Crack ist die meist konsumierte Droge

Von: Kathrin Rosendorff, Boris Schlepper

Gerade Crack wird im Bahnhofsviertel häufig direkt auf der Straße konsumiert. © Renate Hoyer

Forschende des Centre for Drug Research der Goethe-Universität haben eine Szene-Studie veröffentlicht. Dazu haben sie Drogenkranke aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel interviewt. Während Crack weiterhin die meist konsumierte Droge ist, habe der Konsum von Heroin abgenommen.

Crack ist weiterhin bei den Schwerstabhängigen im Frankfurter Bahnhofsviertel die am meisten konsumierte Droge. Das ist das Ergebnis der Szenestudie 2022, die das Centre for Drug Research der Goethe-Uni am Donnerstag veröffentlicht hat. Von Juni bis August hatten die Forschenden, wie Bernd Werse, der Verfasser der Studie, mitteilte, 150 Drogenabhängige vom harten Kern der Szene im Bahnhofsviertel in halbstündigen Interviews befragt. Das Drogenreferat fördert die Szenestudie seit 2002. Alle zwei Jahre werden die Drogensüchtigen interviewt.

„Für uns gibt diese Studie wichtige Hinweise auf die aktuelle Entwicklung in der Szene“, sagt Artur Schroers, Leiter des Drogenreferats. Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sagt: „Im Moment befassen wir uns intensiv mit Behandlungsmöglichkeiten beim Crackkonsum und planen dazu mit anderen Städten ein Modellprojekt. Deshalb interessieren wir uns besonders für die Ergebnisse zu Crack.“

Crack ist eine extrem schnell süchtig machende Droge. In der Umfrage hatten 77 Prozent der Befragten angegeben, in den vorangegangenen 24 Stunden Crack geraucht zu haben. Das ist weniger als im Lockdown-Jahr 2020, da waren es 87 Prozent. Trotzdem bleibt Crack die meistkonsumierte Droge, die bei einer Erhebung im Jahr 1995 bei 72 Prozent der Befragten noch keine Rolle gespielt hatte.

Heroin hingegen verliert offenbar deutlich an Attraktivität: 32 Prozent der Drogensüchtigen hatten Heroin konsumiert – also fast nur noch halb so viel wie im Jahr 2020, da waren es noch 60 Prozent gewesen. Warum Heroin deutlich weniger gefragt war, können die Wissenschaftler:innen noch nicht beantworten. „Möglicherweise spielen Zufallsfaktoren eine Rolle“, sagte Werse. „Wir haben da noch wenige Erkenntnisse.“

Deutlich angestiegen ist 2022 der Alkohol- und Cannabiskonsum in der Szene: 53 Prozent der Befragten hatten nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden Alkohol getrunken. Zwei Jahre zuvor waren es noch 43 Prozent gewesen. Bei Cannabis stieg die 24-Stunden-Prävalenz von 22 auf 39 Prozent. „Das sind neue Höchstwerte“, sagte Werse. Dabei sei Cannabiskonsum bei den männlichen Befragten sehr viel häufiger genannt worden, während die Frauen eine höhere Intensität beim Konsum von Crack nannten.

Ob die Menschen im Quartier Drogen nehmen oder nicht, spiele für das städtische Koordinierungsbüro Bahnhofsviertel eine untergeordnete Rolle, teilt die Einrichtung, die im März offiziell ihre Arbeit aufgenommen hat, auf Anfrage mit. Die drei Mitarbeiter:innen in der Einrichtung, die derzeit in der Niddastraße 49 untergebracht ist, kümmerten sich um sämtliche Menschen im Quartier. Die Teammitglieder seien in erster Linie die zentralen städtischen Ansprechpersonen für Anliegen und Ideen zur Verbesserung der Gesamtsituation im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Handlungsbedarf sehen Majer und Drogenreferatsleiter Schroers beim Thema Unterkünfte für Drogenabhängige. Die Zahl derer, die Werse „faktisch obdachlos“ nennt, ist vom Höchstwert in 2020 mit 62 Prozent zwar leicht auf 51 Prozent gesunken: „Aber es sind immer noch mehr als die Hälfte der Befragten, die in prekären Wohnverhältnissen leben“, sagt Majer.

Eine positive Entwicklung sehen Drogenforscher:innen und das Drogenreferat im steigenden Durchschnittsalter der Schwerst-abhängigen, das im vergangenen Jahr 41,8 Jahre betrug. Zum Zeitpunkt der ersten Studie in 2002 lag es bei 34,7 Jahren. Schwerstabhängige auf der Straße werden älter, überleben länger als früher. Zudem stießen nur wenige sehr junge Abhängige zur Szene der harten Drogenkonsumenten im Bahnhofsviertel dazu.

Ermutigend nennen Majer und Schroers die steigende Zahl der Substitutionsbehandlungen. Laut Szenestudie 2022 stieg der Anteil der Substituierten von 44 Prozent im Jahr 2020 auf 49 Prozent im Jahr 2022. Zusätzlich habe die Stadt 30 Substitutionsplätze für Menschen ohne Krankenversicherung geschaffen. mit dpa

Alle Studien gibt es zum Download unter: www.bit.ly/drogentrend