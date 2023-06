Burschenschaften sagen Festakt in der Paulskirche ab

Von: Georg Leppert

300 Burschenschafter wollten in die Paulskirche kommen. © Blatterspiel/Jan Huebner

Ein Streit zwischen der Stadt und den Veranstaltern des Convents führt zur Kündigung des Mietvertrags. Im Römer ist darüber kaum jemand traurig.

Am Mittwochmittag machte sich im Frankfurter Magistrat und bei vielen Fraktionen im Römer Erleichterung breit. Bereits am Morgen hatte es Gerüchte gegeben, dass der für Sonntag geplante Festakt von Burschenschaften und Akademikerverbänden in der Paulskirche ausfällt. Wenige Stunden später stand fest: Die Veranstalter kommen am Wochenende zwar nach Frankfurt, um die Gründung der Nationalversammlung vor 175 Jahren zu feiern. Aber sie treffen sich nur in einem Logenhaus an der Kaiserstraße.

Den Festakt in der Paulskirche, zu dem rund 300 Menschen erwarten worden waren, haben die Burschenschafter abgesagt. Den Mietvertrag haben sie gekündigt; nach Informationen der Frankfurter Rundschau verlangt die Stadt keine Stornierungskosten von ihnen.

In den vergangenen Tagen hatte sich ein Konflikt zwischen dem Magistrat auf der einen und den Veranstaltern auf der anderen Seite entwickelt, der nun zur Absage führte. Die Stadtregierung hatte wenig Zweifel daran gelassen, dass die Burschenschaften und Akademikerverbände in der Paulskirche ungebetene Gäste sind. Deutschtümelei, rechtes Gedankengut, die Ablehnung von Frauen in den Verbänden – die Liste der Kritikpunkte an den Veranstaltern war lang.

Indes: Einfach verbieten konnte der Magistrat den Festakt nicht. Eine Einschätzung des Rechtsamts kam zu dem Ergebnis, dass die Burschenschaften einen Anspruch auf die Nutzung der Paulskirche haben.

Allerdings bekamen der Convent Deutscher Akademikerverbände, die Vereinigung der Akademikerverbände Frankfurt und die Allgemeine Deutsche Burschenschaft in den vergangenen Tagen mehrere Nachfragen der Stadtregierung gestellt, die die drei Veranstalter des Festakts nicht beantworten konnten oder wollten. So sollten sie eine Namensliste mit allen Teilnehmenden vorlegen und außerdem benennen, wer in der Paulskirche sprechen wird. Der Magistrat wollte so sicherstellen, dass eine unlängst beschlossene Maßgabe eingehalten wird: Angehörige von Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dürfen nicht an Veranstaltungen teilnehmen.

Burschenschaften und Akademikerverbände fühlten sich von den Anfragen unter Druck gesetzt und teilten der Stadt mit, sie könnten in der Kürze der Zeit keine Liste von Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorlegen. Vom Verfassungsschutz werde aber keine der Gruppen, die sich angesagt haben, beobachtet. Das wiederum reichte der Stadt nicht. Nachdem zwischenzeitlich auch noch zwei Protestkundgebungen vor der Paulskirche angemeldet worden waren, informierten die Veranstalter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) schriftlich über die Absage.

Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) zeigte sich „erleichtert“ über die Entwicklung. Nun gehe es darum, die Regeln zur Nutzung der Paulskirche zu überarbeiten, „damit wir in Zukunft in der Verwaltung rechtlich abgesicherte und angemessene Vorbereitungen und Entscheidungen für Veranstaltungen in der Paulskirche treffen können“. Eine entsprechende Forderung gibt es auch vom Kreisverband der Grünen

„Protest wirkt“, twitterte die Fraktion von Volt im Römer. Von der Fraktion der Grünen im Römer hieß es: „Sowohl der Magistrat als auch die Koalition haben alles getan, um für Sicherheit und Transparenz zu sorgen und den demokratischen Geist der Paulskirche zu schützen.“

Die Linke kritisierte, dass die Paulskirche überhaupt an die Burschenschaften vergeben worden war: „Warum der Magistrat dem keinen Riegel vorgeschoben hat, sondern den Festakt zunächst mit einem Grußwort noch immens aufwerten wollte, hat viele völlig zurecht irritiert.“