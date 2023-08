Bundespreis für Frankfurter Kino: Ausgezeichnete Harmonie

Von: Thomas Stillbauer

Harmonie-Geschäftsführer Christopher Bausch (li. ) und Theaterleiter Dimitrios Charistes. © Christoph Boeckheler

Das Sachsenhäuser Lichtspielhaus erhält den Preis für Deutschlands bestes Jahresfilmprogramm 2022. Der Arthouse-Chef verrät das Erfolgsgeheimnis.

Wer die Idee hatte, Christopher Bausch am Donnerstag zur Feier des Tages im Kino zu besuchen, muss den Plan gleich begraben. „Ich bin auf dem Weg nach Venedig“, sagt der Chef der Frankfurter Arthouse-Kinos am Telefon: „Ich wusste ja nicht, dass wir diesen Preis gewinnen.“

„Dieser Preis“ ist nichts Geringeres als der Kinoprogrammpreis der Bundesregierung für das beste Jahresfilmprogramm 2022, am Mittwochabend feierlich verliehen in Ludwigslust (Mecklenburg) – an die Harmonie, eines der drei Frankfurter Arthouse-Kinos (neben Cinéma und Eldorado). Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) gratulierte unter anderem zu 20 000 Euro Preisgeld.

„Was das für uns bedeutet, ist noch gar nicht richtig angekommen“, sagt Bausch, „bisher war es ein einziges Gratulieren. Es ist toll.“ Die Ehrung sieht Bausch auch als Lohn für den Mut, 2022 nach dem Gipfel der Corona-Pandemie das Kino direkt wieder voll zu bespielen. „Wir haben einfach versucht, wieder Gas zu geben, alle unsere Filmreihen wieder aufgenommen, alle Vorstellungszeiten genutzt.“ Stilprägende Formate wie „(Dis)harmonie“ für abseitige Filme oder „Schamlos Harmlos“ zur Queer-, Sex- und Subkultur seien wieder am Start gewesen, aber auch Gewinnerfilme aus Cannes und Venedig, Angebote fürs junge Publikum, Originalsprachversionen. „Ich denke, die Vielfalt ist es, die unser Programm prägt.“

So sah es auch Jurymitglied Torsten Frehse: Er würdigte das „großartige und vielfältige Programm“ der Harmonie, die Fülle an Formaten, die erfolgreiche Mischung aus analogem und digitalem Marketing und eine hohe Auslastung. Frehse: „So funktioniert modernes Kinomachen.“

Die Harmonie, vor 103 Jahren an der Dreieichstraße eröffnet, war eines von rund 300 Kinos, die sich um Preise beworben hatten und von denen auch viele eine Auszeichnung erhielten – den „Spitzenpreis“ holte jedoch das Sachsenhäuser Lichtspielhaus.

Die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) gratulierte Bausch und seinem Arthouse-Team „zu dieser verdienten Würdigung. Seit vielen Jahren bereichern die Arthouse Kinos das Frankfurter Kulturprogramm“. Sie sagte: „Ich bin dankbar, dass wir solch engagierte Kinomacherinnen und -macher in Frankfurt haben.“

Nachdem die Kinos in der Corona-Pandemie eine harte Zeit durchgemacht hätten, gehe es wieder aufwärts, sagte Staatsministerin Roth bei der Preisvergabe, die Besucherzahlen erholten sich bundesweit: In den ersten sechs Monaten 2023 sei die Zahl der verkauften Tickets um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.

Hessische Kinobetriebe blieben jedoch skeptisch. „Es sind nur wenige Filme, die für den Anstieg der Ticketverkäufe verantwortlich sind“, sagte der Geschäftsführer des Film- und Kinobüros Hessen, Erwin Heberling, der dpa. „50 Prozent der Tickets wurden für die Top-Ten-Filme verkauft.“ Dies lasse vermuten, dass es etwa für Programmkinos und andere Häuser mit einem Angebot fernab des Mainstreams keine positive Entwicklung gebe. Die Filmvielfalt verliere weiter an Bedeutung.

Harmonie-Chef Bausch wirbt hingegen um Geduld. „Die Erholung dauert“, sagt er, „der kulturelle Ort Kino muss wieder geübt werden.“ Gefeiert wird nun zunächst im kleinen Kreis. 2024 darf die Harmonie dann als Vorjahressiegerin die Gala für die nächsten Preisträgerinnen und Preisträger ausrichten. „Dann kommen alle zu uns“, sagt Bausch. „Aber wir lassen uns für die Zeit bis dahin noch ein paar Highlights einfallen.“ mit dpa