habe bislang nichts gebracht. Aber es hat auch niemand bei der Polizei gesagt, dass es einfach wird, die Fehde zu beenden.