Christopher Street Day Frankfurt wächst

Von: George Grodensky

Der Samstag beginnt mit einer Kundgebung auf dem Römerberg. © Michael Schick

Ín der kommenden Woche steht die Stadt im Zeichen des Regenbogens. Erstmals auch Bermudadreieck Teil des Festgeländes.

Das Hilton Hotel in der Innenstadt hat die Regenbogenfahnen gehisst. Schließlich ist Pride-Monat in Frankfurt. Der geht noch bis zum Christopher Street Day, also vom 13. bis 16. Juli. Der Verein, der das viertägige Protestspektakel organisiert, hat für Mittwoch zum Pressefrühstück ins Hotel geladen, um die neusten Informationen zu teilen.

Dieses Jahr wird das Areal erweitert. Erstmals ist das Bermudadreieck rund um den Regenbogenkreisel ins Fest integriert. Am Klaus-Mann-Platz steht die Kulturbühne, am Ende der Alten Gasse gibt es noch ein Tanzzelt. Die Konstablerwache bildet das Zentrum. „Zentraler geht es nicht in der Stadt“, sagt Uwe Koppers vom Vorstand.

Und das ist ja der Sinn des Ganzen. Die Regenbogengemeinschaft soll sichtbar sein. Und zu hören natürlich auch. Bei aller fröhlichen Feierei – die politische Dimension des CSD bleibt wichtigstes Anliegen: Eintreten für Gleichberechtigung und Diversität. Entsprechend kann die Demo regen Zulauf verzeichnen. 67 Nummern hatten sich im Vorjahr angemeldet, diesmal sind es 115. Alleine die Zahl der Fahrzeuge ist dabei von 43 im Vorjahr auf 57 gewachsen. „Wir wollen zeigen, wir sind immer noch da“, sagt Stefan Peez von der Demoleitung. „Und wir sind ein Teil der Gesellschaft.“

Here & Queer Der Christopher Street Day Frankfurt geht von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. Juli. Schwerpunkte sind die Bühne auf der Konstablerwache, die Infomeile die Alte Friedberger hinauf. Erstmals zählt das Bermudadreieck rund um den Regenbogenkreisel zum Fest. Die große Demo steht am Samstag, 15. Juli, im Mittelpunkt. Um 11 Uhr ist Kundgebung auf dem Römerberg. Ab 12.30 Uhr zieht der Protest gegen Ausgrenzung durch die Innenstadt. Der Film „Meine Freundin Volker“ mit Axel Milberg läuft am Donnerstag, 13. Juli, gegen 21.30 Uhr kostenlos auf der Konstablerwachen-Bühne. sky www.csd-frankfurt.de

Auch die Infostraße ist belebter als sonst, sie beginnt an der Eckfiliale der Fastfoodkette und zieht sich bis zur Alten Gasse. Die Kleinkunstbühne ist am Regenbogenkreisel. Und es gibt neu in der Alten Gasse eine Chillout-Zone für die Jugend. Falls die, womöglich erstmals in der großen Stadt unterwegs und etwas reizüberflutet, kurz mal ihre Ruhe haben möchte. Sie kann dort aber auch einfach ihr Handy aufladen, um schnell wieder Tiktok-Videos machen zu können. „Was die Jugend eben so macht“, scherzt Koppers.

Eine andere wichtige Anlaufstelle wird neben der Bühne auf der Konstablerwache zu finden sein. Der Awareness-Punkt mit Rückzugszelt. Dorthin können sich alle wenden, die in Konflikte oder Grenzüberschreitungen verwickelt werden. Awareness-Teams flanieren auch über das ganze Areal und sind bei Problemen ansprechbar.

300 000 Euro muss der Verein für die vier Tage etwa aufwenden, sagt Koppers. Für Müllentsorgung, Verkehrssicherheit, Sicherheitskonzept, Künstler:innen, Bühne, Security, Infrastruktur, Strom, Wasser. Einen großen Teil der Ausgaben holt man über Gastro und Standgebühren herein. Auch über Sponsoren. Da hat es viel Zulauf gegeben, nachdem der Verein im April noch wegen gestiegener Kosten um Hilfe gerufen hatte. Die Kampagne ist ein Erfolg.