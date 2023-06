Burschenschaften sind in Frankfurt zu Recht nicht willkommen

Von: Georg Leppert

Die Burschenschaften bleiben der Paulskirche fern. © Blatterspiel/Jan Huebner

Der Festakt in der Paulskirche ist abgesagt. Bei aller Erleichterung muss der Magistrat jetzt schnell verbindliche Regeln für die Nutzung des Gebäudes festlegen. Ein Kommentar.

Erst hat sich in der Stadtregierung niemand so recht darum gekümmert, dass 300 Burschenschafter in der Paulskirche feiern wollten. Dann wurde der Termin zum Politikum. Und nun – nach Wochen der Aufregung und der gegenseitigen Vorwürfe – sagen die unliebsamen Gäste den Festakt ab.

Sicher hätte der Magistrat von Anfang an klarer agieren müssen. Am Ende aber hat die Stadtregierung deutlich gemacht, dass die Burschenschafter in der Paulskirche nicht willkommen sind. Und das aus gutem Grund, wie sich spätestens an der Pressemitteilung der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft zeigt. Auf das alberne Gejammer, man könne keine Liste der Teilnehmenden vorlegen, folgt die Drohung, man werde den „von links ausgerufenen Kulturkampf“ gerne annehmen.

Das sollen sie tun, die gänzlich aus der Zeit gefallenen Burschenschafter. Auf ihrem Paukboden und in ihrem Bierkellern können sie kämpfen, wie und gegen wen sie wollen. Die Paulskirche als Wahrzeichen gelebter Demokratie ist der falsche Ort für spätpubertäres Gehabe.

Der Magistrat muss derweil für die Zukunft klären, wer in die Paulskirche soll – und wer nicht. Das ist keine leichte Aufgabe. Es braucht klare Regeln, die frei sind von parteipolitischer Weltanschauung. Nicht alle Gruppen machen mit Geschwurbel über einen angeblichen Kulturkampf klar, dass sie eines Festakts in der Paulskirche nicht würdig gewesen wären.