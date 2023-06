Guerilla -Aktion: Frankfurter Cannabis-Studie tatsächlich manipuliert

Demo der Hanf-Initiative Frankfurt auf dem Opernplatz. © Renate Hoyer

Der Frankfurter Drogenreferatsleiter hält die Manipulation für ärgerlich, aber korrigierbar. 350 Bögen wurden aussortiert.

Frankfurt - Die Umfrage des Drogenreferats, die Anfang des Jahres die Einstellung erwachsener Frankfurter zur Legalisierung von Cannabis abgefragt hat, wurde manipuliert. Das ausführende Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg (ISD) überprüfte noch am Wochenende alle postalisch eingegangenen Fragebögen und stieß auf „sehr clever gemachte“ Fälschungen, die „mit bloßem Auge kaum zu erkennen“ gewesen seien, sagt Drogenreferatsleiter Artur Schroers.

Die Antworten hätten – anders als im Bekennervideo behauptet – keineswegs nur „Ja“ gelautet, sondern seien „in sich stimmig und plausibel“ gewesen. Dass es sich um Fälschungen handelt, sei „nur aufgrund einer minimal veränderten Grauschattierung des Hintergrundes einiger Fragenbereiche“ erkannt worden – und an „einem fehlenden Graustrich über dem Logo der Stadt Frankfurt, der auch im Original kaum auffällt“.

Im Bekennervideo der „Roten Kiffer Fraktion“, deren Mitglieder zur Partei „Die Partei“ gehören, war von 500 gefälschten Fragebögen die Rede. „Nach intensiver Prüfung ist aber davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um 350 handelt“, sagt Schroers. „Das ist zwar ärgerlich, lässt sich aber korrigieren.“ Denn mit mehr als 2500 ernsthaft ausgefüllten Fragebögen seien die Ergebnisse immer noch repräsentativ. Die Studie werde jetzt nochmals überprüft und dann neu ausgewertet.

Frankfurt: Laut „Partei“ seien die Fragen unsinnig gewesen

„Die Manipulation der Befragung hat uns überrascht“, sagt Noch-Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne), „vor allem, weil es ja darum ging, die Frankfurter Bürgerschaft zu Wort kommen zu lassen und ihre Einstellungen und Bedarfe in der aktuellen Debatte um Cannabis zu erfragen.“ Vom Manipulationsverdacht hatten Schroers und er erst während der Präsentation der Ergebnisse erfahren.

Als Grund für die Manipulation hatte die „Partei“ angegeben, die Fragen seien unsinnig gewesen. Die Rahmenbedingungen regle sowieso der Bund, was im Januar klar gewesen sei.

Das sei falsch, sagte Majers Sprecherin Kirsten Gerstner. Als mit der Planung der Befragung begonnen wurde, sei weder klar gewesen, was im Eckpunktepapier stehen würde, noch wann es überhaupt kommt. Genau deshalb, um an den Rahmenbedingungen mitarbeiten zu können, habe man die Studie gestartet. „Die Kommunen müssen die Regelungen schlussendlich umsetzen. Alles, was wir jetzt einbringen, hilft uns später“, sagt Gerstner. Die Verhandlungen über die konkrete Umsetzung seien noch nicht abgeschlossen.

Frankfurt will weiter Cannabis-Modellregion werden

Auch an dem Plan, sich als Modellregion für Cannabis-Verkauf zu bewerben, ändert die Panne laut Schroers nichts. Frankfurt werde „in Kürze belastbare Daten zu Einstellungen und Bedarfen seiner Bevölkerung in Bezug auf eine mögliche Cannabis-Legalisierung vorliegen haben. Dies wird sich für eine Beteiligung an einer Modellregion als hilfreich erweisen.“

Das ISD hat für die Studie pauschal knapp 22 000 Euro bekommen. Zusatzkosten entstehen nun dennoch, weil die Drogenreferats-Leute erneut Arbeitszeit hineinstecken müssen. Ob Schritte etwa gegen die „Partei“ eingeleitet werden sollen, könne man derzeit noch nicht sagen.