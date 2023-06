Burschenschaften müssen in Frankfurt weiter mit Protest rechnen

Von: Georg Leppert

Burschenschafter wollen in Frankfurt die Gründung der Nationalversammlung vor 175 Jahren feiern. © picture alliance / dpa

Die Burschenschafter bleiben der Paulskirche fern. Widerstand gibt es trotzdem.

Obwohl die Burschenschaften ihren für Sonntag geplanten Festakt in der Paulskirche abgesagt haben, müssen sie am Wochenende in Frankfurt mit Protesten rechnen. Linke Gruppen, die eigentlich am Sonntag auf dem Paulsplatz demonstrieren wollten, treffen sich nun am Samstag um 17 Uhr am Südbahnhof. Das Motto ihres Protests: „Crash the Conference – Den Burschis den Tag versauen!“ Abgesagt wurde hingegen die für Sonntag geplante Kundgebung eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses vor der Paulskirche.

Die Burschenschafter und Akademikerverbände, die sich am Wochenende anlässlich der Gründung der Nationalversammlung in Frankfurt treffen, hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass sie nicht in der Paulskirche feiern werden. Keine Änderungen gibt es beim Programm am Samstag. Im Logenhaus an der Kaiserstraße sind ein Symposium und ein Festkommers geplant. Dazwischen gibt es eine Führung durch die Ausstellung „Auf die Barrikaden“ im Institut für Stadtgeschichte.

In der Kommunalpolitik wurde die Absage des Festakts vor allem mit Erleichterung aufgenommen. Grüne und SPD forderten klare Regeln für die Nutzung der Paulskirche. „Alle Organisationen und Personen, die den Demokratiebegriff kapern und sich gegen Teile unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stellen, haben in der Paulskirche nichts zu suchen“, teilte der SPD-Vorstand mit. Kritik kam hingegen von der Fraktion BFF-BIG im Römer. „Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die Burschenschafter dem Magistrat klare Kante gezeigt und allen Widerständen zum Trotz auf ihr gutes Recht gepocht hätten“, sagte Fraktionschef Matthias Pfeiffer.

Die Allgemeine Deutsche Burschenschaft, die zu den Veranstaltern des Wochenendes in Frankfurt zählt, hatte in ihrer Begründung der Absage den Magistrat der Stadt Frankfurt scharf kritisiert. Mitnichten hätten die Veranstalter den Mietvertrag für die Paulskirche gekündigt, betonte Pressesprecher Michael Schmidt. „Unter Erhebung unerfüllbarer Forderungen wurde uns die Übersendung eines gegengezeichneten Mietvertrags verweigert.“

Konkret geht es den Burschenschaftern vor allem um eine Teilnehmerliste, die die Stadtregierung von den Veranstaltern verlangt hatte. „Schon aus datenschutzrechtlichen Gründen ist dies offensichtlich pure Schikane und eine Maßnahme zur Verhinderung der Veranstaltung“, sagte Schmidt. Der Magistrat hatte argumentiert, er brauche die Liste, da nach einer neuen Maßgabe keine Personen in die Paulskirche dürfen, deren Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Zudem teilte der ebenfalls als Veranstalter auftretende Convent Deutscher Akademikerverbände mit, er sei wegen der angekündigte Proteste in Sorge. Derweil erklärte die Allgemeine Deutsche Burschenschaft am Ende ihrer Pressemitteilung, man werde „den von links ausgerufenen ,Kulturkampf’ gerne annehmen“.

