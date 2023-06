Burschenschaftstreffen in Frankfurt: „Deutschtümelei und rechtes Gedankengut“

Von: Georg Leppert

Zahlreiche Burschenschafter, hier bei einem Denkmal an der Wartburg, werden nach Frankfurt kommen. © imago/Future Image

Der Journalist Jakob Weyrauch spricht im Interview über das geplante Treffen der Burschenschaften in Frankfurt und den Kampf um die Deutungshoheit über die Paulskirche.

Der Journalist Jakob Weyrauch, der unter anderem für das Magazin „Lotta“ tätig ist, zählt zu den renommiertesten Expert:innen für die Einordnung von Burschenschaften und Studentenverbindungen in Deutschland. Die FR hat mit ihm über das für das Wochenende 18./19. Juni geplante Treffen von Burschenschaften in Frankfurt gesprochen. Geplant ist eine Feier anlässlich der Gründung der Nationalversammlung vor 175 Jahren – mit Festakt in der Paulskirche. Linke Gruppen haben Proteste angekündigt.

Herr Weyrauch, wer kommt am 18. und 19. Juni nach Frankfurt?

Einer der Veranstalter ist die Allgemeine Deutsche Burschenschaft. Das ist eine Abspaltung der Deutschen Burschenschaft, die extrem rechts dominiert ist. Dort ging es vor zehn Jahren in den Debatten um einen sogenannten Ariernachweis. Ein deutscher Pass sollte für die Aufnahme in eine Burschenschaft nicht reichen, man wollte Menschen mit jeder Form von Migrationshintergrund ausschließen. Das war einigen Burschenschaften zu viel und sie gründeten einen eigenen Dachverband.

Das klingt ja zunächst einmal sehr vernünftig ...

Nun ja, die Motivation für den Wechsel des Dachverbands war sehr unterschiedlicher Natur. Einigen war die Deutsche Burschenschaft sicher zu rassistisch aufgestellt. Andere befürchteten schlichtweg, die Mitgliedschaft in so einem Verband könnte in der heutigen Zeit zum Karrierehindernis werden.

Wie weit rechts steht die Allgemeine Deutsche Burschenschaft?

Man findet dort alles, was Burschenschaften immer schon ausgezeichnet hat. Deutschtümelei, Antifeminismus, rechtes Gedankengut. Bei der Gründungsversammlung im Jahr 2016 wurde das Deutschlandlied gesungen – mit allen drei Strophen. Bei You Tube gibt es davon ein Video.

Gibt es auch noch die Mensur als Aufnahmeritual?

Natürlich. In der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft wird aber nur noch fakultativ geschlagen. Wobei viele Gruppen weiterhin auf die traditionelle Mensur bestehen, auch wenn es dabei zu ernsthaften Verletzungen kommen kann.

In dem Aufruf zum Protest gegen die Veranstaltung in der Paulskirche wird der Brandanschlag auf ein linkes Projekt in Gießen benannt. Verdächtiger ist ein Burschenschafter. Dessen Gruppe hat sich aber sofort distanziert, der Mann gehört der Burschenschaft nicht mehr an.

Das ist das gängige Muster. Burschenschaften versuchen, rechte Vorfälle unter den Teppich zu kehren. Wenn das nicht mehr geht, ist von einem Einzelfall die Rede und der Betroffene muss die Gruppe verlassen. Es lässt sich einfach nicht leugnen, dass Burschenschaften einen rechten Hintergrund haben. Das sehen Sie schon an den Vertretern der Neuen Rechte. Ganz viele haben eine Geschichte in einer Burschenschaft.

Welchen Einfluss haben die Burschenschaften heute noch?

Sicher schwindet ihr Einfluss in der Gesellschaft. Sie mussten in den letzten Jahrzehnten an politischer Relevanz einbüßen. Aber Burschenschafter haben weiterhin jede Menge Beziehungen, die junge Leute nutzen können, um Karriere zu machen. Das macht für viele ja gerade den Reiz einer Burschenschaft aus.

Was erwarten Sie vom Gegenprotest?

Der könnte zumindest laut werden. Es hat jetzt ein Kulturkampf um die Deutungshoheit über die Paulskirche begonnen ...

Die Burschenschaften verweisen darauf, dass sie in der Nationalversammlung von 1848 eine entscheidende Rolle gespielt hätten ...

Ihre Mitglieder waren in großer Zahl vertreten, das stimmt. Dass sie sich deshalb jetzt aber als große Demokraten feiern, ist nicht nachzuvollziehen. Ihr Weltbild passt einfach nicht zu einer Demokratie in einer modernen Gesellschaft.