City-Triathlon: Sport bei Wind und Regen

Von: Michael Theil

Auch vom Regen ließen sich die Läufer und Läuferinnen nicht abschrecken. © Renate Hoyer

Etwa 2500 Athletinnen und Athleten gehen beim Frankfurt-City-Triathlon an den Start.

Trotz Wind und Regen ist der Zieleinlauf des Frankfurt-City-Triathlons an der Hauptwache an diesem Sonntag gut besucht. Dicht gedrängt stehen Zuschauer und Zuschauerinnen an den Absperrungen und feuern die Sportler und Sportlerinnen lautstark an, die mal mehr und mal weniger erschöpft ins Ziel taumeln. Rund 2500 Sportbegeisterte sind dieses Jahr bei der 13. Auflage des Triathlons an den Start gegangen.

Brigitte Rottmaier steht gut gelaunt am Zieleinlauf. „Die Stimmung in der Stadt ist bei solchen Events immer schön“, sagt sie. Ihr Sohn und ihr Mann seien heute in der olympischen Distanz gestartet. Das bedeutet 1501 Meter Schwimmen, 45 Kilometer mit dem Fahrrad und zehn Kilometer Laufen. Gegen die Kälte hat sie warme Pullover für die beiden im Gepäck. Ob heute noch gefeiert werde, wisse sie noch nicht. „Auf jeden Fall heiß geduscht und ordentlich gegessen“, sagt Rottmaier und lacht.

Für die ersten Athlet:innen fiel der Startschuss am Langener Waldsee bereits um 6.30 Uhr. Von dort ging es mit dem Fahrrad zur Laufstrecke in der Frankfurter Innenstadt. Die Mitteldistanz – zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen – ist die Königsdisziplin des City-Triathlons. Mit einer Gesamtzeit von drei Stunden und 54 Minuten kam Sarah Schönfelder in der Gruppe der Frauen als erstes ins Ziel. Sieger der Männer ist mit drei Stunden und 28 Minuten Gregor Schreiner. Beide gewannen bereits im letzten Jahr.

Der Großteil der Teilnehmenden sind Hobby-Sportler:innen. Für sie steht weniger die Bestzeit als die sportliche Herausforderung an sich im Vordergrund. „Ich bin mega happy“, sagt Christina Kaiser. Trotz ihrer Schwerbehinderung sei sie nicht letzte geworden. Ihr Ziel sei es, „einfach gesund und munter“ anzukommen, erzählt die 35-Jährige. Außerdem sei es für sie ein besonderes Erlebnis gewesen, einmal auf der Autobahn Fahrrad zu fahren. Über die Online-Plattform „Fräulein Triathlon“ habe sie viele Unterstützerinnen gefunden, die sie gemeinsam mit ihrer Ehefrau angefeuert haben.

Vor einem Fitness-Studio im „My Zeil“ wartet Christina Schulte. Die Triathleten und Triathletinnen haben dort die Möglichkeit zu duschen. Das Treppenlaufen falle ihr noch schwer, aber ansonsten sei sie „gut durchgekommen“, erzählt die 26-jährige Studentin. Nur Wind und Regen auf der Radstrecke sowie die nasse Kleidung hätten ihr Schwierigkeiten bereitet. Schulte hat dieses Jahr zum ersten Mal an einem Triathlon teilgenommen. Früher sei sie Wettkampfschwimmerin gewesen. „Ich wollte wieder dieses Wettkampfgefühl haben“, erklärt sie ihre Motivation. Schulte könne sich gut vorstellen, auch im nächsten Jahr wieder an den Start zu gehen.

„Ich habe auf jeden Fall Blut geleckt, muss aber erstmal gucken, wie sich der Muskelkater entwickelt“, scherzt sie. Besonders das Gemeinschaftsgefühl unter den Sportlern und Sportlerinnen habe sie beeindruckt. „Alle fühlen die gleiche Anspannung und feuern sich gegenseitig an“, sagt sie. Trainiert habe sie vor allem den Übergang vom Radfahren zum Laufen. Die Beine würden dabei schnell müde.

Lockerer haben es die beiden Freunde Maximilian Menn (37) und Alexander Jahn (39) genommen. Wirklich trainiert hätten sie auf die olympische Distanz nicht, sie würden aber regelmäßig joggen. Er selbst besitze nicht einmal ein Fahrrad, sagt Menn. Für den Triathlon habe er sich ein Rad von der Ehefrau seines Freundes geliehen.