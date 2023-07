Chicko bekommt ein Grab

Von: Sebastian Theuner

Wenn Haustiere sterben, werden sie meist eingeäschert oder in Gärten verbuddelt. Auf einem Tierfriedhof bestattet werden nur wenige. Dabei gibt es kaum einen Ort, der die Liebe des Menschen zum Tier eindrücklicher beschreibt / Von Sebastian Theuner

Chicko sieht friedlich aus. An einem wolkenfreien Vormittag im Frühjahr liegt er auf einer Bahre in einer Gartenlaube, deren Dach an manchen Stellen mit Moos bewachsen ist. Am Kopfende der Bahre hängt ein Blumenkasten an der Wand, darin steht ein Zierbäumchen mit rosa Blüten. Chickos schwarzes Fell glänzt in der einfallenden Sonne. Seine Pfoten liegen schlaff übereinander, seine Augen sind geschlossen. Chicko ist tot. In wenigen Minuten wird er beerdigt.

Eine halbe Stunde zuvor hält ein weißer Van vor dem Frankfurter Tierfriedhof. Ein drahtiger Mann steigt aus; er trägt eine graublaue Jacke und hat schütteres weißes Haar. Hans-Peter Clieves, 75, hat in Physik promoviert und als Unternehmensberater gearbeitet. Als Rentner bestattet er Haustiere, meistens Hunde und Katzen, manchmal auch Meerschweinchen, Hamster oder Schildkröten.

Clieves’ Hauptgeschäft sind Einäscherungen von toten Haustieren aus dem Rhein-Main-Gebiet. Rund 100 Kremierungen im Monat führt sein Bestattungsunternehmen durch. Aber Clieves hat auch Kunden, deren Religion das Verbrennen sterblicher Überreste verbietet – sie wünschen sich eine Erdbestattung für ihr verstorbenes Haustier. Etwa auf dem Frankfurter Tierfriedhof.

Der Tierfriedhof liegt zwischen Rödelheim und Praunheim, wo Schrebergärten an schmale Äcker grenzen, in einem kleinen Waldstück. Vor dem Eingangstor rauschen S-Bahnen in Richtung Taunus vorbei; im Hintergrund brummt die Autobahn 66. Fußgänger:innen begegnet man hier kaum.

Das Gelände, etwa ein Hektar groß, wirkt wie ein Schlupfloch inmitten der Großstadt: Mehr als 1000 Gräber gibt es hier; viele sind geschmückt mit steinernen Katzenfiguren und bunten Windrädchen, andere völlig verwildert. „Einige Tierbesitzer wollen gleich ein Grab für mehrere Jahre. Manche kommen nach der Bestattung nie wieder“, erzählt Clieves.

In der Gartenlaube stehen jetzt fünf Frauen um Chicko herum und wischen sich über ihre tränenverschmierten Wangen. Chicko, ein Staffordshire Terrier, war knapp 13 Jahre alt. Mitte Februar brachte Andrijana Cerkinaj ihren Hund zum Tierarzt. Diagnose: Ein Tumor in der Leber, Blut im Magen. Chicko wurde eingeschläfert.

Cerkinaj, Wollmütze mit Öhrchen, schwarzer Fellmantel, wird von ihrer Schwester, einer Cousine und zwei Freundinnen zur Beerdigung begleitet. Wenn es ihr schlecht ging, habe sich Chicko oft neben sie gelegt und keinen Mucks von sich gegeben, erzählt sie. Wie ein guter Freund, der weiß, dass Schweigen manchmal der beste Trost ist. Chicko in einem Grab zu bestatten, das gehöre sich so, sagt Cerkinaj. Die Vorstellung, dass Chicko verbrannt wird, finde sie schrecklich.

Neben der Bahre, auf der Chicko liegt, steht ein sandfarbener Holzsarg. Mit schwarzem Textmarker schreiben die Frauen Abschiedsworte auf den Deckel: „Deine Mami wünscht dir eine gute Reise“ – „Wir vermissen dich“ – „Kleiner Stinker“. Dazu malen sie rote Herzen.

Auf Clieves’ Tierbestattung stieß Cerkinaj beim Googeln. Am Telefon habe sich Clieves genau nach Chicko erkundigt, ihn beim Namen genannt. Das habe ihr ein gutes Gefühl gegeben, sagt Cerkinaj. Clieves sagt, in seinem Job gebe es eine Pflicht und eine Kür: Tiere abholen, transportieren, bestatten, das sei die Pflicht. Den Tierbesitzer:innen zuzuhören, sie zu trösten, das sei die Kür.

Chicko liegt jetzt in seinem beschrifteten und mit Herzchen verzierten Sarg. Der Friedhofsgärtner zieht den Sarg mit einer Karre zum Grab; dann hievt er ihn mit Clieves und einem weiteren Mitarbeiter in die Erde. Die Frauen werfen gelbe Rosen in das Grab. Leise Schluchzer sind zu hören.

Laut Angaben des Vereins Bundesverband der Tierbestatter sterben in Deutschland jährlich rund 1,3 Millionen Katzen und Hunde. Etwa 10 000 von ihnen werden auf einem der rund 120 Tierfriedhöfe in Deutschland beigesetzt. Diese Tendenz ist steigend.

„Schwarz oder braun?“, fragt der Gärtner. Cerkinaj entscheidet sich für eine schwarze Grabumrandung. „Chicko war ja auch schwarz.“ Die Erde wird jetzt noch ein bisschen sacken, in drei Tagen streicht er die Umrandung, sagt der Gärtner. „Dann können Sie das Grab bepflanzen.“ „Dürfen wir Kerzen aufstellen?“, will Cerkinaj vom Gärtner wissen. „Natürlich!“

Wenig später drückt Cerkinaj die Hand von Hans-Peter Clieves. Sie hatte befürchtet, dass die Bestattung schlimm für sie werden würde. Aber nun, da Chicko unter der Erde liegt, spüre sie eine innerliche Ruhe, sagt sie. Alle zwei Wochen möchte sie nun auf den Friedhof kommen.

„Für mich ist das größte Lob, wenn die Leute zu mir sagen, ‚herzlichen Dank, dass Sie sich gekümmert haben‘“, beschreibt Clieves. Ihm gehe es nicht um Geld. „Ich bin Tierbestatter, weil ich Tierfreund bin.“ Seit über 30 Jahren züchtet Clieves Scottish Terrier.

Auf Chickos Grab stehen jetzt zwei weiße Grabkerzen mit Hundemotiven, vorne liegt ein gelber Ball. In der Mitte liegt eine schwarze Karte mit Chickos Silhouette. Auf der Karte steht: „Du bist nicht mehr da, wo Du warst. Aber Du bist überall, wo wir sind.“