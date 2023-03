Bus und Rad statt Bahn in Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Die Schwellen mit den neuen Gleisen und Weichen liegen schon bereit, hier in Oberrad. © Rolf Oeser

In den Osterferien sind die S-Bahnstrecken in der City und Richtung Friedberg gesperrt. Schienenersatzverkehr soll die Fahrgäste ans Ziel bringen.

Das Wichtigste zuerst: Menschen, die auf Schienen zu verkehren pflegen, können unter bahn.de/ersatzverkehr-rhein-main in den Osterferien erfahren, wie sie weiterkommen. Denn vom 31. März bis zum 24. April wird vieles anders, vieles gesperrt sein im Nahverkehr der Region. Und das liegt nicht am Streik.

„Wir haben Großes vor“, sagt Bahn-Sprecherin Claudia Münchow am Freitag, als die Deutsche Bahn (DB) der Presse erläutert, was genau in den Ferien geplant ist. „Mehr Qualität und Verlässlichkeit für den Verkehrsknoten“, sollen die umfangreichen Arbeiten bringen.

Als da wären: neue Gleise und Weichen im S-Bahntunnel der Frankfurter Innenstadt und weitere Gleisarbeiten an der S6-Strecke Richtung Norden. Für die Tunnelarbeiten muss eigens eine Anlage eingebaut werden, die Emissionen ableitet. Weil das an der Station Ostendstraße geschieht, ist diese schon vom 27. März an komplett gesperrt.

DREI WOCHEN SPERRUNG Die Einschränkungen im Personennahverkehr durch die dreiwöchige Sperrung ab dem 31. März sollen so gering wie möglich bleiben, verspricht RMV-Geschäftsführer André Kavai. Der Hauptbahnhof beispielsweise werde „sternförmig aus allen Richtungen erreichbar bleiben“. Beispiele: Innenstadt Frankfurt: S-Bahnen im Citytunnel fahren nur zwischen Hauptwache und Hauptbahnhof. Dafür sollen U- und Straßenbahnen häufiger und mit mehr Wagen fahren. Auf der Metrobuslinie M34 (Gallus Mönchhofstraße–Bornheim Mitte) und der Buslinie 61 (Südbahnhof–Flughafen) fahren an allen Tagen ganztägig Gelenkbusse mit mehr Platz. Aus der Wetterau ist die Strecke zwischen Friedberg und Frankfurt West vom 1. April bis einschließlich 17. April für Bauarbeiten gesperrt. Es gibt zwei SEV-Linien, eine von und zum Westbahnhof, eine zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Groß Karben mit Halt unter anderem in Bad Vilbel und Frankfurt-Konstablerwache. Richtung Offenbach stehen die S1, die S8 und drei Linien des Schienenersatzverkehrs (SEV) zur Verfügung. Aus dem Kreis Offenbach fahren die S-Bahnen der Linien S1/S2 zwischen Kreis Offenbach und Offenbach-Ost im 30-Minuten-Takt. Einzelne Züge verkehren weiter vom/zum Frankfurter Hauptbahnhof mit Halt in Frankfurt-Süd. Die S2 startet/endet ganztags in Offenbach-Ost. S3 und S4 fahren in zwei getrennten Abschnitten: zwischen Darmstadt/Langen und Frankfurt-Süd sowie Frankfurt-Hauptbahnhof und Bad Soden/Kronberg. Aus dem Taunus fahren S3 und S4 zwischen Bad Soden/Kronberg und Frankfurt-Hauptbahnhof sowie zwischen Frankfurt-Süd und Darmstadt/Langen. Leihfahrräder werden für 30 Minuten kostenlos nutzbar sein. Über die Stationen, an denen die Räder von „Call a Bike“ und „TIER“ stehen, informiert bahn.de/ersatzverkehr-rhein-main Dort gibt es auch die kompletten Informationen zum Ersatzverkehr.

Die Sperrung der City-Strecke beginnt dagegen am 31. März. „Noch sieben Tage, bis es heiß wird“, sagt der Bahnbevollmächtigte Klaus Vornhusen am Freitag. Für die Tunnelarbeiten sei einer von nur zwei Spezialkränen in Einsatz, die es in Deutschland gibt. Man habe sich bewusst für die Osterferien entschieden, weil dann deutlich weniger Pendler:innen und keine Schüler:innen unterwegs seien. „Dennoch wissen wir, dass die kommenden Wochen für unsere Fahrgäste anspruchsvoll werden.“ Es führe aber kein Weg daran vorbei, „im Knoten Frankfurt weiter zu modernisieren und auszubauen, wenn wir die Schiene nachhaltig stärken wollen“.

„Wir sind im Jahrzehnt des Bauens“, blickt André Kavai weiter voraus, der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, nach Jahrzehnten, in denen das Schienennetz nicht mit der Zahl der Fahrgäste mitgewachsen sei. Der Frankfurter Verkehrsknoten stehe vor einer Generalsanierung der Schienen, vor Arbeiten mit „heftigen Auswirkungen“ bis Anfang der 2030er Jahre“. Ziel sei unter anderem ein leistungsfähiger 15-Minuten-Takt der S6 nach Friedberg.

Voraus blickt auch Wolfgang Siefert (Grüne), von Juli an neuer Frankfurter Mobilitätsdezernent. „Viele Entscheidungen voriger Jahrzehnte korrigieren wir jetzt“, sagt er. 2025 bekomme das Straßenbahnnetz neue Linien, dieses Jahr sei schon der Stadtverordnetenbeschluss für eine Ringstraßenbahn zu erwarten, U4- und U5-Ausbau seien in Planung, die Regionaltangente West im Bau. In den Osterferien aber werden sich die Fahrgäste andere Wege suchen müssen, kündigt Siefert an und rät: „Informieren Sie sich vor Fahrtantritt!“