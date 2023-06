Treffen von Burschenschaften in Frankfurter Paulskirche sorgt für Streit im Römer

Von: Georg Leppert

Konnte die Stadt Frankfurt das Treffen der Burschenschaften in der Paulskirche nicht verhindern? Im Römer wird darüber gestritten.

Frankfurt - Vermutlich wäre die Aufregung jetzt nicht so groß, wenn nicht gerade Roger Waters in der Stadt gewesen wäre. Burschenschaften und Akademikerverbände in der Paulskirche – da hätten viele im Frankfurter Römer wohl heftig geschluckt. Aber ein Politikum wäre aus der Veranstaltung am kommenden Wochenende nicht geworden. Doch gleich zwei Termine mit ungebetenen Gästen in schneller Folge? Erst an Pfingsten das Konzert von Roger Waters, dem mit einiger Berechtigung Antisemitismus vorgeworfen wird, in der Festhalle. Und nun, am 18. Juni, ein Termin von Burschenschaften, denen der Experte Jakob Weyrauch „Deutschtümelei und rechtes Gedankengut“ bescheinigt. Diese Kombination sorgt für Konfliktstoff im Römer.

Dabei ist man sich im Magistrat der Stadt Frankfurt weitgehend einig. Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt ist es sowieso. Sie hält das Weltbild von Burschenschaften für rückwärtsgewandt, sie kritisiert personelle Überschneidungen von (Ex-)Mitgliedern und rechten Führungsfiguren. Doch auch die ehrenamtlichen Stadträt:innen der CDU sollen im Magistrat keine Lanze für den Besuch am kommenden Wochenende gebrochen haben.

Treffen in der Frankfurter Paulskirche: Burschenschaften nutzen das Symbol der Demokratie

Eingeladen haben der Convent Deutscher Akademikerverbände, die Vereinigung der Akademikerverbände Frankfurt am Main und die Allgemeine Deutsche Burschenschaft. Die rund 300 Männer, die am Wochenende erwartet werden, feiern 175 Jahre Nationalversammlung. Schon am Samstag gibt es Veranstaltungen. Doch ein Symposium mit dem durchaus bemerkenswerten Titel „Krise der parlamentarischen Demokratie – Chance für einen neuen Gesellschaftsvertrag?“ wäre im Römer wohl kaum aufgefallen. Dazu trifft sich die Gesellschaft in einem Logenhaus an der Kaiserstraße. Öffentliche Wahrnehmung? Kaum vorhanden.

Das Problem ist, dass Burschenschaften am Sonntag von 10.30 Uhr an zu einem Festakt in die Paulskirche kommen wollen. Ausgerechnet in die Paulskirche, die im Zuge des Jubiläums in den vergangenen Wochen als das alles überragende Symbol für Demokratie, Offenheit, Freiheit diente. Die Burschenschaften können mit Recht behaupten, dass sie 1848 in großer Zahl in der Nationalversammlung vertreten waren. Aber: „Ihr Weltbild passt einfach nicht zu einer Demokratie in einer modernen Gesellschaft“, sagt Experte Weyrauch.

Frankfurter Paulskirche: Regierung sind die Hände gebunden

Und so hätte die Stadtregierung das Treffen in der Paulskirche liebend gerne verhindert. Sie konnte es nur nicht. Ihr waren aus rechtlichen Gründen die Hände gebunden. Es habe keine Chance gegeben, den Burschenschaften die Paulskirche zu verweigern, sagt Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne).

Nargess Eskandari-Grünberg steht wegen der Vergabe der Paulskirche in der Kritik. © Christoph Boeckheler

Doch stimmt das? Diese Frage wird in der Kommunalpolitik zunehmend diskutiert. Etwa vom SPD-Stadtverordneten Simon Witsch, der sich vor allem mit rechten Ex-Mitgliedern der Deutschen Gildenschaft befasst hat. Und auch innerhalb der Grünen. Der neue Sprecher des Kreisverbands, Burkhard Schwetje, sagte kürzlich im FR-Interview zur Vergabe der Paulskirche an die Burschenschaften: „Wer im Römer diesen Fehler gemacht hat, wäre gut beraten, dazu zu stehen.“ Den Namen Eskandari-Grünberg konnte sich jede:r hinzudenken.

Burschenschaften treffen sich in Frankfurt: Kritik kommt von den Grünen

Auch der Stadtverordnete Emre Telyakar, der dem linken Flügel der Grünen im Römer angehört, schrieb auf Instagram von einem „Fehler“ der Bürgermeisterin. Ansonsten verteidigte er sie aber gegen Vorwürfe der Jusos.

Dass Eskandari-Grünberg überhaupt in die Rolle der politischen Hauptverantwortlichen für die missliche Situation geraten ist, liegt an ihrer Position als kommissarische Oberbürgermeisterin in den sechs Monaten nach der Abwahl von Peter Feldmann. Damit war sie auch für das Protokoll zuständig, bei dem die Anfrage der Burschenschaften im März einging. Ein Papier, wonach sich der Magistrat mit der Vermietung der Paulskirche befassen muss, trägt ihre Unterschrift. Die Entscheidung wurde zunächst vertagt. Im Mai dann, Mike Josef (SPD) war als Oberbürgermeister bereits im Amt, stimmte der Magistrat zu.

In einer Pressemitteilung schreibt Eskandari-Grünberg dazu, der Magistrat sei einem Vorschlag von Mike Josef gefolgt, der Vermietung (mit einer praktisch nicht bedeutsamen Maßgabe) zuzustimmen. Spätestens diese Formulierung machte bei der SPD viele wütend. Richtig ist, dass die Burschenschaften nach Einschätzung des Rechtsamts einen Anspruch auf Vermietung der Paulskirche hatten. Aber was wäre passiert, wenn Eskandari-Grünberg bei der Anfrage im März einfach Nein gesagt hätte? Die Anmelder hätten erst einmal Klage gegen die Stadt einreichen müssen. Hätten sie das überhaupt getan? Und wieso musste die Paulskirche an dem von den Burschenschaften gewünschten Terminen eigentlich frei sein?

Burschenschaften in Frankfurt: Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg agierte ungeschickt

Eskandari-Grünberg, so die Kritik, mag sich rechtlich korrekt verhalten haben. Ihr Vorgehen war aber zumindest sehr ungeschickt. Zumal sie die Problematik der Veranstaltung auch erst sehr spät öffentlich machte.

Dass Eskandari-Grünberg in der Paulskirche auch noch das Grußwort halten wollte, mutete dann komplett seltsam an. Auch wenn sie eine Protestrede konzipiert hatte: Die Veranstaltung hätte durch die pure Präsenz der Bürgermeisterin eine enorme Aufwertung erfahren.

Nun will die Politikerin vor dem Gebäude sprechen, bei einer zivilgesellschaftlichen Kundgebung. Dass währenddessen 300 Männer, die in Frankfurt kaum jemand haben wollte, in die so bedeutsame Paulskirche einziehen werden, wird Eskandari-Grünberg damit nicht verhindern können. Dafür ist es zu spät. (Georg Leppert)